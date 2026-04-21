Το τραύμα Λαζαρίδη παραμένει ανοιχτό

Ο Μακάριος Λαζαρίδης μπορεί να αποτελεί παρελθόν από το υπουργικό συμβούλιο του Κυριάκου Μητσοτάκη όμως το τραύμα που φέρει το όνομα του -με κεφαλαία μάλιστα γράμματα- παραμένει ανοιχτό στο σώμα της κυβέρνησης. Πρώτα ο σάλος, μετά η αποπομπή και τώρα τα μεθεόρτια της εκδίωξης έχουν οδηγήσει την γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα σε μεγάλη αμηχανία και τον ίδιο σε έξαλλη -όπως μαθαίνουμε- κατάσταση.

Η αναδημοσίευσή της υβριστικής για τη Νέα Δημοκρατία, την Λάουρα Κοβέσι αλλά και την Ντόρα Μπακογιάννη ανάρτηση δεν ήταν τυχαία. Αντίθετα ήταν μια δημόσια δήλωση που ήθελε ο ίδιος να κάνει εις βάρος εκείνων των συναδέλφων του που θεωρεί πως του τράβηξαν το χαλί. Κυρίως όμως κατά του Μαξίμου στο οποίο και χρεώνει πως τον οδήγησαν σε παραίτηση… αίροντας την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπο του.

Ο Παύλος Μαρινάκης άδειασε τον Μακάριο Λαζαρίδη στέλνοντας όμως μήνυμα για κατάπαυση των… διαδικτυακών εχθροπραξιών σε βάρος της κυβέρνησης από τον πρώην υπουργό. Πιο συγκεκριμένα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, χαρακτήρισε ως αναπόφευκτη την παραίτηση Λαζαρίδη τόσο για την ουσία όσο όμως και για την επικοινωνιακή διαχείριση. Δεν έμεινε όμως εκεί. Αντίθετα, έθεσε στον κύριο Λαζαρίδη την κόκκινη γραμμή της κυβέρνησης λέγοντας με νόημα πως “καλό είναι η κουβέντα να κλείσει και να σταματήσουν οι προσωπικές επιθέσεις εδώ”.

Το ερώτημα είναι τώρα ποια θα είναι -και αν υπάρξει- η επόμενη κίνηση του Μακάριου Λαζαρίδη. Ιδιαίτερος στόχος του είναι δυο πρόσωπα από το κυβερνητικό επιτελείο, ο ένας εκ των οποίων είχε μάλιστα και την τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του. Ο Μακάριος Λαζαρίδης θεωρεί -δικαίως- πως ήταν ένας από τους κεντρικούς “υπερασπιστές” της κυβέρνησης στα δύσκολα εν αντιθέσει με αυτούς που τον οδήγησαν στην παραίτηση και… κρύβονται στα δύσκολα.

Όπως μαθαίνουμε μάλιστα παρά το γεγονός πως οι περισσότεροι εκ των συναδέλφων του τον στήριξαν, ο ίδιος έχει μια μαύρη λίστα με τα ονόματα όσων θεωρεί πως δεν έβαλαν πλάτη. Για αυτό και στην ανάρτηση του αναφέρθηκε στην φοβική Νέα Δημοκρατία που υποτάσσεται στα κελεύσματα των εχθρών της. Μαθαίνουμε μάλιστα πως σε έξαλλη κατάσταση ο Μακάριος Λαζαρίδης στέλνει και “ραβασάκια” στους συναδέλφους του εκφράζοντας την δυσαρέσκεια αλλά και την οργή του.

Δεν θα μπορούσε να συμβαίνει και διαφορετικά αφού ακόμα και ο Άδωνις Γεωργιάδης τον “άδειασε”. Ο ίδιος μίλησε για «λάθος χειρισμούς» του Μακάριου Λαζαρίδη στην υπόθεση του διορισμού και του πτυχίου του, εκτιμώντας μάλιστα ότι «καλώς έφυγε από την κυβέρνηση». Είπε μάλιστα πως και το επίμαχο retweet ήταν λάθος ενώ με νόημα προσέθεσε τα εξής “συμβουλή σε Λαζαρίδη για οποιον ακουει, οταν εισαι πολύ εκνευρισμένος το κινητο πρεπει να φευγει απο το χερι σου, μπορει να κανεις κατι, δεν τον εκφραζει αυτο το τουιτ”.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης όμως δεν ήταν ένας απλός βουλευτής ούτε ένα δευτεροκλασάτο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας που βρέθηκε κατά τύχη στη κυβέρνηση. Αντίθετα, ήταν κεντρικό στέλεχος με πολλές ειδικές αποστολές στο βιογραφικό του και φυσικά πρώην πολύ στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ως εκ τούτου ακόμα και αυτή την ώρα τρέφει μεγάλης εκτίμησης από πολλά μέλη της γαλάζιας οικογένειας. Δεν είναι τυχαίο πως παρά το γεγονός πως έβαλε ευθέως κατά της κυβέρνησης, βουλευτές όπως ο Στρατός Σιμόπουλος έσπευσαν να τον στηρίξουν δημόσια. Ο βουλευτής Θεσσαλονίκης απέφυγε να καταδικάσει τις δηλώσεις του και αρκέστηκε να δηλώσει πως “είναι προϊόν της πικρίας του”.

Το μεγάλο πλέον ερώτημα είναι ποιο αλλά και πόσο μεγάλο θα είναι το μέλλον του Μακάριου Λαζαρίδη στη Νέα Δημοκρατία. Η αντίδραση του δεδομένα προκάλεσε οργή στο Μαξίμου, όπως οργή προκάλεσε στον πρώην -πλέον- υπουργό και το άδειασμα που χρεώνει στο Μαξίμου. Θα επικρατήσουν οι πιο ψύχραιμες φωνές και θα υπάρξει αποκλιμάκωση ή θα υπάρξει επιδείνωση των σχέσεων των δυο πλευρών; Η όποια απάντηση στη παρούσα φάση μοιάζει να είναι επισφαλής. Το μόνο που είναι σίγουρο είναι πως το ρήγμα δύσκολα θα γεφυρωθεί ώστε να επιστρέψουν οι δυο πλευρές στην πρότερη κατάσταση.