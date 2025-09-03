Πέταγαν μπάζα σε λόφο του Κορυδαλλού – Δύο συλλήψεις
Ειδική Επιχειρησιακή Ομάδα Δράσης της ΓΑΔΑ για την παράνομη διαχείριση και ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων εντόπισε τους δύο νεαρούς που απέρριπταν στερεά απόβλητα από όχημα σε λόφο του Κορυδαλλού
- Τουλάχιστον 21.000 παιδιά έχουν καταστεί ανάπηρα στη Γάζα - Έκκληση από τον ΟΗΕ
- Μονή Σινά: Άκαρπες οι προσπάθειες εξεύρεσης λύσης – Τα επόμενα βήματα
- Τέλος στη ζωή της έβαλε διευθύντρια σχολείου μετά από συνεχές ομοφοβικό bullying
- Προς απαγόρευση τα ενεργειακά ποτά στη Βρετανία για τους κάτω των 16 ετών
Να πετάνε μπάζα σε λόφο του Κορυδαλλού εντοπίστηκαν χθες το μεσημέρι (2/9) από αστυνομικούς δύο άτομα.
Πρόκειται για δύο νεαρούς ηλικίας 24 και 23 ετών σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Κορυδαλλού για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
Τα μπάζα
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. κατόπιν πληροφοριών αναφορικά με οχήματα που μεταφέρουν απόβλητα και κατευθύνονται σε λόφο του Κορυδαλλού για τη απόρριψη τους, κατελήφθησαν από τους αστυνομικούς οι δύο κατηγορούμενοι ως οδηγοί οχήματος, να απορρίπτουν στερεά απόβλητα σε λόφο αλλά και παραπλεύρως οδού στην περιοχή του Κορυδαλλού.
Άμεσα τα δύο άτομα ακινητοποιήθηκαν και οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Κορυδαλλού ενώ προσήλθε και υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής ο οποίος διαπίστωσε υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
Επιπλέον βεβαιώθηκαν και διοικητικά πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. για έλλειψη Κ.Τ.Ε.Ο καθώς και για παράνομη μεταφορά προϊόντων ενώ το εν λόγω όχημα κατασχέθηκε.
Όπως επισημαίνεται αντίστοιχοι έλεγχοι θα συνεχιστούν από την Ειδική Επιχειρησιακή Ομάδα Δράσης για τη διαπίστωση παραβάσεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας που προκαλούν ρύπανση του περιβάλλοντος.
- 3η Σεπτέμβρη – 51 χρόνια ΠΑΣΟΚ: Θεματική Εκδήλωση για το Δημογραφικό
- Φωτιές: Στάχτη πάνω από 470.000 στρέμματα στην Ελλάδα μέσα στο 2025 – Η 5η χειρότερη χρονιά εδώ και 20 χρόνια
- Δύναμη γυναίκας: Κλόντια Σίφερ, Ιρίνα Σάικ και άλλες μούσες για τα 40 χρόνια της Donna Karan – Η επανάσταση και το σώμα
- Ο Κεραυνός «έκαψε» το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Τι θα κάνει η Αθήνα
- Γιατί μπορεί η Λίβερπουλ να ξοδέψει 480 εκατ. ευρώ σε μεταγραφές;
- Ξέπλεναν μαύρο χρήμα μέσω στοιχηματικών – Εμπλέκονται πάνω από 200 πρόσωπα, αναμεσά τους διευθυντές υπουργείων
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις