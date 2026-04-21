Πυρά εξαπέλυσε ο βουλευτής της ΝΔ Γιάννης Οικονόμου, σε συνέντευξή του στον Ρ/Σ Παραπολιτικά, στον εξωκοινοβουλευτικό υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο με αφορμή ανάρτηση του δεύτερου για τα ζητήματα διαφθοράς που ταλανίζουν την κυβέρνηση και τον ισχυρισμό του ότι οι πελατειακές σχέσεις από συστάσεως του ελληνικού κράτους είναι ο πυρήνας του εθνικού μας προβλήματος.

Ο κ. Οικονόμου είπε ότι δεν τον βρίσκει σύμφωνο η «ευκολία» με την οποία «πάμε να φορτώσουμε στον βουλευτή αυτή τη φαυλότητα που επικρατεί στο πολιτικό σύστημα» ενώ έκανε λόγο για ισοπεδωτικές λογικές.

«Η σχέση του βουλευτή με τον πολίτη πρέπει να είναι μια σχέση η οποία πρέπει να οικοδομείται περισσότερο στις αρχές εμπιστοσύνης κι όχι στις αρχές εξυπηρέτησης. Αυτό βαρύνει και τους βουλευτές και τους πολίτες», τόνισε ο κ. Οικονόμου και πρόσθεσε ότι «αυτός που τα λέει αυτά δεν έχει επαρκή επαφή με την ζώσα και δρώσα πραγματικότητα».

Ο ίδιος σημείωσε ακόμα ότι ο ρόλος του βουλευτή έχει να κάνει με τον βαθμό ελευθερίας που διαθέτει αλλά και πώς διασφαλίζεται ότι οι κρίσιμες αποφάσεις λαμβάνονται όσο πιο συλλογικά γίνεται.

Αναφορικά δε με τη στάση του κ. Οικονόμου στην αυριανή ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας, ο ίδιος είπε ότι είναι μία δύσκολη απόφαση αλλά έκρινε ότι όταν μπλέκεις σε μία τέτοια υπόθεση δεν υπάρχει άλλος τρόπος να ξεμπλέξεις πιο καθαρός από το να σε κρίνει η δικαιοσύνη.

«Θα βαρύνει πολύ σε μένα ο τρόπος με τον οποίο θα τοποθετηθούν οι συνάδελφοι στην Ολομέλεια», ανέφερε.

Αποσπάσματα από τη συνέντευξη Οικονόμου

«Αυτή η ευκολία με την οποία πάμε να φορτώσουμε στον βουλευτή αυτή τη φαυλότητα που επικρατεί στο πολιτικό σύστημα και τον εκμαυλισμό και τα υπόλοιπα εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνο.

Δεν με βρίσκει σύμφωνο γιατί πιστεύω ότι οποιαδήποτε συζήτηση πρέπει να ξεκινήσει από κάτω προς τα πάνω. Από το τι ρόλο θέλουμε για τον βουλευτή, από το τι βαθμούς ελευθερίας τού δίνουμε, από το πόσο συλλογικά λειτουργούν τα κόμματα, από το πώς θα διαμορφώνονται οι κρίσιμες αποφάσεις που θα έρθουν να προσαρμοστούν στην οποιαδήποτε αλλαγή γίνει αύριο-μεθαύριο για να μη γίνει ακόμα πιο αρχηγοκεντρικό και πρωθυπουργοκεντρικό το πολιτικό μας σύστημα, ανεξάρτητα ποιος θα είναι κυβέρνηση και πρωθυπουργός.

Για μένα αυτά είναι τα σημαντικά», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Οικονόμου και πρόσθεσε:

«Αισθάνομαι ότι αυτός που τα λέει αυτά δεν έχει επαρκή επαφή με την ζώσα και δρώσα πραγματικότητα. Δεν κατανοεί πως σφυρηλατείτε και πως οικοδομείται ο δεσμός ενός πολίτη με τον πολιτικό οργανισμό και με το πρόσωπο που καλείται να τον εκπροσωπεί και είναι άκρως ισοπεδωτικό διότι ο βουλευτής δεν είναι εκπρόσωπος, είναι αντιπρόσωπος. Αντιπροσωπεύει τον κόσμο που τον ψηφίζει και λέει τη γνώμη του δεν πάει να διαβάσει το μήνυμα που του δίνει εκπροσωπώντας κάποιον σε μια εκδήλωση, αυτός πραγματικά πρέπει να είναι ο ρόλος του βουλευτή. Ο ρόλος αυτός του βουλευτή όμως για να έχει μεγαλύτερο περιθώριο και να κάνει αυτά που πρέπει, και η σχέση του βουλευτή με τον πολίτη πρέπει να είναι μια σχέση η οποία πρέπει να οικοδομείται περισσότερο στις αρχές εμπιστοσύνης κι όχι στις αρχές εξυπηρέτησης. Αυτό βαρύνει και τους βουλευτές και τους πολίτες».