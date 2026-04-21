Συνελήφθη 41χρονος που πέταγε μπάζα στο Αιγάλεω

Από την Ομάδα Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της Γ.Α.Δ.Α. για την παράνομη διαχείριση και ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων, συνελήφθη μεσημβρινές ώρες χθες (20-4-2026), 41χρονος ημεδαπός για απόρριψη στερεών αποβλήτων στην περιοχή του Αιγάλεω.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Αιγάλεω για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Κούτες με μπάζα σε οικόπεδο

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία μεσημβρινές ώρες της 20-4-2026, αστυνομικοί της Ομάδας Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της Γ.Α.Δ.Α., κατέλαβαν τον 41χρονο να κινείται με όχημα στην περιοχή του Αιγάλεω όπου σε οικόπεδο απέρριψε κουτιά τα οποία περιείχαν στερεά απόβλητα.

Άμεσα οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Αιγάλεω.

Αντίστοιχοι έλεγχοι θα συνεχιστούν από την Ομάδα Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της Γ.Α.Δ.Α. για τη διαπίστωση παραβάσεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας που προκαλούν ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

