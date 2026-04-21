Συνελήφθη 41χρονος που πέταγε μπάζα στο Αιγάλεω
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Αιγάλεω για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας
- Απόπειρα αρπαγής ανηλίκου από αλλοδαπούς στην Κάτω Τιθορέα – Τι λέει ο δήμος Αμφίκλειας – Ελάτειας
- Σοκαρισμένη η Μελόνι για τα υπέρογκα νοσήλια σε τραυματίες του Κραν Μοντανά- «Ζήτησαν 70.000 ευρώ για λίγες ώρες»
- «Με τρυπούσαν αλλά δεν έβγαινε αίμα» – Η αφήγηση ενός από τους τελευταίους «εκκαθαριστές» του Τσερνόμπιλ
- Τσερνόμπιλ: Πώς η φύση επέστρεψε εκεί που ο άνθρωπος εξαφανίστηκε
Από την Ομάδα Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της Γ.Α.Δ.Α. για την παράνομη διαχείριση και ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων, συνελήφθη μεσημβρινές ώρες χθες (20-4-2026), 41χρονος ημεδαπός για απόρριψη στερεών αποβλήτων στην περιοχή του Αιγάλεω.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Αιγάλεω για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
Κούτες με μπάζα σε οικόπεδο
Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία μεσημβρινές ώρες της 20-4-2026, αστυνομικοί της Ομάδας Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της Γ.Α.Δ.Α., κατέλαβαν τον 41χρονο να κινείται με όχημα στην περιοχή του Αιγάλεω όπου σε οικόπεδο απέρριψε κουτιά τα οποία περιείχαν στερεά απόβλητα.
Άμεσα οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Αιγάλεω.
Αντίστοιχοι έλεγχοι θα συνεχιστούν από την Ομάδα Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της Γ.Α.Δ.Α. για τη διαπίστωση παραβάσεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας που προκαλούν ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
- Κεφαλονιά: Τα δύο πρόσωπα που θα αποτελέσουν κλειδιά για την υπόθεση της Μυρτούς
- LIVE: Μπράιτον – Τσέλσι
- Έκπληκτοι οι αρχαιολόγοι: Βρέθηκε αντίγραφο της «Ιλιάδας» στο στομάχι μούμιας
- Τα νέα κορίτσια του στίβου που σε λίγα χρόνια θα μιλάνε όλοι για τις επιτυχίες τους
- Καυστικός Τσίπρας: «Ο φαύλος κύκλος της παράλυσης παράγει σοβαρές απειλές»
- Νότια Κορέα: Γιατί κατηγορείται ο μεγιστάνας πίσω από τους K-Pop θρύλους, BTS;
- Βρετανία: Έρευνα για το Telegram, με την κατηγορία ότι διακινείται παιδική πορνογραφία μέσω της πλατφόρμας
