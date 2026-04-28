Χόλιγουντ: Διάσημοι ηθοποιοί αντιδρούν στη συγχώνευση Paramount – Warner Bros
Χόλιγουντ: Διάσημοι ηθοποιοί αντιδρούν στη συγχώνευση Paramount – Warner Bros

Η συμφωνία ανέμσα σε Paramount και Warner Bros χρειάζεται πλέον μόνο την έγκριση του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών ανταγωνισμού για να προχωρήσει

Ύπνος: Η φυσική λύση σε κάθε μας πρόβλημα

Οι Μπεν Στίλερ, Μαρκ Ράφαλο και Ρόμπερτ Ντε Νίρο αντιτάσσονται και αυτοί μεταξύ των 4.000 καλλιτεχνών τους στην επικείμενη συγχώνευση της Paramount και της Warner Bros.

Οι διαπραγματεύσεις για το μέλλον των Warner Bros. Studios διεξάγονται τους τελευταίους μήνες, με το Netflix σε κάποιο σημείο να είχε θεωρηθεί ότι θα επικρατήσει.

Ωστόσο, τον Φεβρουάριο, η εταιρεία streaming αποσύρθηκε από την προσφορά, αφήνοντας ελεύθερο τον δρόμο για την Paramount Skydance να αποκτήσει το μεγάλο στούντιο.

Τι προβλέπει η συμφωνία

Την περασμένη εβδομάδα, οι μέτοχοι της Warner Bros. Discovery ενέκριναν την εξαγορά ύψους 111 δισεκατομμυρίων δολαρίων βάσει της οποίας η Paramount Skydance, με την υποστήριξη του δισεκατομμυριούχου της τεχνολογίας Λάρι Έλισον και του γιου του Ντέιβιντ, θα αναλάβουν τον έλεγχο όλων των κινηματογραφικών σειρών και καναλιών της Warner Bros., συμπεριλαμβανομένων των Harry Potter, Game Of Thrones, HBO, CNN, DC Universe και The Lord Of The Rings.

Η συμφωνία χρειάζεται πλέον μόνο την έγκριση του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών ανταγωνισμού.

Όμως μια σειρά από μεγάλα ονόματα σταρ του Χόλιγουντ υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή κατά της συγχώνευσης, επικαλούμενοι τον κίνδυνο για τις θέσεις εργασίας και την πιθανότητα ότι θα οδηγήσει σε υψηλότερο κόστος για τους θεατές και σε μείωση του αριθμού των έργων που θα λάβουν το πράσινο φως.

Μπεν Στίλερ: «Η συγχώνευση μόνο θα χειροτερέψει την κατάσταση»

Πάνω από 4.000 ηθοποιοί και σκηνοθέτες έχουν υπογράψει την επιστολή, μεταξύ άλλων οι Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Τζέιν Φόντα, Έντουαρντ Νόρτον, Μπεν Στίλερ, Ντέιβιντ Φίντσερ, Ντενί Βιλνέβ, Μπράιαν Κράστον.

Σε σχόλιό του, σε ανάρτηση του Μαρκ Ράφαλο, ο Μπεν Στίλερ σημείωσε: «H συρρίκνωση των επιλογών έχει ως αποτέλεσμα λιγότερες ευκαιρίες για νέες φωνές και ποικίλες απόψεις».

«Η συγχώνευση μόνο θα χειροτερέψει την κατάσταση» εκτίμησε.

Τι γράφει η επιστολή

«Ανησυχούμε πολύ για αυτή τη συγχώνευση που δίνει προτεραιότητα στα συμφέροντα μιας μικρής ομάδας ισχυρών έναντι του ευρύτερου δημόσιου συμφέροντος» γράφει η επιστολή, που δημοσιεύθηκε στους New York Times και είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο BlocktheMerger.com. «Η ακεραιότητα, η ανεξαρτησία και η ποικιλομορφία του κλάδου μας θα τεθούν σε σοβαρό κίνδυνο. Ο ανταγωνισμός είναι απαραίτητος για μια υγιή οικονομία και μια υγιή δημοκρατία».

Χρηματιστήριο Αθηνών: Το μεγάλο comeback στην ελίτ των διεθνών αγορών

Ύπνος: Η φυσική λύση σε κάθε μας πρόβλημα

Δυσαρεστημένος ο Τραμπ με την πρόταση του Ιράν αλλά την εξετάζει

O Πέτερ Μαγιάρ θα παρευρεθεί σε πρεμιέρα ντοκιμαντέρ για την άνοδο του στην εξουσία σε φεστιβάλ της Ιταλίας

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πιο αργά κι από την επανάληψη - Ο νέος Τζέιμς Μποντ δεν θα βγει στις σκοτεινές αίθουσες πριν το 2028

Φροίξος Φυντανίδης
Μια ματιά στο οικογενειακό άλμπουμ των «αυτοεξόριστων» Μαύρων Πανθήρων στην Αλγερία

Έφη Αλεβίζου
«Είναι θεραπευτικό» - Ο Άλαν Κάμινγκ επιστρέφει ως Nightcrawler για τη Marvel και τους Avengers μετά από 23 χρόνια

Φροίξος Φυντανίδης
Μετά το Baby Reindeer - Είναι το Half Man το τηλεοπτικό γεγονός της χρονιάς; - «Ωμή ανατομία μιας αρρενωπότητας σε κρίση»

Λουκάς Καρνής
Euphoria: «Άκρως επικίνδυνες» οι σκηνές με «σεξουαλικοποιημένα βρέφη» — προειδοποιούν ειδικοί

Ευγενία Κοτρώτσιου
Μάγια: Mια αίθουσα συμβουλίου αποκαλύπτει πώς άλλαξε η εξουσία πριν από 1.000 χρόνια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Το El Niño επιστρέφει ισχυρό και θεαματικό εν μέσω κλιματικής κρίσης – Επηρεάζεται η Ελλάδα;

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Νεκρή βρέθηκε 74χρονη στις τουαλέτες του Πολιτιστικού Κέντρου στο Άργος Ορεστικού

«Δυσαρεστημένος ο Τραμπ» με την πρόταση του Ιράν αλλά την εξετάζει – Δεκάδες χώρες ζητούν το άνοιγμα του Ορμούζ

Το «πείραμα» του Σεν Ντενί – Ένα πολιτικό «εργαστήριο» για την Αριστερά στη Γαλλία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Οι τέσσερις άγνωστοι τύποι άνοιας

Το χρονικό της «θεσμικής εκτροπής» του Αρείου Πάγου και η προ των πυλών μήνυση «γαλάζιου» στελέχους

Στράτος Ιωακείμ
Ο Τραμπ (ξανα)πήρε το όπλο του

Δεν αναμένεται νέο σχέδιο τύπου Ανάν για το Κυπριακό

Γεννητούρια εν πτήσει

Πολύνεκρη σύγκρουση τρένων

Σταθερότητα στον Κόλπο μόνο με «αξιόπιστες εγγυήσεις» για την ασφάλειά μας

Διπλωματικό επεισόδιο Ουκρανίας - Ισραήλ

Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για το λουτρό αίματος στη Νιγηρία

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Τρίτη 28 Απριλίου 2026
