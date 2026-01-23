Τι κάνεις αν καταστραφεί το IX σου από πλημμύρα – Πώς θα λάβεις αποζημίωση

Δύο νεκρούς, σε Γλυφάδα και Άστρος Κυνουρίας, καθώς και σημαντικές καταστροφές σε υποδομές και περιουσίες άφησε πίσω της η πρόσφατη κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα.

Σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν, άνθρωποι είδαν τις περιουσίες τους βουτηγμένες στη λάσπη, ενώ οι δρόμοι έγιναν ποτάμια, παρασέρνοντας ότι βρήκαν μπροστά τους.

Αυτά που χτυπήθηκαν περισσότερο από τις πέτρες και τα φερτά υλικά που «κατέβασαν» τα ορμητικά νερά ήταν τα ΙΧ αυτοκίνητα, με τους ιδιοκτήτες τους να μην μπορούν να πιστέψουν τις καταστροφές που αντίκρισαν.

Πλέον όλοι προσπαθούν να μαζέψουν ότι σώθηκε, ενώ αναζητούν τον τρόπο για να λάβουν αποζημιώσεις για τις ζημιές που υπέστησαν.

Υποχρεωτική η ασφάλιση για φυσικές καταστροφές

Για τα αυτοκίνητα, από την 1η Ιουνίου 2025 είναι υποχρεωτική η ασφάλισή τους έναντι φυσικών καταστροφών.

Σύμφωνα με τον νόμο 5162/2024, όλα τα οχήματα πρέπει να είναι ασφαλισμένα για κινδύνους όπως πλημμύρα και δασική πυρκαγιά, με βάση την τρέχουσα εμπορική τους αξία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η υποχρέωση ισχύει ακόμη και για οχήματα που βρίσκονται σε φορολογική ακινησία ή έχουν κατατεθειμένες πινακίδες, με αποτέλεσμα όσοι είχαν αυτοκίνητα σε κλειστά γκαράζ και τα είδαν να βουλιάζουν κάτω από τις λάσπες να κινδυνεύουν να μην λάβουν κάποια αποζημίωση.

Η διαδικασία αποζημίωσης και οι εξαιρέσεις

Σε περίπτωση που ένα όχημα είναι ασφαλισμένο για φυσικές καταστροφές (οι περισσότερες ασφαλιστικές το έχουν προσθέσει στις υποχρεωτικές καλύψεις), τότε η ασφαλιστική εταιρεία θα αναλάβει το κόστος επισκευής ή αποζημίωσης. Σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει κάποιο ποσό απαλλαγής, το οποίο αφαιρείται από το συνολικό κόστος της ζημιάς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όσοι είναι ασφαλισμένοι δεν χάνουν το δικαίωμα ένταξης σε προγράμματα κρατικής αρωγής.

Μπορεί το όχημα να διαθέτει ασφάλιση για φυσικά φαινόμενα και να μην λάβετε αποζημίωση; Ναι, αν αποδειχθεί ευθύνη του οδηγού για κίνηση σε πλημμυρισμένο δρόμο ή αν το όχημα ήταν παρκαρισμένο σε σημείο που δεν θα έπρεπε.

Οι πρώτες κινήσεις

Όπως σημειώνουν στελέχη του ασφαλιστικού κλάδου, σημαντικό βήμα για τη διαδικασία αποζημίωσης είναι η σωστή καταγραφή της ζημιάς.

Έτσι, όπως συμβαίνει και με τα ατυχήματα στο δρόμο, ο οδηγός θα πρέπει να έχει φωτογραφικά τεκμήρια για τις ζημιές και να μην προχωρήσει στην επισκευή τους προτού ενημερώσει την ασφαλιστική εταιρεία.

Αν το όχημα έχει παρασυρθεί και δεν μπορεί να οδηγηθεί, τότε θα πρέπει να υπάρχουν και τα παραστατικά της ρυμούλκησης ή της προσωρινής μεταφοράς σε χώρο στάθμευσης.

Σε περίπτωση που το κόστος της ζημιάς είναι υψηλό, τότε υπάρχει το ενδεχόμενο να χαρακτηριστεί ως «ολική καταστροφή», με την αποζημίωση να βασίζεται στην εμπορική αξία του οχήματος πριν τη ζημιά, και όχι στην αρχική τιμή αγοράς.

Αν δεν υπάρχει ασφάλεια

Διαφορετική είναι η διαδικασία αν δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη για φυσικές καταστροφές.

Σε αυτή την περίπτωση, ο ιδιοκτήτης ενός ΙΧ μπορεί να στραφεί κατά του Δήμου που βρισκόταν το όχημα και να μπορέσει να αποδείξει αμέλεια των δημοτικών αρχών.

Ωστόσο, πρόκειται για μια διαδικασία αρκετά χρονοβόρα και αβέβαιη, καθώς ο Δήμος θα ισχυριστεί ότι είχαν γίνει οι προβλεπόμενες ενέργειες και το φαινόμενο ήταν ακραίο.