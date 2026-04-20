Έιμι Γουάινχαουζ: Δικαστικό «χαστούκι» στον πατέρα της – «Αναξιόπιστος, εμμονικός με το κέρδος»

Η μνήμη της Έιμι Γουάινχαουζ βρέθηκε για άλλη μια φορά στο επίκεντρο μιας δυσάρεστης δικαστικής αντιπαράθεσης, αυτή τη φορά στο Ανώτατο Δικαστήριο της Βρετανίας.

Ο πατέρας της, Μιτς Γουάινχαουζ, ενεργώντας ως διαχειριστής της περιουσίας της κόρης του, στράφηκε νομικά εναντίον της στιλίστριας Ναόμι Πάρι και της στενής φίλης της τραγουδίστριας, Κατριόνα Γκούρλεϊ.

Η κατηγορία αφορούσε την πώληση δεκάδων προσωπικών αντικειμένων της Έιμι σε δημοπρασίες στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2021 και το 2023, με τον Μιτς Γουάινχαουζ να ισχυρίζεται ότι οι δύο γυναίκες «καρπώθηκαν παράνομα τα κέρδη».

Ωστόσο, η απόφαση της δικαιοσύνης υπήρξε καταλυτική, απορρίπτοντας πλήρως τους ισχυρισμούς του και δικαιώνοντας τις δύο φίλες της καλλιτέχνιδας.

Η υπόθεση επικεντρώθηκε σε αντικείμενα μεγάλης συναισθηματικής και οικονομικής αξίας, ανάμεσα στα οποία ξεχώριζε το μεταξωτό μίνι φόρεμα που φόρεσε η Έιμι στην τελευταία της εμφάνιση στο Βελιγράδι, το οποίο πουλήθηκε για περισσότερα από 243.000 δολάρια.

Οι δικηγόροι του Μιτς Γουάινχαουζ υποστήριξαν ότι οι δύο γυναίκες απέκρυψαν σκόπιμα τις πωλήσεις και ότι η δικαστική οδός ήταν το μόνο μέσο για να πάρει απαντήσεις η οικογένεια.

Από την πλευρά τους, η Πάρι και η Γκούρλεϊ επέμειναν ότι τα αντικείμενα ήταν δώρα που τους είχε κάνει η ίδια η Έιμι όσο ζούσε ή αντικείμενα που τους ανήκαν εξαρχής.

Η δικαστής Σάρα Κλαρκ αποδέχθηκε τους ισχυρισμούς των δύο γυναικών, τονίζοντας ότι δεν υπήρξε καμία δόλια ενέργεια και ότι ο ενάγων θα μπορούσε να είχε ενημερωθεί για τις πωλήσεις αν είχε επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν τα σχόλια της δικαστού για τον χαρακτήρα και τα κίνητρα του Μιτς Γουάινχαουζ.

Στην απόφασή της, η δικαστής αναγνώρισε την τραγωδία που βίωσε ο πατέρας με την απώλεια της κόρης του και το έργο του στο ίδρυμα που φέρει το όνομά της, όμως δεν παρέλειψε να επισημάνει τη σκοτεινή πλευρά των ενεργειών του.

Χαρακτήρισε τον Μιτς Γουάινχαουζ ως έναν «αναξιόπιστο μάρτυρα» που αρέσκεται να κυριαρχεί στους ανθρώπους και στις καταστάσεις.

Σημείωσε επίσης ότι, ενώ η περιουσία της Έιμι και ειδικά οι εισπράξεις από το άλμπουμ Back to Black τον κατέστησαν εξαιρετικά πλούσιο, ο ίδιος παραμένει υπερβολικά ευαίσθητος απέναντι σε οποιονδήποτε άλλον θεωρεί ότι εκμεταλλεύεται τη μνήμη της κόρης του, επιδιώκοντας ταυτόχρονα να διασφαλίσει ότι μόνο η οικογένεια θα συνεχίσει να επωφελείται οικονομικά.

Η Ναόμι Πάρι, μετά την ανακοίνωση της απόφασης, εξέφρασε την ανακούφισή της για την πλήρη δικαίωση του ονόματός της, κάνοντας λόγο για χρόνια βαθιά επιζήμιων και αβάσιμων κατηγοριών.

Αποκάλυψε μάλιστα ότι ο Μιτς Γουάινχαουζ της είχε προτείνει να του δώσει το ποσό των 250.000 δολαρίων για να αποσύρει την αγωγή, πρόταση την οποία εκείνη απέρριψε με περιφρόνηση, δηλώνοντας πως η σχέση της με την Έιμι βασιζόταν στην εμπιστοσύνη και την ειλικρινή αγάπη.

Παρά τη δικαίωση, η Πάρι υπογράμμισε το βαρύ τίμημα που είχε αυτή η δικαστική περιπέτεια στην υγεία και την προσωπική της ζωή, τονίζοντας ότι η απορία αποκαταστάθηκε, αλλά οι πληγές από τη δημόσια διαπόμπευση παραμένουν.