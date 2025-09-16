Πληθαίνουν οι καταγγελίες για τα λύματα που καταλήγουν στη θάλασσα στα Καμένα Βούρλα, ενώ η έντονη δυσοσμία γίνεται αντιληπτή ακόμα και σε όσους έστω διασχίζουν την περιοχή με το αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με την αυτοψία που διενεργήθηκε από τους επιθεωρητές και ελεγκτές του υπουργείου Περιβάλλοντος, η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων στα Καμένα Βούρλα υπολειτουργεί με αποτέλεσμα τη ρύπανση και την επακόλουθη υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Όπως καταγγέλλεται, η επεξεργασία δεν γίνεται σωστά – πολλά μάλιστα δεν περνούν καν από τη διαδικασία – και ως εκ τούτου τα λύματα καταλήγουν στη θάλασσα, στο σημείο όπου βρίσκεται το κάμπινγκ του ΕΟΤ.

«Υπάρχει εγκατάλειψη στα μηχανήματα, αλλά το σημαντικό είναι τα ευρήματα» σημειώνει ο δικηγόρος Κώστας Ντάλτας μιλώντας στο Mega. Και προσθέτει: «Έχεις στα 100 mL, δηλαδή ένα μικρό ποτήρι του κρασιού, πάνω από δύο εκατομμύρια κολοβακτηρίδια και δύο εκατομμύρια εντεροβακτηρίδια, σε σημείο που είναι μη μετρήσιμα πια. Από βόθρο να το είχες πάρει, θα είχε λιγότερα».

«Είναι χρόνιο πρόβλημα – έχουμε πολλά παράπονα από τους παραθεριστές» λέει ιδιοκτήτης εστιατορίου

Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι «η αυτοψία έγινε στις 12 Αυγούστου από επιθεωρητές υγείας που ήρθαν από άλλες περιοχές, δεν ήταν τοπικοί ελεγκτές, και επιδόθηκε αυθημερόν στον δήμαρχο. Κανένας τοπικός παράγοντας δεν γνωρίζει γι’ αυτήν, δεν πρωτοκολλήθηκε ούτε δόθηκε στους συμβούλους όπως λένε οι ίδιοι».

Έντονες αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία

Οι επιχειρηματίες της περιοχής από την πλευρά τους κάνουν λόγο για υγειονομική βόμβα, ενώ δηλώνουν αγανακτισμένοι για τη δυσοσμία και τους κινδύνους που ελλοχεύουν. «Οι μετρήσεις και τα δείγματα έγιναν από την έξοδο του βιολογικού, όχι από τη θάλασσα. Από εδώ και πέρα θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα εάν συνεχιστεί η ρύπανση», είπε ο Γιάννης Πλατανιάς, επιχειρηματίας της περιοχής.

«Το πρόβλημα αυτό είναι χρόνιο. Έχουμε πολλά παράπονα από τους παραθεριστές και έχουν δυσπιστία για τις παραλίες», σημείωσε ιδιοκτήτης εστιατορίου στην περιοχή, ενώ ο πρώην δήμαρχος Καμένων Βούρλων, Γιάννης Συκιώτης, υπογράμμισε το γεγονός ότι ο σημερινός δήμαρχος δεν προχώρησε σε σχετική ενημέρωση των πολιτών.

«Υπήρχαν προβλήματα στον βιολογικό των Καμένων Βούρλων. Είχαμε υποβάλει μελέτη που είχε πάρει προέγκριση ύψους 9 εκατ. ευρώ, αυτό έγινε το 2023, πριν από το τέλος της θητείας μας. Μετά λύπης διαπίστωσα προ ημερών ότι ο δήμαρχος υπογείως έκοψε αυτή τη χρηματοδότηση για να προωθήσει άλλο σχέδιο, χωρίς καμία διαβούλευση», συμπλήρωσε.