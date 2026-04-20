Δευτέρα 20 Απριλίου 2026
20.04.2026 | 17:28
Πήλιο: Φωτιά σε πευκοδάσος στο Νεοχώρι
Έιμι Γουάινχαουζ: Δικαστικό «χαστούκι» στον πατέρα της – «Αναξιόπιστος, εμμονικός με το κέρδος»
20 Απριλίου 2026, 18:00

Έιμι Γουάινχαουζ: Δικαστικό «χαστούκι» στον πατέρα της – «Αναξιόπιστος, εμμονικός με το κέρδος»

Ήττα για τον πατέρα της αδικοχαμένης Έιμι Γουάινχαουζ στο Ανώτατο Δικαστήριο και νίκη για δύο στενές φίλες της κόρης του με αφορμή μια δημοπρασία

Λουκάς Καρνής
Πώς η ρομαντικοποίηση της καθημερινότητας μπορεί να βελτιώσει την υγεία μας

Η μνήμη της Έιμι Γουάινχαουζ βρέθηκε για άλλη μια φορά στο επίκεντρο μιας δυσάρεστης δικαστικής αντιπαράθεσης, αυτή τη φορά στο Ανώτατο Δικαστήριο της Βρετανίας.

Ο πατέρας της, Μιτς Γουάινχαουζ, ενεργώντας ως διαχειριστής της περιουσίας της κόρης του, στράφηκε νομικά εναντίον της στιλίστριας Ναόμι Πάρι και της στενής φίλης της τραγουδίστριας, Κατριόνα Γκούρλεϊ.

Η κατηγορία αφορούσε την πώληση δεκάδων προσωπικών αντικειμένων της Έιμι σε δημοπρασίες στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2021 και το 2023, με τον Μιτς Γουάινχαουζ να ισχυρίζεται ότι οι δύο γυναίκες «καρπώθηκαν παράνομα τα κέρδη».

Ωστόσο, η απόφαση της δικαιοσύνης υπήρξε καταλυτική, απορρίπτοντας πλήρως τους ισχυρισμούς του και δικαιώνοντας τις δύο φίλες της καλλιτέχνιδας.

Η υπόθεση επικεντρώθηκε σε αντικείμενα μεγάλης συναισθηματικής και οικονομικής αξίας, ανάμεσα στα οποία ξεχώριζε το μεταξωτό μίνι φόρεμα που φόρεσε η Έιμι στην τελευταία της εμφάνιση στο Βελιγράδι, το οποίο πουλήθηκε για περισσότερα από 243.000 δολάρια.

Οι δικηγόροι του Μιτς Γουάινχαουζ υποστήριξαν ότι οι δύο γυναίκες απέκρυψαν σκόπιμα τις πωλήσεις και ότι η δικαστική οδός ήταν το μόνο μέσο για να πάρει απαντήσεις η οικογένεια.

Από την πλευρά τους, η Πάρι και η Γκούρλεϊ επέμειναν ότι τα αντικείμενα ήταν δώρα που τους είχε κάνει η ίδια η Έιμι όσο ζούσε ή αντικείμενα που τους ανήκαν εξαρχής.

Η δικαστής Σάρα Κλαρκ αποδέχθηκε τους ισχυρισμούς των δύο γυναικών, τονίζοντας ότι δεν υπήρξε καμία δόλια ενέργεια και ότι ο ενάγων θα μπορούσε να είχε ενημερωθεί για τις πωλήσεις αν είχε επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν τα σχόλια της δικαστού για τον χαρακτήρα και τα κίνητρα του Μιτς Γουάινχαουζ.

Στην απόφασή της, η δικαστής αναγνώρισε την τραγωδία που βίωσε ο πατέρας με την απώλεια της κόρης του και το έργο του στο ίδρυμα που φέρει το όνομά της, όμως δεν παρέλειψε να επισημάνει τη σκοτεινή πλευρά των ενεργειών του.

Χαρακτήρισε τον Μιτς Γουάινχαουζ ως έναν «αναξιόπιστο μάρτυρα» που αρέσκεται να κυριαρχεί στους ανθρώπους και στις καταστάσεις.

Σημείωσε επίσης ότι, ενώ η περιουσία της Έιμι και ειδικά οι εισπράξεις από το άλμπουμ Back to Black τον κατέστησαν εξαιρετικά πλούσιο, ο ίδιος παραμένει υπερβολικά ευαίσθητος απέναντι σε οποιονδήποτε άλλον θεωρεί ότι εκμεταλλεύεται τη μνήμη της κόρης του, επιδιώκοντας ταυτόχρονα να διασφαλίσει ότι μόνο η οικογένεια θα συνεχίσει να επωφελείται οικονομικά.

Η Ναόμι Πάρι, μετά την ανακοίνωση της απόφασης, εξέφρασε την ανακούφισή της για την πλήρη δικαίωση του ονόματός της, κάνοντας λόγο για χρόνια βαθιά επιζήμιων και αβάσιμων κατηγοριών.

Αποκάλυψε μάλιστα ότι ο Μιτς Γουάινχαουζ της είχε προτείνει να του δώσει το ποσό των 250.000 δολαρίων για να αποσύρει την αγωγή, πρόταση την οποία εκείνη απέρριψε με περιφρόνηση, δηλώνοντας πως η σχέση της με την Έιμι βασιζόταν στην εμπιστοσύνη και την ειλικρινή αγάπη.

Παρά τη δικαίωση, η Πάρι υπογράμμισε το βαρύ τίμημα που είχε αυτή η δικαστική περιπέτεια στην υγεία και την προσωπική της ζωή, τονίζοντας ότι η απορία αποκαταστάθηκε, αλλά οι πληγές από τη δημόσια διαπόμπευση παραμένουν.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με βουτιά 2% άρχισε η εβδομάδα

Πώς η ρομαντικοποίηση της καθημερινότητας μπορεί να βελτιώσει την υγεία μας

Κόσμος
Τραμπ: Η συμφωνία με το Ιράν θα υπογραφεί σήμερα στο Πακιστάν – Η Τεχεράνη δεν έχει επιβεβαιώσει τη συμμετοχή στις συνομιλίες

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
inTickets 19.04.26

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
CIA, Γάζα και Ιράν – Το εντυπωσιακό κλείσιμο των Strokes στο Coachella
Oblivius 20.04.26

Ο σκοτεινός κόσμος της CIA, βομβαρδισμοί σε Γάζα και Ιράν - Το εντυπωσιακό κλείσιμο των Strokes στο Coachella

Τι κι αν δεν ήταν το μεγάλο όνομα στο φετινό Coachella; Οι Strokes κατάφεραν να στρέψουν τα φώτα πάνω τους, με το πολιτικό και αντιπολεμικό κλείσιμό τους στο φεστιβάλ

Φροίξος Φυντανίδης
Τζάστιν Μπίμπερ, Μπίλι Άιλις, SZA και Sexyy Red: Νοσταλγία στο κόκκινο στη σκηνή του Coachella
Βίντεο 19.04.26

Τζάστιν Μπίμπερ, Μπίλι Άιλις, SZA και Sexyy Red: Νοσταλγία στο κόκκινο στη σκηνή του Coachella

Με τη Μπίλι Άιλις, τη SZA και τη Sexyy Red στο πλευρό του, ο Τζάστιν Μπίμπερ μετέτρεψε το Coachella σε ένα νοσταλγικό ταξίδι στην καριέρα του, πυροδοτώντας ταυτόχρονα σενάρια για νέα περιοδεία

Η Ευρώπη σε ρήξη με τον Κάνιε Γουέστ – Ακύρωση συναυλίας και στην Πολωνία
Λογοκρισία; 18.04.26

Η Ευρώπη σε ρήξη με τον Κάνιε Γουέστ – Ακύρωση συναυλίας και στην Πολωνία

«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η συναυλία του Κάνιε Γουέστ που επρόκειτο να γίνει στις 19 Ιουνίου 2026 στο Slaski δεν θα πραγματοποιηθεί», δήλωσε ο Άνταμ Στριζέφσκι, διευθυντής του σταδίου.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Ζοχράν Μαμντάνι εξακολουθεί να βγάζει χρήματα ως ράπερ
Mr Cardamom 18.04.26

Ο Ζοχράν Μαμντάνι εξακολουθεί να βγάζει χρήματα ως ράπερ

Ο Ζοχράν Μαμντάνι μπορεί να διαγράφει εντυπωσιακή πορεία στην πολιτική της Νέας Υόρκης, όμως τα φορολογικά στοιχεία δείχνουν ότι συνεχίζει να έχει έσοδα από το παρελθόν του ως ράπερ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Μαντόνα: Το καλοκαίρι της ανήκει – Μεγάλη επιστροφή με το Confessions 2 τον Ιούλιο
Στην πίστα ξανά 17.04.26

Μαντόνα: Το καλοκαίρι της ανήκει – Μεγάλη επιστροφή με το Confessions 2 τον Ιούλιο

Είκοσι ένα χρόνια μετά την κυκλοφορία του εμβληματικού Confessions on a Dance Floor, η Μαντόνα ανακοίνωσε την κυκλοφορία του 15ου προσωπικού της άλμπουμ σηματοδοτώντας μια πολυαναμενόμενη επιστροφή

Λουκάς Καρνής
Massive Attack: Δυστοπία, Τομ Γουέιτς και επιστροφή στη δισκογραφία με έναν ύμνο για σκοτεινούς καιρούς
Σκοτεινό εμβατήριο 16.04.26

Massive Attack: Δυστοπία, Τομ Γουέιτς και επιστροφή στη δισκογραφία με έναν ύμνο για σκοτεινούς καιρούς

Μετά από δέκα ολόκληρα χρόνια δισκογραφικής απουσίας, οι Massive Attack επιστρέφουν με το Boots on the Ground, ένα επτάλεπτο σκοτεινό εμβατήριο για τη βία της εξουσίας και την αντίσταση

Λουκάς Καρνής
Πάρκο που μοιάζει με απεριποίητο… μποστάνι – Κίνδυνος σε λεωφόρο για πεζούς και οδηγούς στο κέντρο του Ηρακλείου
Ελλάδα 20.04.26

Πάρκο που μοιάζει με απεριποίητο… μποστάνι – Κίνδυνος σε λεωφόρο για πεζούς και οδηγούς στο κέντρο του Ηρακλείου

Οι εικόνες από το πάρκο Γεωργιάδη παρουσιάζουν εικόνες «ζούγκλας» με το πράσινο όχι μόνο να μην είναι περιποιημένο αλλά να έχει πλέον μετατραπεί σε άγρια βλάστηση από την εγκατάλειψη

Σουηδία: Βάζει «φρένο» στις οθόνες – Επιστροφή των μαθητών στο «χαρτί και μολύβι»
Κόσμος 20.04.26

«Φρένο» στις οθόνες βάζει η Σουηδία - Επιστρέφουν οι μαθητές στο «μολύβι και χαρτί»

Στροφή 180º κάνει η Σουηδία, προσπαθώντας να καταπολεμήσει την ψηφιακή διάσπαση των μαθητών - Η κυβέρνηση αποσύρει τα tablets από τις τάξεις και επενδύει εκατομμύρια στα έντυπα βιβλία.

Αιγάλεω: Ηλικιωμένη ξέχασε μέσα στο λεωφορείο την τσάντα της με 30.000 ευρώ, χρυσές λίρες και κοσμήματα
Ελλάδα 20.04.26

Αιγάλεω: Ηλικιωμένη ξέχασε μέσα στο λεωφορείο την τσάντα της με 30.000 ευρώ, χρυσές λίρες και κοσμήματα

Η ηλικιωμένη γυναίκα αντιλήφθηκε την απώλεια της τσάντας μόλις έφτασε στο σπίτι της στο Αιγάλεω και ενημέρωσε την κόρη της. Εκείνη επικοινώνησε άμεσα με την ΟΣΥ και τελικά η τσάντα επέστρεψε στην ιδιοκτήτρια με το πολύτιμο περιεχόμενο

Κτηνωδία στην Χαλκιδική: Μαζική δηλητηρίαση 21 σκύλων στον Βάβδο – Οργή και έρευνα για το αποτρόπαιο περιστατικό
Ελλάδα 20.04.26

Κτηνωδία στην Χαλκιδική: Μαζική δηλητηρίαση 21 σκύλων στον Βάβδο – Οργή και έρευνα για το αποτρόπαιο περιστατικό

Τα άτυχα ζώα, συνολικά 21 (14 ενήλικα και 7 κουτάβια), ανήκαν σε τοπικό κτηνοτρόφο και βρέθηκαν νεκρά, έχοντας καταναλώσει φόλες που είχαν τοποθετηθεί στην περιοχή.

Η Ράμα Ντουβάτζι στο στούντιό της – Πρότυπο της αριστερής Gen Ζ, «απειλή» των δεξιών μουσουλμάνων
Kινούμενα σχέδια 20.04.26

Η Ράμα Ντουβάτζι στο στούντιό της - Πρότυπο της αριστερής Gen Ζ, «απειλή» των δεξιών μουσουλμάνων

Περιτριγυρισμένη από τα σχέδιά της και τα κεραμικά της, η Ράμα Ντουβάτζι, μιλάει στο Hyperallergic για την εξελισσόμενη καλλιτεχνική της πορεία και τη νέα της ζωή ως πρώτη κυρία της Νέας Υόρκης.

Έφη Αλεβίζου
«Καρφιά» Βλάχου για υπόθεση Λαζαρίδη: «Κάτι δεν πάει καλά στο Μαξίμου»
Πολιτική Γραμματεία 20.04.26

«Καρφιά» Βλάχου για υπόθεση Λαζαρίδη: «Κάτι δεν πάει καλά στο Μαξίμου»

Έντονη κριτική προς τον πρωθυπουργό για τη διαχείριση της υπόθεσης Λαζαρίδη, άσκησε ο βουλευτής της ΝΔ, Γ. Βλάχος, καταλογίζοντας στο Μαξίμου απουσία συντονισμού. «Καρφιά» για απαξίωση του ρόλου των βουλευτών, πυρά σε Άδωνη για ευρωπαϊκή εισαγγελία, αιχμές για κυβερνητικούς χειρισμούς απέναντι σε Καραμανλή - Σαμαρά. Τι είπε για τις άρσεις ασυλίας.

Γιάννης Μπασκάκης
Χαϊδάρι: Αυτό είναι το σημείο που έπεσε στο κενό η 13χρονη μαθήτρια – Πώς συνέβη το ατύχημα
Ελλάδα 20.04.26

Χαϊδάρι: Αυτό είναι το σημείο που έπεσε στο κενό η 13χρονη μαθήτρια – Πώς συνέβη το ατύχημα

Η μαθήτρια εισήχθη εσπευσμένα στο χειρουργείο στο νοσοκομείο Παίδων προκειμένου να αντιμετωπιστεί το διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα - Τι λέει καθηγήτρια του 7ου Γυμνασίου στο Χαϊδάρι - Η ανακοίνωση του Δήμου

Σαλμάς: Ούτε το 5% των υποθέσεων διαφθοράς δεν έχει βγει στη φόρα, θα έρθουν δικογραφίες και για την Υγεία – Προαναγγέλλει μήνυση ο Γεωργιάδης
Πολιτική Γραμματεία 20.04.26

Σαλμάς: Ούτε το 5% των υποθέσεων διαφθοράς δεν έχει βγει στη φόρα, θα έρθουν δικογραφίες και για την Υγεία – Προαναγγέλλει μήνυση ο Γεωργιάδης

Σοβαρές καταγγελίες και σκληρή κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη από τον πρώην βουλευτή της ΝΔ, και νυν ανεξάρτητο, Μάριο Σαλμά. Μιλώντας για την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση που έχει περάσει, είπε, μεταξύ άλλων, ότι επίκειται δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και για τον χώρο της Υγείας, με βαρείς χαρακτηρισμούς για τον Αδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος απειλεί με μήνυση.

Ο δικηγόρος της Γκισλέιν Μάξγουελ θεωρεί ότι ο Τραμπ «θα μπορούσε να της δώσει προεδρική χάρη»
Ντέιβιντ Όσκαρ Μάρκους 20.04.26

Ο δικηγόρος της Γκισλέιν Μάξγουελ θεωρεί ότι ο Τραμπ «θα μπορούσε να της δώσει προεδρική χάρη»

«Δεν μπορώ να δώσω ποσοστά. Αλλά υπάρχουν σοβαροί λόγοι», λέει ο δικηγόρος της Γκισλέιν Μάξγουελ, ενώ συμφωνεί πως «αυτό που έκανε ο Έπσταϊν ήταν φρικτό»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Αταμάν: «Στη regular season η καλύτερη ομάδα ήταν ο Ολυμπιακός – Τελικός το ματς με τη Μονακό»
Euroleague 20.04.26

Αταμάν: «Στη regular season η καλύτερη ομάδα ήταν ο Ολυμπιακός – Τελικός το ματς με τη Μονακό»

Ο Εργκίν Αταμάν τόνισε ότι η αναμέτρηση με τη Μονακό θα έχει χαρακτήρα «τελικού» για τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο των play in, ενώ μίλησε και για την πορεία του Ολυμπιακού στη regular season.

Πέτερ Μαγιάρ: Η «σκοτεινή πλευρά» του ανθρώπου που ηγήθηκε της ήττας του Βίκτορ Όρμπαν
Αλλαγή στην Ουγγαρία; 20.04.26

Πέτερ Μαγιάρ: Η «σκοτεινή πλευρά» του ανθρώπου που ηγήθηκε της ήττας του Βίκτορ Όρμπαν

Ο Πέτερ Μαγιάρ έχει πολύ στενούς δεσμούς με το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού της Ουγγαρίας. Όχι μόνο σε επίπεδο προσωπικών σχέσεων. Οι ευρωβουλευτές του τείνουν να ψηφίζουν όπως εκείνοι του Fidesz.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΠΑΣΟΚ: Πανικόβλητη επίθεση στον Ανδρουλάκη από τους μάστορες του ψέματος – Καληνύχτα σας κ. Μαρινάκη
Πολιτική Γραμματεία 20.04.26

Πανικόβλητη επίθεση στον Ανδρουλάκη από τους μάστορες του ψέματος, λέει το ΠΑΣΟΚ - Καληνύχτα σας κ. Μαρινάκη

Φαιδροί οι υπαινιγμοί στο πρόσωπο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, λέει η Χαριλάου Τρικούπη για τα σχόλια του Παύλου Μαρινάκη που επέκρινε τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι δεν ανέδειξε τα εθνικά θέματα στην επίσκεψή του στην Ισπανία

Από πολυτελή ακίνητα και ΙΧ μέχρι τάνκερ – Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων στο κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα
Ελλάδα 20.04.26

Από πολυτελή ακίνητα και ΙΧ μέχρι τάνκερ - Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων στο κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα

Για την υπόθεση έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι οκτώ από τους συνολικά 26 συλληφθέντες. Μεταξύ αυτών και δύο αδέρφια με τις κώδικες ο ονομασίες «Πρόεδρος» και «Πούτιν»

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

