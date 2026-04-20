Σε μια από τις πιο θεαματικές και ουσιαστικές πράξεις ψηφιακού ακτιβισμού των τελευταίων ετών, η χάκερ και ερευνήτρια με το ψευδώνυμο Μάρτα Ρουτ εξαφάνισε από το διαδίκτυο τρεις υπηρεσίες που εξυπηρετούσαν νεοναζί υποστηρικτές της λευκής υπεροχής.

Φορώντας μια στολή Power Ranger για να καλύψει το πρόσωπό της από επικίνδυνους εγκληματίες, η Μάρθα παρουσίασε σε ζωντανή σύνδεση την πλήρη καταστροφή των βάσεων δεδομένων και των αντιγράφων ασφαλείας της ιστοσελίδας, αποδεικνύοντας ότι η τεχνολογία μπορεί να γίνει η αποτελεσματικότερη ασπίδα κατά της μισαλλοδοξίας.

Το περιστατικό που έγινε τον Ιανουάριο του 2026 στα πλαίσια ενός συνεδρίου σε live μετάδοση έκανε τη Ρουτ έναν μύθο στους κύκλους των χακτιβιστών.

«Αν αφιερώσεις χρόνο και προσπάθεια, μπορείς να κάνεις κάτι ενάντια σε αυτά τα δίκτυα· αυτό το ρατσιστικό παραλήρημα μπορεί να σταματήσει» είπε σε συνέντευξή της στον Guardian για την ψηφιακή εξόντωση του White Date.

Η ίδια δεν είναι, προφανώς, μια συνηθισμένη χάκερ. Ερευνήτρια που κινείται στις πιο σκοτεινές γωνιές του διαδικτύου, το διαβόητο Dark Web, εκεί όπου τα ρατσιστικά δίκτυα και οι νεοναζιστικές ομάδες προσπαθούν να οικοδομήσουν τη δική τους παράλληλη πραγματικότητα, η Ρουτ γνωρίζει καλά το ρίσκο της δουλειάς της.

«Είμαι ερευνήτρια και προτιμώ να κρατήσω το πραγματικό μου όνομα για τον εαυτό μου», εξήγησε. «Οι νεοναζί και τα ρατσιστικά δίκτυα που ερευνώ είναι άνθρωποι αρκετά επικίνδυνοι». Αυτή η διαρκής απειλή την ανάγκασε να υιοθετήσει μια από τις πιο παράξενες αλλά και εμβληματικές μεταμφιέσεις στην ιστορία του ψηφιακού ακτιβισμού.

Όλα ξεκίνησαν όταν η Μάρτα Τουτ (σσ. είναι ψευδώνυμο) κλήθηκε να μιλήσει σε ένα συνέδριο χάκινγκ για το τελευταίο της επίτευγμα, επέλεξε να ανέβει στη σκηνή φορώντας μια ολόσωμη στολή ροζ Power Ranger.

«Έψαχνα για έναν τρόπο να κρύψω το πρόσωπό μου που να μην φαίνεται πολύ απειλητικός, αλλά να φαίνεται και λίγο διασκεδαστικός», δήλωσε η ίδια. «Βέβαια η στολή δυσκόλευε την όρασή μου και αύξανε το άγχος της κατά τη διάρκεια της παρουσίασης» είπε.

Η Ρουτ δεν ήταν μόνη της στη σκηνή του συνεδρίου όπου έδειξε πως με κάποιες γραμμές κώδικα μπορείς να εξοντώσεις τα ψηφιακά οχυρά του μίσους. Με δημοσιογράφους της εφημερίδας Die Zeit δίπλα της οι οι οποίοι ανέλυσαν τη λειτουργία του White Date, μιας πλατφόρμας που λειτουργούσε ως το «Tinder των υπερασπιστών της λευκής υπεροχής» η Μάρτα Ρουτ έδειξε στο κοινό αλλά και σε όλους όσοι παρακολουθούσαν την εκδήλωση ψηφιακά, τα όπλα στα χέρια της.

Όπως διευκρί9νησε η Ρουτ, όσοι είχαν προφίλ στο White Date δεν έψαχναν απλώς για συντρόφους· έψαχναν για άτομα που μοιράζονταν τις ίδιες επικίνδυνες ιδεοληψίες. Η Μάρτα διάβασε ζωντανά προφίλ χρηστών, όπως ενός Γερμανού που δήλωνε:

«Ελπίζω σε μια σύζυγο που θα με ακολουθήσει σε αυτό το μονοπάτι για να χτίσουμε μια οικογένεια. Έχω πολύ καλά γονίδια».

Αυτή η ρητορική περί φυλετικής καθαρότητας ήταν η κινητήριος δύναμη πίσω από μια ιστοσελίδα που είχε καταφέρει να συγκεντρώσει χιλιάδες μέλη παγκοσμίως.

Η στιγμή που η Μάρτα έμεινε μόνη της στη σκηνή σηματοδότησε την έναρξη αυτού που οι ειδικοί αποκάλεσαν «θέατρο του χάκινγκ». «Παρά το γεγονός ότι υπήρχαν κάποια τεχνικά προβλήματα και ήμουν αρκετά αγχωμένη γιατί δεν μπορούσα να δω καλά μέσα από τη μάσκα, προχώρησα» είιπε. Η Ρουτ μοιράστηκε δημόσια την οθόνη της και άρχισε να τρέχει τον κώδικα που θα διέλυε το White Date σε πραγματικό χρόνο.

Ο κώδικας άρχισε να τρέχει στην οθόνη, ενημερώνοντας το κοινό για κάθε στάδιο της καταστροφής. Αρχικά η Ρουτ άλλαξε τη διεύθυνση IP. Στη συνέχεια, συνδέθηκε στην εταιρεία φιλοξενίας (hosting) και άρχισε τη μαζική διαγραφή.

«Διέγραψα τους χάρτες του White Date, διέγραψα όλα τα αντίγραφα ασφαλείας (backups), διέγραψα όλα τα προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μετά διέγραψα και όλες τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου», ανέφερε χαρακτηριστικά. Το κοινό παρακολουθούσε με κομμένη την ανάσα καθώς μια ολόκληρη υποδομή μίσους κατέρρεε σε δευτερόλεπτα.

Σε μια επίδειξη τεχνολογικής υπεροχής και ακτιβισμού, η χάκερ και ερευνήτρια εξολόθρευσε ολόκληρο το οικοσύστημα των ιστοσελίδων WhiteDate, WhiteChild και WhiteDeal, χρησιμοποιώντας ένα απλό script.

Πέρα από την ολοκληρωτική διαγραφή των διακομιστών, η Μάρθα αποκάλυψε πώς χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη για να παγιδεύσει χρήστες και να εξάγει δεδομένα, εκθέτοντας την εγκληματική προχειρότητα στην κυβερνοασφάλεια πλατφορμών που προωθούσαν τη λευκή υπεροχή και τον ρατσισμό.

«Η ασφάλεια αυτών των ιστοσελίδων είναι η χειρότερη που μπορείτε να φανταστείτε· ήταν τρομακτικά εύκολο να κατεβάσω τη λίστα όλων των χρηστών» εξήγησε καθώς με ένα script διέγραψε όχι μόνο το «Tinder των Ναζί», αλλά και μια ρατσιστική αγορά εργασίας και μια τράπεζα σπέρματος «λευκής φυλής».

«Δείχνουμε πώς η τεχνολογία, οι αλγόριθμοι και η τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον αγώνα κατά του εξτρεμισμού και των κλειστών ιδεολογικών κύκλων» είπε από τη σκηνή του συνεδρίου και την ψηφιακή εξόντωση των νεοναζί.

Το πλήθος του συνεδρίου Chaos Communication Congress στο Αμβούργο αποθέωσε αυτή τη ροζ Power Ranger καθώς παρουσίαζε σε live stream την επιχείρηση «The Heartbreak Machine».

Η στρατηγική της Μάρθα ήταν εξαιρετικά εξελιγμένη. Χρησιμοποίησε το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Llama της Meta, το οποίο εκπαίδευσε να συμπεριφέρεται ως χρήστης με ακροδεξιές και παραδοσιακές αξίες.

Με το ψευδώνυμο «lilmisethnostate», το chatbot της κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη των μελών και να αντλήσει κρίσιμες πληροφορίες πριν η ιστοσελίδα αντιληφθεί την παραβίαση.

«Είσαι σε μια πλατφόρμα μόνο για λευκούς για να βρεις κάποιον που μοιράζεται τις παραδοσιακές, δεξιές αξίες σου», έγραφε το prompt που χρησιμοποίησε για να εκπαιδεύσει την AI.

Η επιτυχία ήταν τέτοια που ένας χρήστης με το όνομα «Anglo-Saxon» την κάλεσε σε συνάντηση υπεροπτιστών στη βόρεια Γερμανία, την οποία η Μάρθα παρακολουθούσε από απόσταση ασφαλείας.

Η στιγμή της ζωντανής παρουσίασης ήταν καθηλωτική. Μετά από μια σύντομη ομιλία, η Μάρθα άνοιξε το τερματικό στο MacBook της και έτρεξε ένα script γραμμένο σε Python με το ειρωνικό όνομα lol.py.

Μπροστά στα μάτια του κοινού, οι εντολές «Delete whitechild.net», «Delete whitedeal.net» και «Delete whitedate.net database» εκτελούνταν η μία μετά την άλλη. Κάθε ολοκληρωμένη διαγραφή ακολουθούταν από τη λέξη «Done!» και ένα emoji, προκαλώντας θυελλώδη χειροκροτήματα.

Η Μάρτα αποκάλυψε την ερασιτεχνική ασφάλεια των ιστοσελίδων, σημειώνοντας περιφρονητικά ότι μπορούσε να κατεβάσει ολόκληρη τη λίστα χρηστών απλώς πληκτρολογώντας μια συγκεκριμένη διεύθυνση URL.

Η έρευνα απέδειξε ότι το WhiteDate είχε περισσότερους από 6.500 χρήστες, με το 86% αυτών να είναι άνδρες. «Μια αναλογία φύλου που κάνει το χωριό των Στρουμφ να μοιάζει με φεμινιστική ουτοπία», σχολίασε σκωπτικά η Μάρτα.

Μετά τη διαγραφή των διακομιστών, η χάκερ δημιούργησε την ιστοσελίδα okstupid.lol, όπου δημοσίευσε έναν διαδραστικό χάρτη με τη γεωγραφική τοποθεσία των χρηστών, την οποία εντόπισε μέσω των μεταδεδομένων (metadata) των φωτογραφιών που είχαν αναρτήσει.

Τα υπόλοιπα δεδομένα παραδόθηκαν στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Distributed Denial of Secrets για περαιτέρω ανάλυση από επαληθευμένους δημοσιογράφους.

Η πρωτοβουλία της θεωρείται κορυφαίο παράδειγμα του πώς η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποδόμηση των ψηφιακών echo chambers του μίσους.

Η ανταπόκριση μετά την επίθεση ήταν συγκλονιστική. Αν και η Μάρτα προετοιμαζόταν για το χειρότερο, η πραγματικότητα τη διέψευσε ευχάριστα.

«Περίμενα μια “θύελλα” αντιδράσεων μετά, αλλά το 95% των σχολίων ήταν πραγματικά θετικά», είπε στο podcast του Guardian για την κίνηση της που δεν ήταν μόνο ένας τεχνικός άθλος αλλά και μια δήλωση. Η Μάρθα Ρουτ απέδειξε ότι ο ψηφιακός χώρος δεν χρειάζεται να είναι ένα ασφαλές καταφύγιο για τον ρατσισμό.

Κλείνοντας την παρουσίασή της, έστειλε ένα μήνυμα ελπίδας και δράσης σε όλους όσοι νιώθουν ανήμποροι μπροστά στην άνοδο της ακροδεξιάς στο διαδίκτυο.

«Πιστεύω ότι αυτό δείχνει πως αν αφιερώσεις λίγο χρόνο και προσπάθεια, υπάρχει κάτι που μπορείς να κάνεις ενάντια σε αυτές τις ιστοσελίδες και αυτά τα δίκτυα. Αυτό το ρατσιστικό παραλήρημα μπορεί να σταματήσει στο τέλος».

Η Μάρτα Ρουτ κατάφερε πολλά πέρα από το να εξασφαλίσει τη θέση της στην ιστορία του χάκινγκ. «Η γνώση είναι η ισχυρότερη άμυνα απέναντι στο μίσος» είπε και κώδικας; Υπερόπλο!