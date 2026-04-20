Έλλη Πασπαλά: «Η φωνή μου έχει συρρικνωθεί και με τρομάζει»

H Έλλη Πασπαλά μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» στο MEGA για την επερχόμενη συναυλία της με τίτλο «Elly Loves Jazz» στο θέατρο Ολύμπια στις 22 Απριλίου.

Το ρεπερτόριο δεν θα αποτελείται αποκλειστικά από δικά της κομμάτια, αφήνοντας μια μικρή έκπληξη για το κοινό, ενώ τονίζει τη σημασία των μουσικών που τη συνοδεύουν εδώ και χρόνια.

Αν και δηλώνει ότι έχει μια περίεργη σχέση με τη λέξη «υπερηφάνεια», εκφράζει μεγάλη χαρά για τον γιο της και για την ευκαιρία να παίζουν μαζί.

«Εκδηλώθηκε ένα πηγαίο, μια μουσική φωνή. Από πολύ μικρή ηλικία και ενώ ξεκίνησε με διάφορα άλλα όργανα, με πιάνο, με βιολοντσέλο κτλ. Κάπως δεν ταυτίστηκε με αυτά τα όργανα. Με το που έβαλε το σαξόφωνο στο στόμα του.

Καταρχάς είναι πολύ δύσκολο και σπάνιο για ένα μικρό παιδί να βγάλει ήχο από αυτό το όργανο. Ήταν απίστευτο. Δηλαδή ήταν συγκλονιστικό αυτό το πράγμα», είπε η αγαπημένη τραγουδίστρια.

«Δεν θέλω την αρρώστια, αυτό με τρομάζει και με φοβίζει»

«Δεν έχω πρόβλημα με τις ρυτίδες. Πραγματικά δεν έχω πρόβλημα με τις ρυτίδες και γι’ αυτό δεν κάνω και διάφορα ό,τι κάνουν κάποιοι άνθρωποι. Αυτό που με βαραίνει είναι το πέρασμα του χρόνου σωματικά και όχι εμφανισιακά. Τόσο όσο γίνεσαι πιο αργός, γίνεσαι πιο δυσκίνητος.

Πρέπει να είχα και κάποια μικροατυχηματάκια με πέσιμο και τέτοια που με ταράξανε πάρα μα πάρα πολύ. Αυτό λίγο. Και γενικώς το θέμα της υγείας. Δ

εν θέλω την αρρώστια. Αυτό με τρομάζει και με φοβίζει».

«Στο πέρασμα του χρόνου μεγαλώνει μια φωνή, όπως μεγαλώνει όλο το σύστημα. Και αυτό με τρομάζει.

«Η φωνή μου δεν έχει την έκταση που είχε παλιότερα»

Η φωνή μου έχει συρρικνωθεί, δεν έχει την έκταση που είχε παλιότερα, δεν έχει την ίδια ευλυγισία. Ναι, μεν λέμε ότι είναι η φωνή δεν έχει θιχτεί, είναι άψογη κτλ. Δεν είναι η ίδια φωνή μια εξηντάρα με μια εικοσιπεντάρα», συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια μίλησε για τον Μάνο Χατζιδάκι, λέγοντας πως είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο για τη ζωή της και τη χώρα, χαρακτηρίζοντάς τον ως καλλιτέχνη, ποιητή και φιλόσοφο.