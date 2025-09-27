Συνελήφθησαν 5 άτομα στο Αγκίστρι που άδειαζαν υγρά λύματα και πετούσαν μπάζα δίπλα στη θάλασσα
Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας του περιβάλλοντος στο Αγκίστρι
Από αστυνομικούς της Ομάδας Ελέγχου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής συνελήφθησαν χθες, 26-09-2025, στο Αγκίστρι, 5 άτομα, τα οποία κατηγορούνται για παράβαση του νόμου περί προστασίας του περιβάλλοντος.
Μετά από καταγγελίες κατελήφθησαν να μεταφέρουν και να απορρίπτουν υγρά και στερεά λύματα σε σημεία που κατέληγαν στη θάλασσα.
Υγρά λύματα και μπάζα
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών για οχήματα που μετέφεραν απόβλητα σε μη εγκεκριμένες περιοχές, οι αστυνομικοί εντόπισαν 2 από τους κατηγορούμενους να απορρίπτουν υγρά λύματα από φορτηγά σε πλαγιά δασικής περιοχής.
Παράλληλα, εντόπισαν ακόμη έναν από τους κατηγορούμενους να απορρίπτει απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε απότομη πλαγιά που καταλήγει στη θάλασσα.
Στην περιοχή κλήθηκε και μετέβη και κλιμάκιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για περιβαλλοντικό έλεγχο.
Για τις παραβάσεις αυτές, οι οδηγοί των οχημάτων καθώς και -2- υπάλληλοι συνεργαζόμενου εργολάβου συνελήφθησαν για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας του περιβάλλοντος.
Παράλληλα, βεβαιώθηκαν 15 διοικητικά πρόστιμα και κατασχέθηκαν 3 οχήματα, 3 πινακίδες κυκλοφορίας, 3 άδειες κυκλοφορίας και φύλλο ταχογράφου.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.
Εικόνες από το Αγκίστρι
