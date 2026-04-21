Επίσκεψη του πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό στην Αθήνα – Συνάντηση με Τασούλα και Μητσοτάκη
Με θερμά λόγια υποδέχθηκε στην Αθήνα και στο Προεδρικό Μέγαρο τον Πρίγκιπα Αλβέρτο του Μονακό ο Κωνσταντίνος Τασούλας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της επίσκεψης για την περαιτέρω σύσφιγξη των διμερών σχέσεων.
Ο κ. Τασούλας εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά του για την παρουσία του στην ελληνική πρωτεύουσα, επισημαίνοντας ότι η επίσκεψη δεν περιορίζεται μόνο στην επιβεβαίωση των ήδη άριστων σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, αλλά δημιουργεί και προοπτικές για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας.
Ο ΠτΔ έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στην ιστορική ερμηνεία της ονομασίας του Μονακό, επισημαίνοντας ότι, σύμφωνα με μία ισχυρή εκδοχή, αυτή συνδέεται με Φωκαείς αποίκους από τη Φώκαια, οι οποίοι τον 6ο αιώνα π.Χ., ξεκινώντας από τη Μασσαλία, ίδρυσαν αποικία στην περιοχή. Όπως ανέφερε, η ονομασία «Μονακό» φέρεται να προέρχεται από τη λέξη «Ιωνικός», υποδηλώνοντας τις αρχαίες ελληνικές καταβολές της περιοχής.
Ο κ. Τασούλας υπογράμμισε ότι Ελλάδα και Μονακό συμμερίζονται την ίδια ανησυχία για τις απειλές που δέχεται το θαλάσσιο οικοσύστημα, ιδίως λόγω της κλιματικής και περιβαλλοντικής κρίσης.
Παράλληλα, ο κ. Τασούλας αναφέρθηκε και σε έναν ακόμη ξεχωριστό δεσμό που συνδέει τις δύο πλευρές, επισημαίνοντας την ιδιότητα του Πρίγκιπα Αλβέρτου ως ενός από τα παλαιότερα μέλη της Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή.
Ιδιαίτερη μνεία έκανε, σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην ισχυρή παρουσία της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας στο Μονακό, την οποία χαρακτήρισε ως μία σημαντική «γέφυρα» μεταξύ των δύο χωρών. Όπως ανέφερε, η κοινότητα αυτή μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για την ανάπτυξη νέων συνεργασιών και επενδύσεων, ιδίως σε τομείς όπως η ναυτιλία, η πράσινη ανάπτυξη και η τεχνολογία, ενισχύοντας περαιτέρω τους δεσμούς Ελλάδας και Μονακό σε οικονομικό επίπεδο.
Συνάντηση με Μητσοτάκη
Ο Αλβέρτος του Μονακό συναντήθηκε και με τον έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
