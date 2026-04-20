Έκλεισε τα 54 ο Ριβάλντο: «Ευχαριστώ τον Θεό για όλες τις ευλογίες που έχει προσφέρει στη ζωή μου»
Ο θρύλος του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου Ριβάλντο που πέρασε κι από τη χώρα μας. έκλεισε 54 χρόνια ζωής και μοιράστηκε φωτογραφίες από το πάρτι γενεθλίων του με τους δικούς του ανθρώπους.
Ο Ριβάλντο, ένας από τους κορυφαίους ξένους ποδοσφαιριστές που έχουν αγωνιστεί στην χώρα μας, γιόρτασε τα γενέθλιά του καθώς έκλεισε 54 χρόνια ζωής, όταν γεννημένος το 1972.
Σε ένα πολύ συναισθηματικό του μήνυμα, ο «Ρίμπο» ευχαρίστησε τον Θεό για όλα όσα έχει ζήσει μέχρι σήμερα, δηλώνοντας ευλογημένος και χαρούμενος με όσα του έχουν συμβεί. Επίσης στέκεται στην οικογένειά του χαρακτηρίζοντάς την «δώρο» εξ’ ουρανού.
«Σήμερα γιορτάζω 54 χρόνια ζωής και η καρδιά μου ξεχειλίζει από ευγνωμοσύνη. Ευχαριστώ τον Θεό για κάθε μέρα που έζησα, για κάθε απελευθέρωση, για κάθε μάθημα που πήρα και για όλες τις ευλογίες που έχει προσφέρει στη ζωή μου σε όλο αυτό το ταξίδι. Υπήρξαν πολλές προκλήσεις, αλλά και αμέτρητες νίκες που ενισχύουν μόνο το πόσο πιστός είναι ανά πάσα στιγμή.
Είμαι πολύ χαρούμενος για όλα όσα έχω, ειδικά για την οικογένειά μου, η οποία είναι ένα δώρο από τον Θεό στη ζωή μου. Μια ευλογημένη οικογένεια που με ενδυναμώνει, με στηρίζει και με γεμίζει με αγάπη κάθε μέρα. Είθε να έρθουν πολλά ακόμη χρόνια με υγεία, ειρήνη, σοφία και την παρουσία του Θεού να καθοδηγεί κάθε βήμα.
Ευχαριστώ για όλα, σήμερα και πάντα», έγραψε χαρακτηριστικά στο μήνυμά του ο Ριβάλντο.
Μεταξύ άλλων ο Βραζιλιάνος παλαίμαχος μεσοεπιθετικός αναδείχθηκε Παγκόσμιος Πρωταθλητής με τη Σελεσάο (2002), έκανε το μεγάλο «μπαμ» στην καριέρα του φορώντας τη φανέλα της Μπαρτσελόνα για μια πενταετία, αλλά και της Μίλαν, ενώ πέρασε και από την Ελλάδα παίζοντας σε Ολυμπιακό (2004-07) και ΑΕΚ (2007-08). Με τους Πειραιώτες κατέκτησε τρία πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα.
