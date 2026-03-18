Ο πρώην σύζυγος της Έιμι Γουάινχαουζ για τον θάνατό της
Έχουν περάσει 15 χρόνια από τότε που σίγησε η φωνή της Έιμι Γουάινχαουζ και ο πρώην σύζυγός της Μπλέικ Φίλντερ-Σίβιλ μιλάει για τον θάνατό της.
- Υποχώρησαν οι τιμές πετρελαίου λόγω αποθεμάτων ΗΠΑ - Νέα σενάρια για 120 δολάρια το βαρέλι
- Απολογείται σήμερα ο 23χρονος που σκότωσε τον 20χρονο στην Καλαμαριά
- Αποκαρδιωτικά στοιχεία για την παιδική θνησιμότητα – 4,9 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 5 ετών πέθαναν το 2024
- Η Χιλή με ποιον θα πολεμήσει και φτιάχνει οχυρωματικά έργα;
Το ημερολόγιο έγραφε 23 Ιουλίου 2011 όταν μια είδηση έκανε τον γύρο του κόσμου σκορπίζοντας τη θλίψη σε όλους. Μια από τις πιο όμορφες και γεμάτες φωνές σίγησε για πάντα, καθώς η Έιμι Γουάινχαουζ άφηνε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 27 ετών.
Παρά την θλίψη, ο θάνατος της αγγλίδας τραγουδίστριας έμοιαζε προδιαγεγραμμένος καιρό πριν. Η Γουάινχαουζ για χρόνια πάλευε με την κατάθλιψη και τις εξαρτήσεις, έχοντας αναγκαστεί να ακυρώσει αρκετές συναυλίες της, ενώ οι φωτογραφίες της που την έδειχναν να παραπαίει γέμιζαν τις σελίδες των βρετανικών tabloids συχνά πυκνά.
Μετά την απώλειά της, πολλά ακούστηκαν και ακόμα περισσότερα γράφτηκαν για τους λόγους που οδήγησαν στον πρόωρο θάνατό της. Και τα φώτα όλα έπεσαν πάνω στον πρώην σύζυγό της, τον Μπλέικ Φίλντερ-Σίβιλ.
Οι δυο τους γνωρίστηκαν σε μια παμπ του Κάμντεν και το 2007 παντρεύτηκαν – ένας γάμος που κράτησε μόλις δύο χρόνια. Ωστόσο αυτό το διάστημα που ήταν μαζί αποδείχθηκε τοξικό από την αρχή μέχρι το τέλος.
Εκείνη είχε παραδεχτεί ότι γινόταν βίαιη όταν βρισκόταν υπό την επήρεια του αλκοόλ. Εκείνος είναι γνωστό ότι έβαλε την Έιμι στον κόσμο της ηρωίνης. Στα μάτια πολλών ο Μπλέικ Φίλντερ-Σίβιλ ήταν ο υπεύθυνος για την κατρακύλα και τον θάνατό της.
Τώρα, 15 χρόνια μετά, αποφάσισε να μιλήσει για την Έιμι, αλλά και για το κατά πόσο έφταιγε ο θάνατό της ήταν δικό του λάθος.
«Διαβάζοντας διάφορα ρεπορτάζ από παλιά, θα νομίζει κάποιος ότι εγώ έφταιγα που πέθανε» είπε ως καλεσμένος στο podcast We Need To Talk. «Πάντα έλεγα πως αν έχω κάνει κάτι θα το αντιμετωπίσω με θάρρος. Αλλά είμαι εντάξει απέναντι σε αυτό. Δηλαδή δεν είμαι εντάξει, αλλά τα έχω βρει με τον εαυτό μου».
Ο Μπλέικ Φίλντερ-Σίβιλ τόνισε ότι η Έιμι πάντα έκανε αυτό που ήθελε. «Γνώριζε ότι το ποτό την καταστρέφει, αλλά συνέχιζε να πίνει» είπε.
Ενώ σε όσους τον κατηγορούν ότι εκείνος την έβαλε στον κόσμο των σκληρών ναρκωτικών, ξεκαθάρισε ότι «όταν τη γνώρισα είχε αρχίσει ήδη να πειραματίζεται με αυτά, έκανε κοκαϊνη».
Την ημέρα που η Έιμι Γουάινχαουζ άφηνε την τελευταία της πνοή, ο Μπλέικ Φίλντερ-Σίβιλ βρισκόταν στη φυλακή για ληστεία. «Είχαμε μιλήσει πριν από λίγες ημέρες και είχαμε αποφασίσει να συμφιλιωθούμε. Δεν λέω ότι θα ήμασταν μαζί, αλλά θα ήταν ο ένας στη ζωή του άλλου».
- H2O Εμπιστευτικό: Το «μαγικό» συστατικό για glow-up, zen και αντιγήρανση
- Η Σενεγάλη εξέδωσε ανακοίνωση για την απόφαση της CAF: «Άδικη και άνευ προηγουμένου…»
- Βέροια: 24χρονη βρέθηκε άγρια ξυλοκοπημένη σε πυλωτή πολυκατοικίας – Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση
- Κρίση στο ειδύλλιο της OpenAI με τη Microsoft – Η Amazon είναι το τρίτο πρόσωπο
- «Μεγάλη Εικόνα»: Η Νίκη Λυμπεράκη την Πέμπτη 19 Μαρτίου στο MEGA
- Τακτική η ενημέρωση Βορίδη από Βάρρα – στοιχεία θα καταθέσει ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ στη δίκη Μελά-Ρέππα
- Ο Κακλαμάνης ζητά να μην διακοπεί η λειτουργία του ελληνικού προγράμματος της Deutsche Welle
- Πέντε πράγματα που μάθαμε από τα 150 δευτερόλεπτα του trailer Dune: Part Three
