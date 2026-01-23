Ωρωπός: Τεράστιες καταστροφές στον Κάλαμο και άλλες περιοχές – Αγώνας δρόμου της δημοτικής Αρχής
Μεγάλες ζημιές προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα στο Δήμο Ωρωπού.
Μετά τη σφοδρή βροχόπτωση που έπληξε την περιοχή του Καλάμου στον Δήμο Ωρωπού, οι εικόνες καταστροφής είναι αποκαλυπτικές, όπως αναφέρει σε επίσημη ανάρτηση του Δήμου Ωρωπού.
Οι υποδομές της δημοτικής ενότητας έχουν πληγεί σοβαρά, με σημαντικές ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και βασικές υπηρεσίες, ενώ πολλά σπίτια έχουν υποστεί τεράστιες φθορές ή παραμένουν κλειστά, με το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος να μην έχει αποτυπωθεί ακόμη πλήρως.
Μέχρι και το βράδυ της Πέμπτης — περίπου 24 ώρες μετά τη θεομηνία — οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ωρωπού σε συνεργασία με τα πληρώματα της Πυροσβεστικής εργάστηκαν αδιάκοπα, με κύριο στόχο την αποκατάσταση του οδικού δικτύου και την πρόσβαση στις πληγείσες περιοχές.
Όπως σημειώνει η δημοτική αρχή, η καταγραφή των ζημιών αναμένεται να ξεκινήσει από την Παρασκευή, εφόσον οι καιρικές και οι υφιστάμενες συνθήκες το επιτρέψουν.
Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη στο ρέμα της Ρεβιθιάς — δύο περιοχές των Αγίων Αποστόλων έχουν κυριολεκτικά «κοπεί στη μέση», με δύο μεγάλες γέφυρες να έχουν παρασυρθεί και δρόμους να έχουν καταστραφεί. Η κοίτη του ρέματος έχει αλλάξει δραματικά, φτάνοντας σε πλάτος 80–90 μέτρα, όταν πριν ήταν μόλις 10–15 μέτρα, δείχνοντας τη δύναμη των υδάτων και των φερτών υλικών που κατέβηκαν από τον ορεινό όγκο.
Μεγάλες πέτρες και τεράστιες ποσότητες φερτών υλικών έχουν φράξει τις κοίτες, δημιουργώντας κινδύνους για νέα πλημμυρικά φαινόμενα σε περίπτωση επόμενων βροχοπτώσεων.
Καταστροφές σε σπίτια
Στην ίδια ανάρτηση αναφέρεται ότι πολλοί ιδιοκτήτες κατοικιών έχουν πληγεί σοβαρά, καθώς εκτός από ζημιές στα ίδια τα σπίτια, έχουν καταστραφεί και οικοσκευές και περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονταν σε υπόγεια, τα οποία πλημμύρισαν από νερά και λάσπη.
Κοινή διαπίστωση ακόμη και των παλαιότερων κατοίκων είναι ότι δεν έχουν ξαναζήσει παρόμοιας έντασης θεομηνία στον Κάλαμο.
Ο Δήμαρχος Ωρωπού, Γιώργος Γιασημάκης, έχει δώσει σαφή εντολή στους Αντιδημάρχους και σε όλη τη δημοτική αρχή να βρίσκονται συνεχώς στο πλευρό των κατοίκων που χρειάζονται άμεση βοήθεια.
Παράλληλα, οι Αντιδήμαρχοι και στελέχη της δημοτικής αρχής, όπως ο Αντιδήμαρχος Καλάμου Γιάννης Παπαπέτρου, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Πέτρος Δέδες, ο Δημοτικός Σύμβουλος Παναγιώτης Πέππας και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Καλάμου Δημήτρης Χορμοβίτης, έχουν υπογραμμίσει ότι η περιοχή χρειάζεται βοήθεια από όλους.
Τέλος, σοβαρά ζητήματα έχουν εντοπιστεί και στο δίκτυο ύδρευσης αλλά και στις άλλες βασικές υποδομές, τα οποία θα αποτυπωθούν με λεπτομέρεια στη διάρκεια της επίσημης καταγραφής των ζημιών.
