Η ολοκλήρωση του έργου του Ιλισού αποτελεί προτεραιότητα για τον Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου

«Η πόλη μας περνά μια περίοδο με αυξημένη ταλαιπωρία στην καθημερινότητά της, λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και των εργασιών στην περιοχή των εκβολών του Ιλισού.

Ξέρουμε καλά ότι αυτή η κατάσταση επηρεάζει κατοίκους, εργαζόμενους, επαγγελματίες και επισκέπτες. Το βλέπουμε κάθε μέρα. Το ακούμε. Και το αναγνωρίζουμε χωρίς καμία επιφύλαξη.

Όμως είναι σημαντικό να βλέπουμε την πλήρη εικόνα.

Στην περιοχή δεν εκτελείται ένα απλό έργο. Υλοποιείται μια κρίσιμη αντιπλημμυρική παρέμβαση, που αφορά την προστασία της πόλης, των ανθρώπων της και των περιουσιών τους.Ένα έργο που συνδέεται άμεσα με τη θωράκιση της περιοχής απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία δυστυχώς γίνονται όλο και πιο συχνά»αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου με αφορμή τα έργα που πραγματοποιούνται στον Ιλισσό ποταμό.

Η ανακοίνωση του Δήμου προσθέτει μεταξύ άλλων: «Οι πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις έδειξαν πόσο ευάλωτη παραμένει η περιοχή. Αν παλαιότερες υποδομές, όπως η γέφυρα που αντικαθίσταται, συνέχιζαν να λειτουργούν ως εμπόδιο στη ροή των υδάτων, οι κίνδυνοι θα ήταν πολύ μεγαλύτεροι. Η ανάγκη του έργου δεν είναι θεωρητική. Είναι πραγματική και επιβεβαιώνεται στην πράξη.

Ταυτόχρονα, οι ίδιες αυτές καιρικές συνθήκες έχουν προκαλέσει καθυστερήσεις στις εργασίες, επιβαρύνοντας την ήδη δύσκολη καθημερινότητα. Αυτό είναι κάτι που κατανοούμε πλήρως.

Πρέπει, όμως, να είμαστε ειλικρινείς: η πόλη σήμερα δεν διαχειρίζεται μόνο ένα μεγάλο έργο. Διαχειρίζεται και προβλήματα που έρχονται από το παρελθόν. Καθυστερήσεις, ελλείψεις σχεδιασμού και παρεμβάσεις που δεν έγιναν όταν έπρεπε.

Παράλληλα, όλοι γνωρίζουμε ότι τα δημόσια έργα στη χώρα μας συχνά συνοδεύονται από δυσκολίες — διαδικαστικές καθυστερήσεις, σύνθετες αρμοδιότητες και ανάγκη καλύτερου συντονισμού. Αυτά δεν είναι δικαιολογίες. Είναι πραγματικότητες που πρέπει να αλλάξουν — και προς αυτή την κατεύθυνση πιέζουμε σταθερά.

Η καθημερινή επιβάρυνση είναι υπαρκτή και δικαιολογημένη. Γι’ αυτό και είναι απολύτως θεμιτό οι πολίτες να ζητούν καλύτερη οργάνωση, περισσότερη ενημέρωση και ταχύτερη πρόοδο των εργασιών.

Αυτό ακριβώς κάνουμε κι εμείς: εργαζόμαστε για τη βελτίωση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, για πιο ουσιαστική ενημέρωση και για την επιτάχυνση του έργου».