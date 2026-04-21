# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πριν τη ψηφοφορία: Υπερπλεόνασμα… πανικού στο Μαξίμου – Οι καθοδικοί δείκτες και το «αντάρτικο» που πρέπει να αποφευχθεί
Πολιτική Γραμματεία 21 Απριλίου 2026, 21:11

Σε πανικό βρίσκεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη που προωθεί άρον άρον μέτρα στήριξης εκμεταλλευόμενη τις θυσίες του λαού για να «χτίσει» υπερμεγέθη πρωτογενή πλεονάσματα και να προλάβει (επικοινωνιακά) τυχόν αναταράξεις από τις άρσεις ασυλίας. Το πρώτο «αντάρτικο» στο Μαξίμου και η καθοδική τροχιά της «γαλάζιας» δημοσκοπικής βελόνας.

Στράτος Ιωακείμ
Γιατί ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα, σύμφωνα με την επιστήμη του ύπνου

Γιατί ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα, σύμφωνα με την επιστήμη του ύπνου

Έξοδο διαφυγής αναζητά η κυβέρνηση ψάχνοντας για ένα θετικό αφήγημα εν μέσω σκανδάλων και «τσαλακωμένων» πτυχίων. Ο πρόσφατος ανασχηματισμός όχι μόνο δεν βοήθησε αλλά προκάλεσε ένα επιπλέον «πονοκέφαλο» στο Μαξίμου που ακούει στο όνομα Μακάριος Λαζαρίδης.

Η ελληνική κυβέρνηση επιχειρεί να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα που προκαλούν οι πρόσφατες εσωτερικές διαφωνίες και τα σκάνδαλα, εστιάζοντας σε μια νέα κοινωνική ατζέντα. Όμως, η αποτελεσματικότητα αυτής της στρατηγικής παραμένει αβέβαιη, καθώς οι απώλειες στην πρόθεση ψήφου συνεχίζονται

Τα δημόσια «καρφιά» του βουλευτή της ΝΔ Γιώργου Βλάχου, ο οποίος, αναφορικά με την υπόθεση Λαζαρίδη, διατύπωσε την κρίση ότι «κάτι δεν πάει καλά» στην Ηρώδου Αττικού περιγράφει με σαφήνεια την κατάσταση.

Με τον χρόνο για την επόμενη εκλογική μάχη να έχει ξεκινήσει να μετρά αντίστροφα και την πίεση ελέω συνεχιζόμενων αρνητικών αποκαλύψεων να «χτυπάει ταβάνι» το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αναζητεί άσους στο μανίκι από το υπερπλεόνασμα του 2025 για να αλλάξει την ατζέντα και να βάλει «φρένο» στην κατρακύλα.

«Κρας τεστ» η ψηφοφορία στην Ολομέλεια για το Μαξίμου

Η ψηφοφορία της 22ας Απριλίου για τις άρσεις ασυλίας των βουλευτών της ΝΔ που είναι στη δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει σημάνει «συναγερμό» με την κυβέρνηση να κινείται σε δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη να περιορίσει ένα «γαλάζιο αντάρτικο» στη ψηφοφορία της Ολομέλειας και η δεύτερη να κάνει all in με μέτρα στήριξης της κοινωνίας ύψους 500 εκατομμυρίων εκμεταλευόμενη τις ανακοινώσεις της Eurostat (22/04) για το ύψος του πρωτογενούς πλεονάσματος.

Ως προς το πρώτο σκέλος ο Στέλιος Πέτσας ξεκαθάρισε σε συνέντευξή του (ΣΚΑΪ) ότι δεν τάσσεται υπέρ της άρσης ασυλίας των βουλευτών της ΝΔ που εμπεριέχονται στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και δήλωσε ότι θα απέχει από τη ψηφοφορία κόντρα στη «γραμμή Μαξίμου».

Η ανοικτή διαφοροποίηση του Στέλιου Πέτσα δεν σημαίνει πως θα βρει πολλούς ακόλουθους. Στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος αναμένουν ότι οι διαφοροποιήσεις στην ψηφοφορία τελικά θα μαζευτούν και θα είναι αρκετά λιγότερες από τον σημαντικά μεγάλο αριθμό των βουλευτών που θα ήθελαν να τις πραγματοποιήσουν.

Γι’ αυτό και χρειάστηκε να βγει δημοσίως ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης με σχετική δήλωση στην κυριακάτικη ανάρτησή του, προκειμένου να διατυπώσει την επίσημη κυβερνητική γραμμή και να πιέσει τους βουλευτές του να την ακολουθήσουν, λέγοντας ότι «όλοι, προφανώς, μπορούμε να έχουμε άποψη για κάθε μία από τις 11 περιπτώσεις που εξετάζονται. Ως βουλευτές, ωστόσο, ειδικά αυτήν την ώρα, έχουμε χρέος να μην μετατραπούμε ούτε σε ανακριτές, ούτε σε δικαστές» και πως «η διάκριση των λειτουργιών» είναι «και ο μόνος τρόπος να μην υπάρχουν σκιές σε κάθε υπόθεση που θα οδηγηθεί τελικά στην αρχειοθέτησή της. Πολύ περισσότερο, δεν πρέπει να αφήσουμε περιθώρια σε επιχειρήματα για καμία σκιά στη στάση μας», ενώ επέμεινε «στην τοποθέτηση αρχής υπέρ της άρσης της ασυλίας».

Μέτρα για να με το βλέμμα στις κάλπες

Στο σκέλος των μέτρων στήριξης της κοινωνίας το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εξετάζει την παράταση της επιδότησης στο diesel κατά 20 λεπτά το λίτρο, η οποία λήγει τέλος Απριλίου, αλλά και στα αγροτικά λιπάσματα, όπου η κρατική ενίσχυση ανέρχεται στο 15%. Παράλληλα, στην περίπτωση που κριθεί ότι χρειάζεται, θα υπάρξει και νέος γύρος επιδότησης fuel pass.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εξέφρασε την αισιοδοξία της κυβέρνησης για το πλεόνασμα, σημειώνοντας ότι σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις, τότε ο πρωθυπουργός θα κάνει ανακοινώσεις για νέα μέτρα στήριξης, άμεσα.

Μιλώντας σε συνάντηση με επικεφαλής διπλωματικών αποστολών της ΕΕ στην Αθήνα, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, εμφανίστηκε επίσης αισιόδοξος ότι τα τελικά στοιχεία για το 2025 θα καταγράψουν πρωτογενές πλεόνασμα υψηλότερο των στόχων.

Με αυτόν τον τρόπο το Μαξίμου «ποντάρει» σε αλλαγή κλίματος και ατζέντας αλλά τα σημάδια δεν είναι ενθαρρυντικά.

Χάθηκε το «εφέ του πολέμου»

Ο δημοσκοπικός αέρας στα πανιά της Νέας Δημοκρατίας έχει αρχίσει και μειώνεται. Χαρακτηριστικό είναι ότι στην πρόθεση ψήφου (Interview, για λογαριασμό της Politic) η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,7%, καταγράφοντας απώλειες τριών μονάδων σε σχέση με το 28,7% του Μαρτίου της ίδιας εταιρείας.

Στη δεύτερη δημοσκόπηση της ημέρας, στην πρόθεση ψήφου (της RealPolls για το Protagon), η Νέα Δημοκρατία επιστρέφει στις περιοχές κάτω του ψυχολογικού ορίου του 25%, καθώς μετρήθηκε στο 24,6%, καταγράφοντας απώλειες 1,5 μονάδας από τη μέτρηση του Μαρτίου και πλησιάζοντας στα ποσοστά της έρευνας του Φεβρουαρίου (24,5%).

Το πρώτο και ορατό συμπέρασμα από τα ευρήματα της έρευνας -διεξήχθη το τριήμερο 18-20 Απριλίου, σε δείγμα 1.631 ατόμων- είναι ότι το λεγόμενο «εφέ πολέμου» που είχε ενισχύσει τη ΝΔ τον Μάρτιο σχεδόν εξανεμίστηκε, καθώς το κυβερνών κόμμα βρέθηκε τις τελευταίες δύο εβδομάδες αντιμέτωπο με την αναζωπύρωση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και ένα υποπροϊόν της, την υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη.

Ένα άλλο σημάδι που δείχνει τη φθορά της κυβέρνησης είναι πως στη δημοσκόπηση της interview το 56% των ερωτηθέντων θέλει πρόωρες εκλογές, έναντι του 40% που προτιμά την εξάντληση της κυβερνητικής θητείας.

DBRS Morningstar: Οι τρεις κρίσιμοι δίαυλοι που θα καθορίσουν το ενεργειακό σοκ στην Ευρώπη

Γιατί ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα, σύμφωνα με την επιστήμη του ύπνου

Το Ιράν θα στείλει αντιπροσωπεία αν αρθεί ο αποκλεισμός των ΗΠΑ

Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;
Για πολλούς ο διαλογισμός είναι ο καλύτερος τρόπος να χαλαρώσουν μετά από μια δύσκολη μέρα. Ωστόσο ποια είναι η καλύτερη ώρα;

Καυστικός Τσίπρας: «Ο φαύλος κύκλος της παράλυσης παράγει σοβαρές απειλές»
Ηχηρή παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα με πολιτικό νόημα. Έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την οικονομία, την ασφάλεια, την ίδια τη χώρα. Ποιοι έδωσαν το «παρών» στην παρουσίαση με ειδικό πολιτικό βάρος.

Δημοσκόπηση: «Χαστούκι» στις κυβερνητικές κραυγές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – Το «εφέ πολέμου» του Μαξίμου εξανεμίζεται
Αποδοκιμασία της κυβέρνησης σε συγκεκριμένους ποιοτικούς δείκτες σε νέα δημοσκόπηση. Απόρριψη του αφηγήματος που εξυφάνθηκε πρόσφατα από κυβερνητικούς αξιωματούχους για τον πολιτικά παράξενο ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σε λάθος κατεύθυνση η χώρα. Σε ανοδική τροχιά το «κόμμα Τσίπρα». Υποχωρεί ελαφρώς το «κόμμα Καρυστιανού».

ΠΑΣΟΚ: Αθήνα και Αττική πνίγονται από το κυκλοφοριακό, αλλά η κυβέρνηση δεν γνωρίζει πότε θα ολοκληρωθεί η Γραμμή 4 του Μετρό
Ερώτηση στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κατέθεσαν οι βουλευτές Αττικής του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως οι συνέπειες των καθυστερήσεων δεν επηρεάζουν μόνο την καθημερινότητα των κατοίκων του κέντρου της Αθήνας, αλλά ναρκοθετούν και τον σχεδιασμό για τις επόμενες φάσεις του έργου

Φάμελλος: Η κυβέρνηση οφείλει να συνταχθεί με το αίτημα Σάντσεθ για αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ
«Ο Έλληνας πρωθυπουργός οφείλει επιτέλους να πάψει να καλύπτει και να αποδέχεται τα εγκλήματα πολέμου που διαπράττει ο Νετανιάχου και η ακροδεξιά κυβέρνησή του», τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος

Πέτσας: Διαφωνεί με τις άρσεις ασυλίας – Ανακοίνωσε ότι θα απέχει από την ψηφοφορία
«Μετά την τοποθέτηση και του πρωθυπουργού και του κυβερνητικού εκπροσώπου εχθές, ότι επιθυμεί οι βουλευτές που θα ψηφίσουν, να ψηφίσουν υπέρ της άρσης ασυλίας, εγώ δε μπορώ να ακολουθήσω αυτή τη γραμμή και επομένως θα απέχω», δήλωσε ο Στέλιος Πέτσας

ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη: Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης – Φοβάται κάτι και εξανίσταται; 
«Οι χαρακτηρισμοί περί 'φαρισαίου, υποκριτή' προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, του επιστρέφονται. Το είπαμε και στον κ. Μαρινάκη: όταν μιλούν δημόσια για ξένους ηγέτες, μιλούν ως ελληνική κυβέρνηση και όχι ως καθοδηγητές της Ομάδας Αλήθειας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ.

Τσουκαλάς: Όμηρος της ακροδεξιάς η καθεστωτική κυβέρνηση Μητσοτάκη – Εκφοβίζει δικαστικούς λειτουργούς
«Δεν είμαστε εμείς που λέμε 'ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά', αυτή η κυβέρνηση θυμίζει τις πιο μαύρες περιόδους», τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς

Οικονόμου κατά Σκέρτσου: Δεν έχει επαρκή επαφή με την πραγματικότητα
Ο βουλευτής της ΝΔ Γιάννης Οικονόμου άφησε αιχμές για τον Άκη Σκέρτσο και τον ισχυρισμό του ότι οι πελατειακές σχέσεις είναι από συστάσεως του ελληνικού κράτους ο βασικός πυρήνας του εθνικού μας προβλήματος

Γενικολογίες από Μαρινάκη για νέα μέτρα στήριξης
Την ώρα που η ακρίβεια έχει γονατίσει τα νοικοκυριά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εμφανίστηκε αισιόδοξος για το πλεόνασμα που αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο και προανήγγειλε μέτρα στήριξης από τον πρωθυπουργό

Φάμελλος για 21η Απριλίου: Η Δημοκρατία δεν χαρίζεται – Η ενίσχυσή της είναι διαχρονική ευθύνη όλων μας
«Σήμερα οι σοβαρές απειλές κατά της Δημοκρατίας και της ισονομίας των πολιτών είναι η παραβίαση του Συντάγματος, η βάναυση καταπάτηση του Κράτους Δικαίου, η αμφισβήτηση της Δικαιοσύνης», τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση απέτυχε – Πέντε μέτρα για να στηρίξουμε τους κτηνοτρόφους της Λέσβου
«Δεν μας έφτανε το ριφιφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ, φτάσαμε στο σημείο να θρηνούμε την καταστροφή ζωικού κεφαλαίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας», τόνισε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης

Με τον Στεφάνου του ΑΚΕΛ συναντήθηκε ο Μητσοτάκης – Συζήτησαν για Κυπριακό και Μέση Ανατολή
Με τον γενικό γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου, συναντήθηκε σήμερα, Τρίτη, στο Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, καθώς και η κατάσταση στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή. Ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ συναντήθηκε, χθες, με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη, καθώς […]

Ανδρουλάκης για 21η Απριλίου: Χρειάζεται νέος αέρας Δημοκρατίας, με μια προοδευτική πολιτική αλλαγή
«Σήμερα, η δημοκρατία μας δεν απειλείται από τανκς, αλλά διαβρώνεται συστηματικά από μέσα: όταν τα θεσμικά αντίβαρα αντιμετωπίζονται ως εμπόδιο και όχι ως εγγύηση», επισημαίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «γκρεμίζει» την κυβέρνηση – Οι γκρίνιες στο εσωτερικό και το αίτημα για πρόωρες κάλπες
Όλο και περισσότεροι είναι οι πολίτες που δηλώνουν ότι δεν εμπιστεύονται την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία «βυθίζεται» στα «γαλάζια» σκάνδαλα που δεν έχουν τελειωμό - Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι επιθέσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η πρόσφατη, αρνητική για την κυβέρνηση, συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου και μία σειρά δημοσκοπήσεων δείχνουν ότι η ΝΔ βρίσκεται σε αποδρομή

Νατάσα Ρουγγέρη
ΣΥΡΙΖΑ για 21η Απριλίου: Καθήκον μας η υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών απέναντι σε κάθε περιορισμό τους
«Το δυνάμωμα της Δημοκρατίας, η υπεράσπιση των δικαιωμάτων όλων των πολιτών, η προάσπιση του Κράτους Δικαίου, ο έλεγχος της αυθαιρεσίας οποιασδήποτε εξουσίας αποτελούν πάντα τον οδηγό για κάθε δημοκρατικό, αριστερό πολίτη», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Επίσκεψη του πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό στην Αθήνα – Συνάντηση με Τασούλα και Μητσοτάκη
Ο κ. Τασούλας εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά του για την παρουσία του πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό στην ελληνική πρωτεύουσα, επισημαίνοντας ότι η επίσκεψη δεν περιορίζεται μόνο στην επιβεβαίωση των ήδη άριστων σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, αλλά δημιουργεί και προοπτικές για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας.

Βουλή: Αύριο η ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ – «Πυρά» αντιπολίτευσης κατά κυβέρνησης και Γεωργιάδη
Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την ψηφοφορία που θα γίνει αύριο, Τετάρτη, για την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Αλαβές
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Αλαβές. Παρακολουθήστε live στις 22:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Αλαβές για την 33η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

LIVE: Μπράιτον – Τσέλσι
LIVE: Μπράιτον – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράιτον – Τσέλσι για την 34η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Τα νέα κορίτσια του στίβου που σε λίγα χρόνια θα μιλάνε όλοι για τις επιτυχίες τους
Πολλά νέα κορίτσια με ικανότητες, όνειρα και φιλοδοξίες για μια καριέρα που θα ξεπεράσει τα σύνορα της Ελλάδας, παρουσιάστηκαν στους Διασυλλογικούς Αγώνες στίβου για την κατηγορία Κ18.

Δήμος Μπουλούκος
Καυστικός Τσίπρας: «Ο φαύλος κύκλος της παράλυσης παράγει σοβαρές απειλές»
Νότια Κορέα: Γιατί κατηγορείται ο μεγιστάνας πίσω από τους K-Pop θρύλους, BTS;
Οι αρχές στη Νότια Κορέα κινούν διαδικασίες για τη σύλληψη του Μπάνγκ Σι-Χιουκ, επικεφαλής της Hybe πίσω από την K-pop μπάντα BTS, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη εξαπάτηση επενδυτών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Βρετανία: Έρευνα για το Telegram, με την κατηγορία ότι διακινείται παιδική πορνογραφία μέσω της πλατφόρμας
Στο στόχαστρο της ρυθμιστικής αρχής για τα ΜΜΕ της Βρετανίας είναι και επισήμως το Telegram. Ξεκίνησε έρευνα καθώς αναφέρει ότι υπάρχουν στοιχεία για διακίνηση παιδικής πορνογραφίας.

Παγκόσμιος σάλος: Μπάλα, Formula 1, Ολυμπιονίκες, συνοδοί πολυτελείας και «ντόπα του γέλιου» σε Μιλάνο και Μύκονο!
Σοκάρουν οι συνεχείς αποκαλύψεις για το «χρυσό» δίκτυο εκατομμυρίων στο Μιλάνο, με συνοδούς πολυτελείας, πάνω από 70 αστέρες της Serie A, συμμετέχοντες στους Ολυμπιακούς Αγώνες, πιλότο της Formula 1, και συλλήψεις των ηγετών ενός άρτια δομημένου κυκλώματος που «έσπρωχνε» μέχρι και ναρκωτικά!

Νικόλαος Κώτσης
Τροχαίο στη Λιοσίων: Οι καταθέσεις του 16χρονου και του 20χρονου για την παράσυρση της ανήλικης – «Ήθελα να αυτοκτονήσω»
Η 16χρονη δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΚΑΤ μετά το τροχαίο στην οδό Λιοσίων στο κέντρο της Αθήνας

Δημοσκόπηση: «Χαστούκι» στις κυβερνητικές κραυγές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – Το «εφέ πολέμου» του Μαξίμου εξανεμίζεται
LIVE: Παναθηναϊκός – Μονακό
LIVE: Παναθηναϊκός – Μονακό. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Μονακό για τα play in της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Θρίλερ στην Κρήτη: Στο μικροσκόπιο οι κάμερες ασφαλείας και το κινητό της 43χρονης – Το μυστήριο με το θάνατο του πρώην συντρόφου της
Οι Αρχές ερευνούν κάθε στοιχείο για τη διαδρομή που ακολούθησε η 43χρονη προτού εξαφανιστεί - Τι εξετάζεται για το θάνατο του πρώην συντρόφου της

Μονακό: Οι οκτώ διαθέσιμοι παίκτες της για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό
Ο προπονητής της Μονακό Μανουτσάρ Μαρκοϊσβίλι έχει μόλις οκτώ παίκτες διαθέσιμους για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο των πλέι ιν. Αυτοί είναι οι διαθέσιμοι.

Ουγγαρία: Το Δικαστήριο της ΕΕ χαρακτηρίζει τον νόμο κατά των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων ασύμβατο με τις αρχές της Ένωσης
Το Δικαστήριο της ΕΕ ορίζει ότι ο νόμος του 2021 που πέρασε η κυβέρνηση Όρμπαν για τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα είναι μεροληπτικός. Επίσης ότι είναι «αντίθετος με την ταυτότητα» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παναθηναϊκός: Ο Μπαλντίνι ψάχνει ήδη τον αντί-Μπενίτεθ
O Γιάννης Αλαφούζος έχει αποφασίσει την αντικατάσταση του Ράφα Μπενίτεθ και ο Φράνκο Μπαλντίνι έχει αναλάβει την εύρεση του νέου προπονητή.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Κόκκινο της φωτιάς – Οι εμφανίσεις από την παγκόσμια πρεμιέρα του «Ο Διάβολος φοράει Prada 2»
H Aν Χάθαγουεϊ, η Μέριλ Στριπ, η Έμιλι Μπλαντ και ο Στάνλεϊ Τούτσι, περπάτησαν στο κόκκινο χαλί μαζί με άλλους κορυφαίους αστέρες από τον κόσμο της μόδας και του κινηματογράφου στην πρεμιέρα του «Ο Διάβολος φοράει Prada 2».

Έφη Αλεβίζου
Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό στον Ασπρόπυργο – Έκρυβαν σε βόθρο καραμπίνες και πινακίδες, 10 συλλήψεις
Κατά τις έρευνες των αστυνομικών βρέθηκαν μέσα σε βόθρο κλεμμένες καραμπίνες και πινακίδες κυκλοφορίας - Αποξηλώθηκαν πάνω από 2.100 μέτρα καλώδια για ρευματοκλοπή

Τσερνόμπιλ: Πώς η φύση επέστρεψε εκεί που ο άνθρωπος εξαφανίστηκε
Σαράντα χρόνια μετά την καταστροφή του Τσερνόμπιλ, η απουσία ανθρώπων μετέτρεψε τη ζώνη αποκλεισμού σε ένα απρόσμενο καταφύγιο άγριας ζωής — με λύκους, βίσονες και σπάνια είδη να επιστρέφουν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

