Κώδωνα κινδύνου κρούει ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής (στον Αντ1), για τις προεκτάσεις και τα μηνύματα τις που εκπέμπει η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για δεύτερη αρχειοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών.

Αυτή η απόφαση, τονίζει ο κ. Δουδωνής, «μετατρέπει τη χώρα μας σε έναν παράδεισο κατασκόπων, πρακτόρων και εκβιαστών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Διότι ανοίγει το πεδίο σε οποιονδήποτε θέλει, να κάνει ό,τι θέλει και να είναι σίγουρος ότι αν έχει την κυβερνητική κάλυψη δεν θα έχει ποτέ κανένα πρόβλημα. Αυτό είναι πάρα πολύ προβληματικό».

Ο Παναγιώτης Δουδωνής επαναλαμβάνει δε κάτι που επισήμανε από την πρώτη στιγμή ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας θα έπρεπε να έχει αναθέσει τη δικογραφία σε άλλον εισαγγελέα δεδομένου ότι ο ίδιος ήταν εμπλεκόμενος στην υπόθεση. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Τζαβέλλας την περίοδο των παρακολουθήσεων διατελούσε εισαγγελέας της ΕΥΠ και είχε υπογράψει αποφάσεις παρακολουθήσεων.

«Ο κύριος Τζαβέλας, εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, όταν ήταν να κριθεί από την Διάσκεψη των Προέδρων, -όπου βγήκε δεύτερος, πρώτος, θυμίζω, βγήκε ο κ. Βασίλης Φλωρίδης και τελικά επελέγη από τον πρωθυπουργό ο κύριος Τζαβέλλας- τον ρώτησα επειδή ήταν εμπλεκόμενος στο σκάνδαλο των υποκλοπών, την εκτίμησή του για το θέμα αυτό. Και είπε ‘όλα έγιναν τέλεια’. Το ερώτημα είναι πώς μπορεί κάποιος ο οποίος είναι εμπλεκόμενος σε μια υπόθεση, έχει υπογράψει παρακολουθήσεις ως βοηθός της κυρίας Βλάχου, του κυρίου Κουκάκη φερ’ ειπείν, να κρίνει μια τέτοια υπόθεση και να μην τη χρεώσει σε κάποιον από τους εισαγγελείς του Αρείου Πάγου. Να την κρατάει ο ίδιος και να λέει όσοι θέλετε ελάτε! Η χώρα είναι ο παράδεισος των κατασκόπων και μπορεί ο κύριος Ντίλιαν να εκβιάζει τον πρωθυπουργό. Και επιτυχώς, απ’ ότι φαίνεται» σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Δουδωνής.

Μείζον πολιτικό θέμα

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ μιλά για μείζον πολιτικό θέμα, ασκώντας δριμεία κριτική στην κυβέρνηση και χωρίς να μασά τα λόγια του κάνει λόγο για αυτοεξευτελιστικές τοποθετήσεις των παρακολουθούμενων υπουργών.

«Άμα δείτε και τις τοποθετήσεις των παρακολουθούμενων υπουργών, όπως η κύριος Χατζηδάκης, θα έλεγα ότι είναι αυτοεξευτελιστικές. Δηλαδή περίπου επιχαίρουν για το γεγονός ότι αυτοί οι οποίοι τους παρακολουθούσαν θα είναι ατιμώρητοι, τουλάχιστον προς το παρόν».

Αναπάντητο δεν άφησε ο κ. Δουδωνής ούτε το παραπλανητικό επιχείρημα ότι η Αντιπολίτευση υπερασπίζεται με σθένος τη δικαιοσύνη μόνο όταν τη συμφέρουν οι δικαστικές αποφάσεις.

«Δεν πρόκειται για κάποια δικαστική απόφαση. Πρόκειται για μια πράξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος είναι εμπλεκόμενος στην υπόθεση και θα έπρεπε, λόγω και της θεσμικής του θέσης, να έχει αυτοεξαιρεθεί. Δεν μπορεί κανένας να κρίνει αυτά που έχει κάνει ο ίδιος. Είναι μέρος του προβλήματος και κατ’ επέκταση και όλων των συνεπειών που έχει στο δικαστικό επίπεδο. Άρα λοιπόν εδώ πέρα έχουμε έναν δικαστή ο οποίος δεν αυτοπροστατεύτηκε, αλλά, αντιθέτως, εξακολουθεί και παραμένει μέρος αναπόσπαστο αυτού του θέματος, πράγμα το οποίο το είχαμε επισημάνει, και εγώ προσωπικά, στη Διάσκεψη των Προέδρων. Άρα είναι ένα μείζον θέμα. Αυτό δεν αφορά στον δικαστή, στον τίμιο δικαστή, ο οποίος εκπληρώνει ευσυνείδητα τα καθήκοντά του μέσω δικαστικών αποφάσεων. Αυτό αφορά σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο που επέλεξε με έναν εντελώς αντιθεσμικό τρόπο να ‘καθαρίσει’ μια υπόθεση, τη στιγμή που ο πρωθυπουργός εκβιάζεται και οι παρακολουθούμενοι υπουργοί πανηγυρίζουν για το γεγονός στο άμεσο μέλλον να μην εντοπιστούν οι παρακολουθούντες αυτούς».