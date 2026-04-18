Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη: Στον «Ευαγγελισμό» για χειρουργείο αποφρακτικού ειλεού – Τι αναφέρουν οι γιατροί

Στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» νοσηλεύεται η Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη, έπειτα από χειρουργική επέμβαση για ειλεό, όπως έγινε γνωστό το απόγευμα του Σαββάτου (18/04/2026).

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, η σύζυγος του πρωθυπουργού εισήχθη την Παρασκευή 17 Απριλίου με έντονους πόνους στην κοιλιά. Οι γιατροί προχώρησαν σε λαπαροτομία για την αντιμετώπιση αποφρακτικού ειλεού λόγω συμφύσεων.

Το ιατρικό ανακοινωθέν

«Η κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκι -Μητσοτάκη, εισήχθη στις 17/4/2026, στο Νοσοκομείο ΓΝΑ ¨Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ¨, με έντονο κοιλιακό άλγος. Υπεβλήθη με επιτυχία σε λαπαροτομία, για την αντιμετώπιση αποφρακτικού ειλεού λόγω συμφύσεων και επέστρεψε σε άριστη κατάσταση στο θάλαμό της» αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν προηγηθεί ενοχλήσεις που ένιωσε κατά τη διάρκεια οδικού ταξιδιού προς τη Λάρισα. Εκεί απευθύνθηκε αρχικά σε ιδιωτικό θεραπευτήριο για προληπτικό έλεγχο, με τις πρώτες εξετάσεις να μην δείχνουν κάτι ανησυχητικό.

Ωστόσο, η σύζυγος του πρωθυπουργού επέστρεψε στην Αθήνα και μετέβη στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» για πιο ενδελεχή ιατρική αξιολόγηση, με τους γιατρούς να κρίνουν απαραίτητη την εισαγωγή της.

Επίσκεψη Μητσοτάκη

Το πρωί του Σαββάτου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το νοσοκομείο για περίπου μιάμιση ώρα, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία της υγείας της συζύγου του. Παράλληλα, ενημερώθηκε και για την κατάσταση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας έπειτα από ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου.