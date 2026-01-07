Συνεχίζεται η κακοκαιρία, που ξεκίνησε χθες με ισχυρά φαινόμενα στη Δυτική Ελλάδα και την Ήπειρο. Σε ορισμένες περιοχές μάλιστα καταγράφηκαν ιδιαίτερα υψηλά ύψη βροχής, που ξεπέρασαν τους 100 τόνους νερού ανά στρέμμα.

Και σήμερα Τετάρτη, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται: Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Λευκάδας), στην Ήπειρο (κυρίως περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτίας, Πρεβέζης, Ιωαννίνων και Άρτας), στη δυτική Στερεά (κυρίως περιφερειακή ενότητα Αιτωλίας και Ακαρνανίας), στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και από τις βραδινές ώρες στη δυτική και τη νότια Πελοπόννησο.

Επιμένει η κακοκαιρία

Σήμερα, σύμφωνα με την ΕΜΥ, προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη δυτική και τη βορειοανατολική χώρα. Στις υπόλοιπες περιοχές κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιόνια θα πέσουν στα βορειοδυτικά ορεινά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα ανατολικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7, στο Αιγαίο 7 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά. Θα φτάσει στο βόρειο Ιόνιο και τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 18 με 19 βαθμούς (στα βορειοδυτικά τους 12 με 15), στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 21 και τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Κακοκαιρία: Live η πορεία της

Σε «Red Code» περιφέρειες και δήμοι στην Δυτική Ελλάδα, την Ήπειρο και τα Ιόνια

Χθες συνεδρίασε εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου της Πολιτικής Προστασίας. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από ισχυρούς ανέμους εντάσεως 8 με 9 μποφόρ.

Σε κατάσταση ετοιμότητας «Red Code» παραμένουν οι περιφέρειες και οι δήμοι των Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων.

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.), όπως τονίζει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του, ήδη βρίσκεται σε επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα, ώστε να τεθούν σε επιχειρησιακή δράση εφόσον απαιτηθεί.

Πότε υποχωρεί η κακοκαιρία

Την Πέμπτη, τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι και τις πρωινές ώρες και βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν και τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, έχοντας πρόσκαιρο χαρακτήρα. Παράλληλα θα επικρατήσουν πολύ ισχυροί άνεμοι δυτικών διευθύνσεων, οδηγώντας σε σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας. Βαθμιαία ωστόσο τα έντονα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν.

Ο καιρός σήμερα Τετάρτη ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές.

Στις υπόλοιπες περιοχές κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά από την αρχή της ημέρας κυρίως στην περιοχή Κέρκυρας και Λευκάδας, στις περιφερειακές ενότητες Θεσπρωτίας, Πρεβέζης, Ιωαννίνων, ’ρτας και Αιτωλίας και Ακαρνανίας και από τις βραδινές ώρες στη δυτική και τη νότια Πελοπόννησο.

Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου.

Ανεμοι: Νότιοι και βαθμιαία νοτιοδυτικοί 4 με 6 και από μεσημέρι στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 και στα νότια έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα με λίγες τοπικές βροχές και στην Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες. Από τις βραδινές ώρες βροχές και καταιγίδες στις περισότερες περιοχές, τοπικά ισχυρές στη νοτιοανατολική Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά και τα νότια τοπικά 7, βαθμιαία από το μεσημέρι 5 με 7 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Τοπικά στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα με λίγες τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 6 με 7 και στα ανατολικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 με 22 και τοπικά στη βόρεια Κρήτη 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 7 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα με λίγες τοπικές βροχές. Από τη νύχτα οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και βαθμιαία από το μεσημέρι 5 με 7 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα με τοπικές βροχές. Από τις βραδινές ώρες οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το βράδυ τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.