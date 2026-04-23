Νέο πλαίσιο για το κέντρο της Άρτας: Μπάρες, έλεγχος κυκλοφορίας και προστασία των πεζοδρόμων

Ομόφωνα εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων, στη συνεδρίαση της Δευτέρας 20 Απριλίου 2026, η τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας και Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Αρταίων, με στόχο την αναβάθμιση της ασφάλειας και της λειτουργικότητας των πεζοδρόμων και των δημόσιων χώρων.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της δημοτικής Αρχής, η τροποποίηση αφορά ειδικότερα στο άρθρο που ρυθμίζει την κίνηση και στάθμευση οχημάτων σε πεζοδρόμους και πλατείες, καθώς και την εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων ελέγχου πρόσβασης.

Μεταξύ των βασικών προβλέψεων περιλαμβάνονται:

Η εγκατάσταση συστήματος βυθιζόμενων μπαρών σε επιλεγμένα σημεία της πόλης, για τον έλεγχο της πρόσβασης οχημάτων και την προστασία των πεζοδρόμων.

Η απαγόρευση της κυκλοφορίας και στάθμευσης οχημάτων και μοτοποδηλάτων σε πεζοδρόμους, πεζοδρόμια και πλατείες.

Η πρόβλεψη εξαιρέσεων για οχήματα έκτακτης ανάγκης (ΕΚΑΒ, Πυροσβεστική, Αστυνομία), υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και ειδικές περιπτώσεις.

Η δυνατότητα χορήγησης ειδικών αδειών διέλευσης σε κατοίκους με νόμιμο χώρο στάθμευσης, καθώς και σε επαγγελματίες ή άτομα με ανάγκη εξυπηρέτησης.

Ο καθορισμός συγκεκριμένων ωρών τροφοδοσίας καταστημάτων (07:00–10:00 και 14:00–16:00), για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

Η τοποθέτηση μπαρών σε κομβικά σημεία του κέντρου της πόλης, όπως σε οδούς Σκουφά, Κωστή Παλαμά, Κοσμά Αιτωλού, Πριοβόλου, Καραπάνου, Παντοκράτορος και άλλες.

Η πρόβλεψη για την κυκλοφορία ποδηλάτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, με απαγόρευση στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους.

Kυκλοφορία των ποδηλάτων

Συνεχίζοντας η ανακοίνωση επισημαίνει «ότι στο πλαίσιο της τροποποίησης του κανονισμού κυκλοφορίας στο κέντρο της Άρτας, ρυθμίζεται η κυκλοφορία των ποδηλάτων με γνώμονα την ασφάλεια και την ομαλή συνύπαρξη με τους πεζούς.

Ειδικότερα, η κίνηση των ποδηλάτων επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις, με ταχύτητα που δεν υπερβαίνει τον ρυθμό κίνησης των πεζών, ενώ σε κάθε περίπτωση οι πεζοί έχουν προτεραιότητα.

Οι ποδηλάτες οφείλουν, όταν απαιτείται, να αποβιβάζονται και να κινούνται πεζή, ιδίως σε συνθήκες αυξημένης κίνησης ή όταν υφίσταται κίνδυνος για τους πεζούς, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΚΟΚ. Παράλληλα, προβλέπεται η στάθμευση ποδηλάτων σε καθορισμένους χώρους ή σε σημεία όπου δεν παρεμποδίζεται η διέλευση πεζών και οχημάτων.

Οι θέσεις στάθμευσης κοινόχρηστων ποδηλάτων ορίζονται ενδεικτικά στις οδούς Αγίου Γεωργίου, Ευρυχώρου Σκουφά (Κιλκίς), στο πάρκινγκ Πλατείας Ζέρβα, στο πάρκινγκ ΑΔΑΕ Ο.Τ.Α., στο πάρκινγκ Αράχθου, στη Γέφυρα Άρτας και στην Πλατεία Σκουφά. Τέλος, απαγορεύεται η κυκλοφορία ποδηλάτων και πατινιών εντός της ζώνης ασφαλούς διέλευσης τυφλών.

Η εφαρμογή των μέτρων αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την προστασία του δημόσιου χώρου, διασφαλίζοντας παράλληλα την εύρυθμη λειτουργία της πόλης».

