Δεν ξεχνάει ο Σάρι: «Δεν ήμουν καθόλου χαρούμενος όταν πουλήθηκε ο Μανδάς»

Η Λάτσιο πανηγύρισε την περασμένη εβδομάδα την πρόκριση στον τελικό του Coppa Italia έχοντας για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Εντοάρντο Μότα, ο οποίος έπιασε τέσσερα πέναλτι παικτών της Αταλάντα. Λίγες μέρες μετά, η ομάδα της Ρώμης επέστρεψε στο Ολίμπικο με λιγότερους από 5.000 οπαδούς, πράγμα που δεν μπορούσε να περάσει ασχολίαστο από τον Μαουρίσιο Σάρι.

Συγκεκριμένα, οι οπαδοί επιμένουν στο… εμπάργκο λόγω της κόντρας τους με τον Κλαούντιο Λοτίτο και να βρίσκονται ελάχιστοι στις εξέδρες. Ο έμπειρος προπονητής μίλησε στις δηλώσεις του για την όλη κατάσταση στον σύλλογο, αλλά και για την αποχώρηση του Χρήστου Μανδά τον περασμένο Ιανουάριο, που τον πείραξε όπως τόνισε ο ίδιος.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Σάρι:

«Όταν πουλήθηκε ο Μανδάς δεν ήμουν χαρούμενος, είχαμε μέχρι τότε δύο εξαιρετικούς τερματοφύλακες. Ήμασταν αρκετά τυχεροί που βρήκαμε αυτό το παιδί που είναι πολύ υψηλού επιππέδου, τον Μότα, ο οποίος τα πηγαίνει καλά.

Ελπίζω να παραμείνει προσγειωμένος γιατί δεν είναι ακόμα ολοκληρωμένος τερματοφύλακας. Πρέπει να βελτιώσει σημαντικά δύο με τρεις πτυχές του παιχνιδιού του, παρόλα αυτά έχει σημαντικά προσόντα», τόνισε μεταξύ άλλων ο Σάρι για να προσθέσει για την εικόνα… σεληνιακού τοπίου που θύμιζαν το βράδυ της Δευτέρας οι εξέδρες στο Ολίμπικο.

«Για την απουσία του κόσμου, αυτή είναι μια ερώτηση που πρέπει να θέσουμε στον πρόεδρο. Επιμένει στις θέσεις του και δεν θα αφήσει κανέναν να τον πείσει. Δεν ξέρω καν πώς μπορεί να επιλυθεί η κατάσταση.

Ωστόσο, μπορώ να πω με μεγάλη ειλικρίνεια ότι το να παίζεις έτσι γίνεται θλιβερό. Έχουν περάσει τρεις μήνες και πλέον αρχίζει να γίνεται θλιβερό. Είναι μια μη βιώσιμη κατάσταση μακροπρόθεσμα. Δεν ξέρω ποιος θα έχει τη δύναμη να την διορθώσει.

Δεν απολαμβάνει κάποιος να παίζει σε ένα γήπεδο 70.000 θέσεων με 5.000 άτομα. Γίνεται θλιβερό, ακόμα κι αν όσοι έρχονται μας υποστηρίζουν. Μίλησα με τα παιδιά μετά την προθέρμανση και ήταν και εκείνοι στενοχωρημένοι με αυτή την κατάσταση.

Είναι σαφές ότι μας κοστίζει βαθμούς. Δεν ξέρω πόσους, αλλά σίγουρα μας κοστίζει κάποιους βαθμούς».