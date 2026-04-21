Υπέροχο βίντεο: Η στιγμή που μικρός φίλος του ΟΦΗ μαθαίνει ότι θα δει από κοντά τον τελικό Κυπέλλου! (vid)

Ένας μικρός φίλος του ΟΦΗ βάζει τα κλάματα όταν μαθαίνει για την έκπληξη του πατέρα του, ότι θα ταξιδέψουν στον Βόλο για να παρακολουθήσουν από κοντά τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Η κρητική ΠΑΕ δημοσίευσε το εν λόγω βίντεο, δείχνοντας τι πάει να πει αγνή αγάπη για την ομάδα που υποστηρίζεις. Έτσι και ο μικρός Γιαννάκης συγκλονίζει με την αντίδρασή του, μετά την υπέροχη έκπληξη του πατέρα του, δείχνοντάς του το εισιτήριο για τον τελικό του Κυπέλλου.

Δείτε το βίντεο της ΠΑΕ ΟΦΗ