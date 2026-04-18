ΣΥΡΙΖΑ: Άριστος στην προπαγάνδα ο Γεωργιάδης – Να φύγει και από αντιπρόεδρος της ΝΔ και από το Υπουργικό Συμβούλιο

Την ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη, με την οποία εξαπολύει νέα επίθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τονίζοντας πως «η ευθύνη ανήκει στον ίδιο τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη», ο οποίος, «αν υιοθετεί τις απόψεις αυτές, οφείλει να τοποθετηθεί δημόσια. Αν όχι, οφείλει να τις καταδικάσει και να απομακρύνει τον κ. Γεωργιάδη και από αντιπρόεδρο της ΝΔ και από το Υπουργικό Συμβούλιο».

«Η επίθεση που εξαπολύει ο υπουργός Υγείας – που ασχολείται με όλα τα υπόλοιπα εκτός από το αντικείμενο της ευθύνης του – Άδωνις Γεωργιάδης, είναι άνευ προηγούμενου», σημειώνει η Κουμουνδούρου, προσθέτοντας πως «σήμερα έχουμε ένα νέο επεισόδιο, αυτή τη φορά με ανάρτηση στα social media».

Και προσθέτει ότι «με τη σημερινή του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Γεωργιάδης αφήνει πολλά ερωτηματικά για την ύπαρξη του θεσμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα».

«Την απίστευτη θέση αυτή, μάλιστα, τη στηρίζει στο απίθανο επιχείρημα ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υποστηρίζεται από τους κατά τη γνώμη του ‘αντιευρωπαϊστές’ που ψήφισαν Τσίπρα για να βγει η χώρα από την Ευρωζώνη…», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, υπογραμμίζοντας πως «το ότι η χώρα, βέβαια, με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ βγήκε από τα μνημόνια, στα οποία την είχαν οδηγήσει η ΝΔ με το ΠΑΣΟΚ, κι όχι από την Ευρωζώνη, αποτελεί μια άβολη πραγματικότητα για τον άριστο στην προπαγάνδα κ. Γεωργιάδη».

ΣΥΡΙΖΑ: Η ευθύνη ανήκει στον Μητσοτάκη

Με άλλα λόγια, σημειώνει χαρακτηριστικά, «αφού στον Αδ. Γεωργιάδη δεν αρέσουν οι δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, προτείνει όχι απλώς να μπουν στο συρτάρι, όπως έγινε τον Ιούλιο του 2025 με τις αθλιότητες των μαζικών επιστολικών ψήφων που διέπραξε η κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ, αλλά επερωτά τη συμμετοχή της χώρας στον θεσμό. Όποιος δεν συμφωνεί μαζί μας είναι εναντίον μας».

Ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ότι «η ευθύνη, εντέλει, ανήκει στον ίδιο τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη» και προσθέτει πως «αν υιοθετεί τις απόψεις αυτές, οφείλει να τοποθετηθεί δημόσια. Αν όχι, οφείλει να τις καταδικάσει και να απομακρύνει τον κ. Γεωργιάδη και από αντιπρόεδρο της ΝΔ και από το Υπουργικό Συμβούλιο».