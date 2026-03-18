Το ημερολόγιο έγραφε 23 Ιουλίου 2011 όταν μια είδηση έκανε τον γύρο του κόσμου σκορπίζοντας τη θλίψη σε όλους. Μια από τις πιο όμορφες και γεμάτες φωνές σίγησε για πάντα, καθώς η Έιμι Γουάινχαουζ άφηνε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 27 ετών.

Παρά την θλίψη, ο θάνατος της αγγλίδας τραγουδίστριας έμοιαζε προδιαγεγραμμένος καιρό πριν. Η Γουάινχαουζ για χρόνια πάλευε με την κατάθλιψη και τις εξαρτήσεις, έχοντας αναγκαστεί να ακυρώσει αρκετές συναυλίες της, ενώ οι φωτογραφίες της που την έδειχναν να παραπαίει γέμιζαν τις σελίδες των βρετανικών tabloids συχνά πυκνά.

Μετά την απώλειά της, πολλά ακούστηκαν και ακόμα περισσότερα γράφτηκαν για τους λόγους που οδήγησαν στον πρόωρο θάνατό της. Και τα φώτα όλα έπεσαν πάνω στον πρώην σύζυγό της, τον Μπλέικ Φίλντερ-Σίβιλ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Amy Winehouse Argentina🇦🇷 (@amy.winehouse.arg)

Οι δυο τους γνωρίστηκαν σε μια παμπ του Κάμντεν και το 2007 παντρεύτηκαν – ένας γάμος που κράτησε μόλις δύο χρόνια. Ωστόσο αυτό το διάστημα που ήταν μαζί αποδείχθηκε τοξικό από την αρχή μέχρι το τέλος.

Εκείνη είχε παραδεχτεί ότι γινόταν βίαιη όταν βρισκόταν υπό την επήρεια του αλκοόλ. Εκείνος είναι γνωστό ότι έβαλε την Έιμι στον κόσμο της ηρωίνης. Στα μάτια πολλών ο Μπλέικ Φίλντερ-Σίβιλ ήταν ο υπεύθυνος για την κατρακύλα και τον θάνατό της.

Τώρα, 15 χρόνια μετά, αποφάσισε να μιλήσει για την Έιμι, αλλά και για το κατά πόσο έφταιγε ο θάνατό της ήταν δικό του λάθος.

«Διαβάζοντας διάφορα ρεπορτάζ από παλιά, θα νομίζει κάποιος ότι εγώ έφταιγα που πέθανε» είπε ως καλεσμένος στο podcast We Need To Talk. «Πάντα έλεγα πως αν έχω κάνει κάτι θα το αντιμετωπίσω με θάρρος. Αλλά είμαι εντάξει απέναντι σε αυτό. Δηλαδή δεν είμαι εντάξει, αλλά τα έχω βρει με τον εαυτό μου».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Blake Fielder Civil (@blakefieldercivil)

Ο Μπλέικ Φίλντερ-Σίβιλ τόνισε ότι η Έιμι πάντα έκανε αυτό που ήθελε. «Γνώριζε ότι το ποτό την καταστρέφει, αλλά συνέχιζε να πίνει» είπε.

Ενώ σε όσους τον κατηγορούν ότι εκείνος την έβαλε στον κόσμο των σκληρών ναρκωτικών, ξεκαθάρισε ότι «όταν τη γνώρισα είχε αρχίσει ήδη να πειραματίζεται με αυτά, έκανε κοκαϊνη».

Την ημέρα που η Έιμι Γουάινχαουζ άφηνε την τελευταία της πνοή, ο Μπλέικ Φίλντερ-Σίβιλ βρισκόταν στη φυλακή για ληστεία. «Είχαμε μιλήσει πριν από λίγες ημέρες και είχαμε αποφασίσει να συμφιλιωθούμε. Δεν λέω ότι θα ήμασταν μαζί, αλλά θα ήταν ο ένας στη ζωή του άλλου».