magazin
Τρίτη 21 Απριλίου 2026
weather-icon 23o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
21.04.2026 | 14:48
Φωτιά σε δασική έκταση στο Λέπρεο Ηλείας – Επιχειρεί ένα αεροσκάφος
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
100 χρόνια Ελισάβετ: «Φάρος, μαρμελάδα, αυγή» – Επετειακό μήνυμα Καρόλου φορτισμένο ελπίδα
Go Fun 21 Απριλίου 2026, 14:50

100 χρόνια Ελισάβετ: «Φάρος, μαρμελάδα, αυγή» – Επετειακό μήνυμα Καρόλου φορτισμένο ελπίδα

Στην εκατονταετηρίδα από τη γέννηση της Ελισάβετ Β΄ ο γιος της Βασιλιάς Κάρολος τιμά τη μνήμη της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Spotlight

Σε μια συγκινησιακά φορτισμένη επέτειο για τη βρετανική μοναρχία, έναν αιώνα από τη γέννηση της μακροβιότερης μονάρχη στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου Ελισάβετ Β’, ο γιος της και διάδοχος Βασιλιάς Κάρολος απεύθυνε μήνυμα ελπίδας υπενθυμίζοντας την αταλάντευτη πίστη της μητέρας του στη νίκη του καλού έναντι των προκλήσεων της εποχής.

Με αφορμή την επετειακή εκατονταετηρίδα ο Κάρολος αέτρεξε στην κληρονομιά της Ελισάβετ αναδεικνύοντάς την ως «φάρο σταθερότητας σε έναν κόσμο που κλονίζεται από αβεβαιότητα».

Μέσα από τη βιβλιοθήκη του Κάστρου Μπαλμόραλ, εκεί όπου η Ελισάβετ άφησε την τελευταία της πνοή τον Σεπτέμβριο του 2022 ο Βασιλιάς Κάρολος επέλεξε να τιμήσει τη μνήμη της μητέρας του με ένα βίντεο που διαπνέεται από βαθιά τρυφερότητα και σεβασμό.

Στο μήνυμά του ο μονάρχης παραδέχτηκε ότι η σημερινή παγκόσμια πραγματικότητα πιθανότατα θα προκαλούσε έντονη ανησυχία στην εκλιπούσα βασίλισσα. Ωστόσο υπογράμμισε πως αντλεί δύναμη από την ακλόνητη πεποίθησή της ότι η καλοσύνη θα επικρατεί πάντα και ότι μια λαμπρότερη αυγή δεν βρίσκεται ποτέ μακριά από τον ορίζοντα.

«Υποψιάζομαι ότι πολλά από τα χρόνια που ζούμε τώρα μπορεί να την έχουν προβληματίσει βαθιά, αλλά αντλώ θάρρος από την πεποίθησή της ότι η καλοσύνη θα επικρατεί πάντα και ότι μια φωτεινότερη αυγή δεν είναι ποτέ μακριά από τον ορίζοντα»

Ανατρέχοντας μάλιστα στο πρώτο δημόσιο ραδιοφωνικό της μήνυμα το 1940 όταν σε ηλικία μόλις 14 ετών καλούσε τον κόσμο να συμβάλει για ένα καλύτερο αύριο ο Κάρολος επιβεβαίωσε πως μοιράζεται το ίδιο όραμα με όλη του την καρδιά.

Ο Βασιλιάς επέμεινε ότι η σημερινή ημέρα πρέπει να αποτελεί εορτασμό μιας ζωής πλήρους και ουσιαστικής και όχι απλώς την επισήμανση μιας απουσίας ενώ περιέγραψε τον σχεδόν έναν αιώνα ζωής της Ελισάβετ ως μια περίοδο αξιοσημείωτων αλλαγών κατά την οποία η ίδια παρέμεινε σταθερή και απόλυτα αφοσιωμένη στον λαό της.

Αυτό είναι το μήνυμα του:

YouTube thumbnail

Σήμερα, καθώς γιορτάζουμε τα εκατοστά γενέθλια της αγαπημένης μου μητέρας, η οικογένειά μου κι εγώ κάνουμε μια παύση για να αναλογιστούμε τη ζωή και την απώλεια μιας Μονάρχης που σήμαινε τόσα πολλά για όλους μας και να γιορτάσουμε εκ νέου τις πολλές ευλογίες της μνήμης της.

Η «υπόσχεση στο τηρημένο πεπρωμένο τηρημένο» της Βασίλισσας Ελισάβετ διαμόρφωσε τον κόσμο γύρω της και άγγιξε τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων σε όλο το έθνος μας, την Κοινοπολιτεία και πέρα ​​από αυτήν.

Ο σχεδόν αιώνας της ήταν ένας αιώνας αξιοσημείωτων αλλαγών και όμως, μέσα από κάθε δεκαετία που περνούσε, μέσα από κάθε μεταμόρφωση, παρέμεινε σταθερή, ακλόνητη και πλήρως αφοσιωμένη στους ανθρώπους που υπηρέτησε.

Εκατομμύρια θα τη θυμούνται για στιγμές εθνικής σημασίας. Πολλοί άλλοι για μια φευγαλέα προσωπική συνάντηση, ένα χαμόγελο, μια ευγενική λέξη που έφτιαξε το ηθικό… ή για εκείνη την υπέροχη λάμψη του ματιού όταν μοιράστηκε ένα σάντουιτς με μαρμελάδα με το Αρκουδάκι Πάντινγκτον τους τελευταίους μήνες της ζωής της.

Νέοι ή ηλικιωμένοι, όποιες κι αν είναι οι διαφορές μας, ας επιδιώξουμε να ακολουθήσουμε αυτό το παράδειγμα καθώς σήμερα δεν σηματοδοτούμε ένα ορόσημο που γίνεται αισθητό από την απουσία, αλλά τον εορτασμό μιας καλής ζωής και μια κληρονομιά ελπίδας, καθώς αγωνιζόμαστε μαζί για ένα «καλύτερο, πιο ευτυχισμένο αύριο» – ένα αύριο που βασίζεται στην ειρήνη, τη δικαιοσύνη, την ευημερία και την ασφάλεια

Υποψιάζομαι ότι πολλά από τα χρόνια που ζούμε τώρα μπορεί να την έχουν προβληματίσει βαθιά, αλλά αντλώ θάρρος από την πεποίθησή της ότι η καλοσύνη θα επικρατεί πάντα και ότι μια φωτεινότερη αυγή δεν είναι ποτέ μακριά από τον ορίζοντα.

Διότι, όπως το έθεσε η νεαρή πριγκίπισσα Ελισάβετ στην πρώτη της δημόσια εκπομπή, σε ηλικία μόλις 14 ετών, ο καθένας μας μπορεί να συμβάλει «στο να πραγματοποιήσουμε έναν αυριανό κόσμο που θα είναι ένα καλύτερο, πιο ευτυχισμένο μέρος». Μια πεποίθηση που συμμερίζομαι με όλη μου την καρδιά.

Νέοι ή ηλικιωμένοι, όποιες κι αν είναι οι διαφορές μας, ας επιδιώξουμε να ακολουθήσουμε αυτό το παράδειγμα καθώς σήμερα δεν σηματοδοτούμε ένα ορόσημο που γίνεται αισθητό από την απουσία, αλλά τον εορτασμό μιας καλής ζωής και μια κληρονομιά ελπίδας, καθώς αγωνιζόμαστε μαζί για ένα «καλύτερο, πιο ευτυχισμένο αύριο» – ένα αύριο που βασίζεται στην ειρήνη, τη δικαιοσύνη, την ευημερία και την ασφάλεια.

Με αυτό, ανανεώνω τη δική μου επίσημη υπόσχεση καθήκοντος και υπηρεσίας προς όλους σας.

Ο Θεός να σε ευλογεί, αγαπημένη μου μαμά. Παραμένεις για πάντα στις καρδιές και τις προσευχές μας.

YouTube thumbnail

Αν και ο Κάρολος δεν κατονόμασε ρητά τις δυσκολίες που θα προβλημάτιζαν τη μητέρα του, το διεθνές σκηνικό παραμένει ιδιαίτερα βαρύ.

Η παγκόσμια οικονομία κλυδωνίζεται από τις συνέπειες των πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή οι οποίες έχουν προκαλέσει αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου και προβλήματα στη ναυτιλία ενώ η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχει ήδη εισέλθει στο πέμπτο έτος της.

Παράλληλα το Παλάτι κλήθηκε να διαχειριστεί εσωτερικές κρίσεις όπως η αφαίρεση των τίτλων του Πρίγκιπα Ανδρέα λόγω της εμπλοκής του σε υποθέσεις που απασχόλησαν έντονα τη δικαιοσύνη και την κοινή γνώμη.

Ελισαβετιάνη ατζέντα 0.1

YouTube thumbnail

Οι εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση των 100 ετών από τη γέννησή της περιλαμβάνουν μια μεγάλη δεξίωση στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ με τη συμμετοχή οργανώσεων που τελούσαν υπό την προστασία της όπως το Ινστιτούτο Έρευνας για τον Καρκίνο.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η επίσκεψη των μελών της βασιλικής οικογένειας στο Βρετανικό Μουσείο όπου παρουσιάζεται το προσχέδιο του Εθνικού Μνημείου της Βασίλισσας Ελισάβετ.

Το έργο έχει αναλάβει ο διακεκριμένος αρχιτέκτονας Νόρμαν Φόστερ και αναμένεται να αποτελέσει τον μόνιμο φόρο τιμής της χώρας προς τη γυναίκα που υπήρξε η σταθερά της για επτά δεκαετίες.

Παράλληλα ο Κάρολος και η Καμίλα επισκέφθηκαν την έκθεση Queen Elizabeth II: Her Life in Style [Βασίλισσα Ελισάβετ Β’: Η Ζωή της στο Στιλ], μια νέα έκθεση που επιμελήθηκε το Royal Collection Trust και παρουσιάστηκε στην Πινακοθήκη του Βασιλιά, στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο βασιλιάς και η βασίλισσα της Βρετανίας περιηγήθηκαν στην πιο ολοκληρωμένη παρουσίαση της μόδας της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ, με εκθέματα που αποτυπώνουν τη ζωή και τη βασιλεία της μέσα από τα ρούχα της, συμπεριλαμβανομένου του βαπτιστικού της φορέματος, των φορεμάτων για τις παράνυμφους, του νυφικού και του φορέματος στέψης.

Την έκθεση επιμελήθηκε η Καρολίν ντε Γκιτό, Επιθεωρήτρια των Έργων Τέχνης του Βασιλιά. Η ίδια τους ενημέρωσε πως η έκθεση κατάφερε να συγκεντρώσει περισσότερα από 300 αντικείμενα από τη Βασιλική Συλλογή, πολλά από τα οποία δεν είχαν εκτεθεί ποτέ πριν.

Οι Αυτού Μεγαλειότητες συναντήθηκαν επίσης με το προσωπικό του Royal Collection Trust και με σύγχρονους σχεδιαστές μόδας που είχαν συνεισφέρει στην έκθεση, συμπεριλαμβανομένου του Ερντέμ Μοράλιογλου, καθώς και με φοιτητές από τα προγράμματα Chanel και le19M Métiers d’Art Embroidery, Millinery and Atelier Fellowship του Ιδρύματος Βασιλιά, με προγράμματα σπουδών γύρω από την έκθεση.

Η επίσκεψη ήταν η πρώτη σε μια σειρά εκδηλώσεων που σηματοδοτούν την εκατονταετηρίδα από τη γέννηση της Βασίλισσας Ελισάβετ Β’.

https://www.theguardian.com/uk-news/article/2026/apr/21/king-charles-pays-tribute-to-late-mother-on-100th-anniversary-of-her-birth

Headlines:
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Μοιρασμένο ταμπλό με χαμηλό τζίρο στο ΧΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μοιρασμένο ταμπλό με χαμηλό τζίρο στο ΧΑ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κόσμος
Ιράν: Δεν έχουμε αποφασίσει αν θα στείλουμε αντιπροσωπεία στο Ισλαμαμπάντ

Ιράν: Δεν έχουμε αποφασίσει αν θα στείλουμε αντιπροσωπεία στο Ισλαμαμπάντ

inWellness
Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;
Ηρεμία 21.04.26

Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;

Για πολλούς ο διαλογισμός είναι ο καλύτερος τρόπος να χαλαρώσουν μετά από μια δύσκολη μέρα. Ωστόσο ποια είναι η καλύτερη ώρα;

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Η Aν Χάθαγουεϊ αφήνει πίσω την ιδέα της τελειότητας – Πιο ζωντανή, πιο σίγουρη, περιζήτητη
Εξώφυλλο People 20.04.26

Η Aν Χάθαγουεϊ αφήνει πίσω την ιδέα της τελειότητας - Πιο ζωντανή, πιο σίγουρη, περιζήτητη

Μετά από χρόνια που ήταν η πιο αυστηρή κριτής του εαυτού της, η πρωταγωνίστρια του «Ο Διάβολος φοράει Prada 2» είναι -και φαίνεται- στα καλύτερά της. Η Αν Χάθαγουεϊ έπιασε το νόημα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Παιδί του Τέξας 20.04.26

Η Ζακλίν Σμιθ δεν ήθελε να γίνει το κορίτσι του Τζέιμς Μποντ - Και δεν το έχει μετανιώσει

Η ηθοποιός της σειράς «Άγγελοι του Τσάρλι» Ζακλίν Σμιθ απέρριψε την πρόταση να γίνει το κορίτσι του Τζέιμς Μποντ, στο πλευρό του Ρότζερ Μουρ, στα τέλη της δεκαετίας του '70

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ενεργειακή κρίση: Η ΕΕ εξετάζει μέτρα για την αεροπλοΐα λόγω του φόβου για έλλειψη καυσίμων αεριωθουμένων
Ενεργειακή κρίση 21.04.26

Ενεργειακή κρίση: Η ΕΕ εξετάζει μέτρα για την αεροπλοΐα λόγω του φόβου για έλλειψη καυσίμων αεριωθουμένων

Η Κομισιόν εξετάζει σειρά μέτρων για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη καυσίμων για την αεροπορία. Στόχος, να μη χρειαστεί να επιβληθεί μείωση πτήσεων και να συνεχιστούν κανονικά τα αεροπορικά ταξίδια.

Σύνταξη
Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας – Ολυμπιακός 23-34: Εύκολη πρόκριση στους τελικούς οι «ερυθρόλευκοι»
Άλλα Αθλήματα 21.04.26

Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας – Ολυμπιακός 23-34: Εύκολη πρόκριση στους τελικούς οι «ερυθρόλευκοι»

Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε απόλυτα στον δεύτερο ημιτελικό των πλέι οφ, απέκτησε μεγάλες διαφορές (8-14, 19-29) και πέρασε με χαρακτηριστική άνεση από την έδρα του Ιωνικού, κάνοντας το 2-0 στη σειρά.

Σύνταξη
Το κλαμπ Amnesia στην Ίμπιζα έγινε 50, αλλά το «Λευκό Νησί» των Βαλεαρίδων έχασε τη μαγεία
End of an era 21.04.26

Το κλαμπ Amnesia στην Ίμπιζα έγινε 50, αλλά το «Λευκό Νησί» των Βαλεαρίδων έχασε τη μαγεία

Το ντοκιμαντέρ της Zara McDermott «Ibiza: Secrets Of The Party Island» προβλήθηκε στο BBC, το 2024, με το σλόγκαν «Χρήματα, υπερβολή, πολυτέλεια – καθώς οι διάσημοι συγκεντρώνονται για να περάσουν καλά, μήπως το πάρτι τελειώνει;».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σοκαρισμένη η Μελόνι για τα υπέρογκα νοσήλια σε τραυματίες του Κραν Μοντανά- «Ζήτησαν 70.000 ευρώ για λίγες ώρες»
Κόσμος 21.04.26

Σοκαρισμένη η Μελόνι για τα υπέρογκα νοσήλια σε τραυματίες του Κραν Μοντανά- «Ζήτησαν 70.000 ευρώ για λίγες ώρες»

Η Μελόνι ανέθεσε στον Ιταλό πρεσβευτή στη Βέρνη να επιληφθεί του θέματος για να βεβαιωθεί ότι οι ελβετικές αρχές θα τηρήσουν τις υποσχέσεις τους ότι η Ελβετία θα πληρώσει τους λογαριασμούς

Σύνταξη
Οι δικηγόροι «στηρίζουν» την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – «Καταδικαστέα οποιαδήποτε προσπάθεια υποβάθμισης του ρόλου τους»
Ελλάδα 21.04.26

Οι δικηγόροι «στηρίζουν» την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – «Καταδικαστέα οποιαδήποτε προσπάθεια υποβάθμισης του ρόλου τους»

Η Ολομέλεια των προέδρων των δικηγορικών συλλόγων καταδικάζει κάθε προσπάθεια παρέμβασης ή υποβάθμισης του έργου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
NBA: Ο νέος ιδιοκτήτης των Μπλέιζερς κάνει τέτοιες περικοπές που θα ζήλευε ακόμη και ο… Σκρουτζ!
Μπάσκετ 21.04.26

Ο νέος ιδιοκτήτης των Μπλέιζερς κάνει τέτοιες περικοπές που θα ζήλευε ακόμη και ο... Σκρουτζ!

Αυστηρές περικοπές από τον νέο ιδιοκτήτη των Μπλείζερς που απαιτεί νωρίτερα τσεκ άουτ από ξενοδοχεία, μικρά συμβόλαια στους προπονητές, ενώ απαγόρευσε ακόμη και τα δωρεάν μπλουζάκια για τους οπαδούς!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ο αγωγός Ντρούζμπα θα επαναλειτουργήσει – Μόλις ήρε το βέτο ο Όρμπαν για το δάνειο
Ενεργειακή διπλωματία 21.04.26

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ο αγωγός Ντρούζμπα θα επαναλειτουργήσει – Μόλις ήρε το βέτο ο Όρμπαν για το δάνειο

Ο αγωγός υπέστη ζημιές, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και οι Ουγγαρία και Σλοβακία είχαν κατηγορήσει το Κίεβο ότι καθυστερούσε την επιδιόρθωσή του. Απέδιδαν στην Ουκρανία εκβιασμό, ώστε να εξασφαλίσει την ένταξή της στην ΕΕ.

Σύνταξη
Greece Tax Evasion Soars, Auto Repair Shops Lead
English edition 21.04.26

Greece Tax Evasion Soars, Auto Repair Shops Lead

Nearly one in three businesses audited in 2025 were found violating tax rules, with car repair services topping the list as authorities impose billions in fines and hundreds of shutdowns

Σύνταξη
Κεφαλονιά: «Έχασα τη ζωή μου όλη, είχαν σχέδιο να την εξαφανίσουν, να πάθουν ότι της έκαναν» – Συγκλονίζει η μητέρα της Μυρτούς
Ελλάδα 21.04.26

Κεφαλονιά: «Έχασα τη ζωή μου όλη, είχαν σχέδιο να την εξαφανίσουν, να πάθουν ότι της έκαναν» – Συγκλονίζει η μητέρα της Μυρτούς

Μία εβδομάδα μετά το θάνατο της 19χρονης, η μητέρα της ζητά δικαιοσύνη για τον άδικο χαμό της κόρης της - Τι λέει ο 66χρονος που έστειλε χρήματα στη Μυρτώ

Σύνταξη
Οxford Economics: Η αγορά εργασίας της Ευρωζώνης θα αντέξει, αλλά το τίμημα θα είναι επώδυνο
Οxford Economics 21.04.26

Eνεργειακό σοκ: Η αγορά εργασίας της Ευρωζώνης θα αντέξει, αλλά το τίμημα θα είναι επώδυνο

Νέα ανάλυση της Οxford Economics εξηγεί γιατί η αγορά εργασίας στην Ευρωζώνη, θα αντέξει το ενεργειακό σοκ, αλλά με ένα επώδυνο τίμημα: Μείωση των πραγματικών μισθών και πάγωμα των προσλήψεων.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το Netflix ενδιαφέρεται να κάνει τη ζωή του Σέρχιο Κόκε ταινία
Ποδόσφαιρο 21.04.26

Το Netflix ενδιαφέρεται να κάνει τη ζωή του Σέρχιο Κόκε ταινία

Ο Σέρχιο Κόκε, μίλησε για πρώτη φορά με την αποφυλάκιση του και αναφέρθηκε στη ζωή του, το ποδόσφαιρο, αλλά και στη φυλακή στην οποία κατέληξε για υπόθεση ναρκωτικών. Επίσης αποκάλυψε ότι Netflix ενδιαφέρεται να κάνει την ιστορία του ου ταινία.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η διπλωματία Τραμπ περιλαμβάνει πολύ Truth Social – Βομβαρδισμός αναρτήσεων με την εκεχειρία να λήγει
Πόλεμος στο Ιράν 21.04.26

Η διπλωματία Τραμπ περιλαμβάνει πολύ Truth Social – Βομβαρδισμός αναρτήσεων με την εκεχειρία να λήγει

Από την ώρα που ξύπνησε, ο Τραμπ με αναρτήσεις και δηλώσεις του τύπου «καρότο και μαστίγιο» προσπαθεί να σύρει το Ιράν στη δική του συμφωνία. Κάνει το αντίθετο από αυτό που τον συμβουλεύουν οι επιτελείς του.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Aldeas – Πρεμιέρα στην Αγία Έδρα για την τελευταία εξομολόγηση του Πάπα Φραγκίσκου στον Μάρτιν Σκορσέζε
The Good Life 21.04.26

Aldeas – Πρεμιέρα στην Αγία Έδρα για την τελευταία εξομολόγηση του Πάπα Φραγκίσκου στον Μάρτιν Σκορσέζε

Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, το Βατικανό φιλοξενεί την παγκόσμια πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ του Μάρτιν Σκορσέζε για τον Πάπα Φραγκίσκο, τιμώντας τη συμπλήρωση ενός έτους από την εκδημία του εμβληματικού Ποντίφικα

Σύνταξη
Το σχέδιο για να επιβάλλουν τον Λανουά
On Field 21.04.26

Το σχέδιο για να επιβάλλουν τον Λανουά

Αρχικά, έβαλαν μπροστά τους διαιτητές και τους βοηθούς της Super League, όμως αν και η ΕΠΟ θα πιέσει, η αρμοδιότητα ανήκει στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου

Βάιος Μπαλάφας
Κεφαλονιά: Η μαύρη περούκα και τα μηνύματα που αντάλλαξε η Μυρτώ με τον σύντροφό της λίγες ώρες πριν πεθάνει – Νέες αποκαλύψεις
Ελλάδα 21.04.26

Κεφαλονιά: Η μαύρη περούκα και τα μηνύματα που αντάλλαξε η Μυρτώ με τον σύντροφό της λίγες ώρες πριν πεθάνει – Νέες αποκαλύψεις

Η Μυρτώ ενώ βρισκόταν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου με τον 23χρονο φίλο της είχε συνομιλία μέσω μηνυμάτων με τον σύντροφό της και τα στοιχεία που προκύπτουν αποκαλύπτουν νέα δεδομένα για την υπόθεση

Σύνταξη
Μπλόκο του ΣτΕ στην επέκταση ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην παραλία Μύτακας της Μήλου
Ελλάδα 21.04.26

Μπλόκο του ΣτΕ στην επέκταση ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην παραλία Μύτακας της Μήλου

Είναι η δεύτερη φορά που το ΣτΕ παγώνει προσωρινά τα έργα καθώς και τον περασμένο Ιανουάριο, με προσωρινή διαταγή του προέδρου του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ Χρήστου Ντουχάνη  είχαν σταματήσει  οι οικοδομικές εργασίες για το συγκεκριμένο ξενοδοχείο στη Μήλο

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
ΗΠΑ: Δέκα εξαφανίσεις επιστημόνων έβαλαν φωτιά στο διαδίκτυο – Εργάζονταν σε πυρηνικές και κρίσιμες υπηρεσίες
Φήμες και πραγματικότητα 21.04.26

ΗΠΑ: Δέκα εξαφανίσεις επιστημόνων έβαλαν φωτιά στο διαδίκτυο – Εργάζονταν σε πυρηνικές και κρίσιμες υπηρεσίες

Έρευνα έχει ξεκινήσει το FBI για τους θανάτους ή τις εξαφανίσεις επιστημόνων που εργάζονταν σε μυστικά κυβερνητικά εργαστήρια τα τελευταία χρόνια. Αυτό που εξετάζεται κυρίως είναι αν έχουν σημεία σύνδεσης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οργή – Ο ιστότοπος που συνδέεται με τον ομαδικό βιασμό της Ζιζέλ Πελικό «επανήλθε»
Coco.gg 21.04.26

Οργή - Ο ιστότοπος που συνδέεται με τον ομαδικό βιασμό της Ζιζέλ Πελικό «επανήλθε»

Ο ιστότοπος «Coco», τον οποίο χρησιμοποίησε ο σύζυγος της Πελικό, Ντομινίκ, για να στρατολογήσει άνδρες που θα σοδομούσαν στη γυναίκα του, μέσα στο σπίτι τους, «επανήλθε», προκαλώντας την οργή ακτιβιστών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Βήμα βήμα η διαδικασία
Οικονομικές Ειδήσεις 21.04.26

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Βήμα βήμα η διαδικασία

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα «Κοινωνικός Τουρισμός 2026» πραγματοποιείται σύμφωνα με τον προγραμματισμό, με σταδιακή πρόσβαση των δικαιούχων ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή εξυπηρέτηση των πολιτών.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Αθήνα και Αττική πνίγονται από το κυκλοφοριακό, αλλά η κυβέρνηση δεν γνωρίζει πότε θα ολοκληρωθεί η Γραμμή 4 του Μετρό
Επικαιρότητα 21.04.26

ΠΑΣΟΚ: Αθήνα και Αττική πνίγονται από το κυκλοφοριακό, αλλά η κυβέρνηση δεν γνωρίζει πότε θα ολοκληρωθεί η Γραμμή 4 του Μετρό

Ερώτηση στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κατέθεσαν οι βουλευτές Αττικής του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως οι συνέπειες των καθυστερήσεων δεν επηρεάζουν μόνο την καθημερινότητα των κατοίκων του κέντρου της Αθήνας, αλλά ναρκοθετούν και τον σχεδιασμό για τις επόμενες φάσεις του έργου

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 21 Απριλίου 2026
Cookies