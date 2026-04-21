ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη: Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης – Φοβάται κάτι και εξανίσταται; 

Σκληρή απάντηση δίνει το ΠΑΣΟΚ στον Άδωνι Γεωργιάδη για τις δηλώσεις και τους χαρακτηρισμούς του για τον Νίκο Ανδρουλάκη, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη».

Να θυμίσουμε ότι ο υπουργός Υγείας κατηγόρησε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για «υποκρισία», λέγοντας πως «ο κύριος Ανδρουλάκης είναι ένας ψεύτης, φαρισαίος, υποκριτής, ο οποίος χρησιμοποιεί τη σκανδαλοθηρία, όχι γιατί θέλει να πολεμήσει τη διαφθορά, αλλά γιατί απλώς θέλει να ρίξει τον Μητσοτάκη».

Η Χαριλάου Τρικούπη τονίζει πως «ο κ. Γεωργιάδης ‘εκνευρίστηκε’, επειδή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δήλωσε στη Βουλή ότι θα διερευνηθούν όλα τα σκάνδαλα της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και δεν θα μείνει τίποτα στο σκοτάδι, καθώς ο έλεγχος θα γίνει σύμβαση-σύμβαση, ευρώ-ευρώ».

«Φοβάται κάτι και εξανίσταται;», αναρωτιέται το ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας ότι «φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης, όπως λέει και ο λαός μας».

«Η συμπεριφορά Γεωργιάδη σύμφυτη με τον καθεστωτισμό Μητσοτάκη»

Παράλληλα, διαμηνύει ότι «οι χαρακτηρισμοί περί ‘φαρισαίου, υποκριτή’ προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, του επιστρέφονται» και καλεί τον υπουργό Υγείας να «μην εκθέτει την ελληνική κυβέρνηση άλλο. Το είπαμε και στον κ. Μαρινάκη, χθες: όταν μιλούν δημόσια για ξένους ηγέτες, μιλούν ως ελληνική κυβέρνηση και όχι ως καθοδηγητές της Ομάδας Αλήθειας«, σημειώνει χαρακτηριστικά η Χαριλάου Τρικούπη.

«Και κάτι τελευταίο για τις αναρτήσεις του σε συγχορδία με δεξιά μιντιακά εξαπτέρυγα: Όπως ο πνιγμένος πιάνεται από τα μαλλιά του, προσπαθεί με αναδρομή στο παρελθόν να μπερδέψει τα πράγματα. Θα εκτεθεί και πάλι ανεπανόρθωτα», υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ, για να καταλήξει πως «η συμπεριφορά του κ. Γεωργιάδη είναι σύμφυτη με την αλαζονεία, τη θρασύτητα και τον καθεστωτισμό της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όλα αυτά δηλαδή που αποστρέφονται οι πολίτες και τους γυρνούν την πλάτη ζητώντας πολιτική αλλαγή».