Ανδρουλάκης για 21η Απριλίου: Χρειάζεται νέος αέρας Δημοκρατίας, με μια προοδευτική πολιτική αλλαγή

Ανάρτηση για τη μαύρη επέτειο της επιβολής δικτατορίας στην Ελλάδα έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος τόνισε χαρακτηριστικά πώς και σήμερα «χρειάζεται νέος αέρας Δημοκρατίας».

«Το στρατιωτικό πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967 άνοιξε τον δρόμο για ένα καθεστώς βαθιάς εξάρτησης της χώρας», σημειώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας πως «η χούντα δεν στηρίχθηκε μόνο στα τανκς, αλλά και σε ισχυρά πολιτικά και οικονομικά κέντρα που ήθελαν μια Ελλάδα απολύτως ελεγχόμενη χωρίς φωνή, χωρίς ουσιαστική κυριαρχία. Τα ίδια αυτά κέντρα», επισημαίνει, «είχαν προηγουμένως συμβάλει καθοριστικά στην ανατροπή της κυβέρνησης του Γεωργίου Παπανδρέου, μέσω των αποστατών, ανοίγοντας τον δρόμο για την τελική εκτροπή».

«Σήμερα η δημοκρατία μας διαβρώνεται από μέσα»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τονίζει πως «η τραγωδία της Κύπρου επιβεβαίωσε με τον πιο οδυνηρό τρόπο πού οδηγεί η υποκατάσταση της λαϊκής βούλησης από εξαρτήσεις και ξένες παρεμβάσεις. Γι’ αυτό, ο αγώνας ενάντια στη δικτατορία δεν ήταν μόνο αγώνας για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Ήταν ταυτόχρονα αγώνας για εθνική αξιοπρέπεια και ανεξαρτησία», όπως αναφέρει.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σημειώνει χαρακτηριστικά ότι, «σήμερα, η δημοκρατία μας δεν απειλείται από τανκς, αλλά διαβρώνεται συστηματικά από μέσα: όταν τα θεσμικά αντίβαρα αντιμετωπίζονται ως εμπόδιο και όχι ως εγγύηση, όταν η Δικαιοσύνη και οι ανεξάρτητες αρχές στοχοποιούνται και όταν η αδιαφάνεια στη διαχείριση του δημόσιου και ευρωπαϊκού χρήματος τείνει να γίνει κανόνας».

Υπογραμμίζει ότι «χρειάζεται νέος αέρας Δημοκρατίας», καταλήγοντας πως χρέος της γενιάς μας είναι να σταματήσει τη θεσμική και αξιακή παρακμή. Με μια προοδευτική πολιτική αλλαγή που αποκαθιστά το κράτος δικαίου, καταπολεμά τις ανισότητες και δίνει ξανά ελπίδα στον ελληνικό λαό».