Με τη δύναμη του script: Πώς μια χάκερ εξευτέλισε την ακροδεξιά και διέγραψε το «Tinder των νεοναζί»
Stories 20 Απριλίου 2026, 21:20

Με τη δύναμη του script: Πώς μια χάκερ εξευτέλισε την ακροδεξιά και διέγραψε το «Tinder των νεοναζί»

Η ψηφιακή εκδίκηση της Μάρτα Ρουτ, της ερευνήτριας και χάκερ που εμφανίζεται ως ροζ Power Ranger, εξόργισε κάθε νεοναζί σε πραγματικό χρόνο

Λουκάς Καρνής
Σε μια από τις πιο θεαματικές και ουσιαστικές πράξεις ψηφιακού ακτιβισμού των τελευταίων ετών, η χάκερ και ερευνήτρια με το ψευδώνυμο Μάρτα Ρουτ εξαφάνισε από το διαδίκτυο τρεις υπηρεσίες που εξυπηρετούσαν νεοναζί υποστηρικτές της λευκής υπεροχής.

Φορώντας μια στολή Power Ranger για να καλύψει το πρόσωπό της από επικίνδυνους εγκληματίες, η Μάρθα παρουσίασε σε ζωντανή σύνδεση την πλήρη καταστροφή των βάσεων δεδομένων και των αντιγράφων ασφαλείας της ιστοσελίδας, αποδεικνύοντας ότι η τεχνολογία μπορεί να γίνει η αποτελεσματικότερη ασπίδα κατά της μισαλλοδοξίας.

Το περιστατικό που έγινε τον Ιανουάριο του 2026 στα πλαίσια ενός συνεδρίου σε live μετάδοση έκανε τη Ρουτ έναν μύθο στους κύκλους των χακτιβιστών.

«Αν αφιερώσεις χρόνο και προσπάθεια, μπορείς να κάνεις κάτι ενάντια σε αυτά τα δίκτυα· αυτό το ρατσιστικό παραλήρημα μπορεί να σταματήσει» είπε σε συνέντευξή της στον Guardian για την ψηφιακή εξόντωση του White Date.

Η ίδια δεν είναι, προφανώς, μια συνηθισμένη χάκερ. Ερευνήτρια που κινείται στις πιο σκοτεινές γωνιές του διαδικτύου, το διαβόητο Dark Web, εκεί όπου τα ρατσιστικά δίκτυα και οι νεοναζιστικές ομάδες προσπαθούν να οικοδομήσουν τη δική τους παράλληλη πραγματικότητα, η Ρουτ γνωρίζει καλά το ρίσκο της δουλειάς της.

«Είμαι ερευνήτρια και προτιμώ να κρατήσω το πραγματικό μου όνομα για τον εαυτό μου», εξήγησε. «Οι νεοναζί και τα ρατσιστικά δίκτυα που ερευνώ είναι άνθρωποι αρκετά επικίνδυνοι». Αυτή η διαρκής απειλή την ανάγκασε να υιοθετήσει μια από τις πιο παράξενες αλλά και εμβληματικές μεταμφιέσεις στην ιστορία του ψηφιακού ακτιβισμού.

Όλα ξεκίνησαν όταν η Μάρτα Τουτ (σσ. είναι ψευδώνυμο) κλήθηκε να μιλήσει σε ένα συνέδριο χάκινγκ για το τελευταίο της επίτευγμα, επέλεξε να ανέβει στη σκηνή φορώντας μια ολόσωμη στολή ροζ Power Ranger.

«Έψαχνα για έναν τρόπο να κρύψω το πρόσωπό μου που να μην φαίνεται πολύ απειλητικός, αλλά να φαίνεται και λίγο διασκεδαστικός», δήλωσε η ίδια. «Βέβαια η στολή δυσκόλευε την όρασή μου και αύξανε το άγχος της κατά τη διάρκεια της παρουσίασης» είπε.

Η Ρουτ δεν ήταν μόνη της στη σκηνή του συνεδρίου όπου έδειξε πως με κάποιες γραμμές κώδικα μπορείς να εξοντώσεις τα ψηφιακά οχυρά του μίσους. Με δημοσιογράφους της εφημερίδας Die Zeit δίπλα της οι οι οποίοι ανέλυσαν τη λειτουργία του White Date, μιας πλατφόρμας που λειτουργούσε ως το «Tinder των υπερασπιστών της λευκής υπεροχής» η Μάρτα Ρουτ έδειξε στο κοινό αλλά και σε όλους όσοι παρακολουθούσαν την εκδήλωση ψηφιακά, τα όπλα στα χέρια της.

Όπως διευκρί9νησε η Ρουτ, όσοι είχαν προφίλ στο White Date δεν έψαχναν απλώς για συντρόφους· έψαχναν για άτομα που μοιράζονταν τις ίδιες επικίνδυνες ιδεοληψίες. Η Μάρτα διάβασε ζωντανά προφίλ χρηστών, όπως ενός Γερμανού που δήλωνε:

«Ελπίζω σε μια σύζυγο που θα με ακολουθήσει σε αυτό το μονοπάτι για να χτίσουμε μια οικογένεια. Έχω πολύ καλά γονίδια».

Αυτή η ρητορική περί φυλετικής καθαρότητας ήταν η κινητήριος δύναμη πίσω από μια ιστοσελίδα που είχε καταφέρει να συγκεντρώσει χιλιάδες μέλη παγκοσμίως.

Η στιγμή που η Μάρτα έμεινε μόνη της στη σκηνή σηματοδότησε την έναρξη αυτού που οι ειδικοί αποκάλεσαν «θέατρο του χάκινγκ». «Παρά το γεγονός ότι υπήρχαν κάποια τεχνικά προβλήματα και ήμουν αρκετά αγχωμένη γιατί δεν μπορούσα να δω καλά μέσα από τη μάσκα, προχώρησα» είιπε. Η Ρουτ μοιράστηκε δημόσια την οθόνη της και άρχισε να τρέχει τον κώδικα που θα διέλυε το White Date σε πραγματικό χρόνο.

Ο κώδικας άρχισε να τρέχει στην οθόνη, ενημερώνοντας το κοινό για κάθε στάδιο της καταστροφής. Αρχικά η Ρουτ άλλαξε τη διεύθυνση IP. Στη συνέχεια, συνδέθηκε στην εταιρεία φιλοξενίας (hosting) και άρχισε τη μαζική διαγραφή.

«Διέγραψα τους χάρτες του White Date, διέγραψα όλα τα αντίγραφα ασφαλείας (backups), διέγραψα όλα τα προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μετά διέγραψα και όλες τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου», ανέφερε χαρακτηριστικά. Το κοινό παρακολουθούσε με κομμένη την ανάσα καθώς μια ολόκληρη υποδομή μίσους κατέρρεε σε δευτερόλεπτα.

Σε μια επίδειξη τεχνολογικής υπεροχής και ακτιβισμού, η χάκερ και ερευνήτρια εξολόθρευσε ολόκληρο το οικοσύστημα των ιστοσελίδων WhiteDate, WhiteChild και WhiteDeal, χρησιμοποιώντας ένα απλό script.

Πέρα από την ολοκληρωτική διαγραφή των διακομιστών, η Μάρθα αποκάλυψε πώς χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη για να παγιδεύσει χρήστες και να εξάγει δεδομένα, εκθέτοντας την εγκληματική προχειρότητα στην κυβερνοασφάλεια πλατφορμών που προωθούσαν τη λευκή υπεροχή και τον ρατσισμό.

«Η ασφάλεια αυτών των ιστοσελίδων είναι η χειρότερη που μπορείτε να φανταστείτε· ήταν τρομακτικά εύκολο να κατεβάσω τη λίστα όλων των χρηστών» εξήγησε καθώς με ένα script διέγραψε όχι μόνο το «Tinder των Ναζί», αλλά και μια ρατσιστική αγορά εργασίας και μια τράπεζα σπέρματος «λευκής φυλής».

«Δείχνουμε πώς η τεχνολογία, οι αλγόριθμοι και η τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον αγώνα κατά του εξτρεμισμού και των κλειστών ιδεολογικών κύκλων» είπε από τη σκηνή του συνεδρίου και την ψηφιακή εξόντωση των νεοναζί.

Το πλήθος του συνεδρίου Chaos Communication Congress στο Αμβούργο αποθέωσε αυτή τη ροζ Power Ranger καθώς παρουσίαζε σε live stream την επιχείρηση «The Heartbreak Machine».

Η στρατηγική της Μάρθα ήταν εξαιρετικά εξελιγμένη. Χρησιμοποίησε το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Llama της Meta, το οποίο εκπαίδευσε να συμπεριφέρεται ως χρήστης με ακροδεξιές και παραδοσιακές αξίες.

Με το ψευδώνυμο «lilmisethnostate», το chatbot της κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη των μελών και να αντλήσει κρίσιμες πληροφορίες πριν η ιστοσελίδα αντιληφθεί την παραβίαση.

«Είσαι σε μια πλατφόρμα μόνο για λευκούς για να βρεις κάποιον που μοιράζεται τις παραδοσιακές, δεξιές αξίες σου», έγραφε το prompt που χρησιμοποίησε για να εκπαιδεύσει την AI.

Η επιτυχία ήταν τέτοια που ένας χρήστης με το όνομα «Anglo-Saxon» την κάλεσε σε συνάντηση υπεροπτιστών στη βόρεια Γερμανία, την οποία η Μάρθα παρακολουθούσε από απόσταση ασφαλείας.

Η στιγμή της ζωντανής παρουσίασης ήταν καθηλωτική. Μετά από μια σύντομη ομιλία, η Μάρθα άνοιξε το τερματικό στο MacBook της και έτρεξε ένα script γραμμένο σε Python με το ειρωνικό όνομα lol.py.

Μπροστά στα μάτια του κοινού, οι εντολές «Delete whitechild.net», «Delete whitedeal.net» και «Delete whitedate.net database» εκτελούνταν η μία μετά την άλλη. Κάθε ολοκληρωμένη διαγραφή ακολουθούταν από τη λέξη «Done!» και ένα emoji, προκαλώντας θυελλώδη χειροκροτήματα.

Η Μάρτα αποκάλυψε την ερασιτεχνική ασφάλεια των ιστοσελίδων, σημειώνοντας περιφρονητικά ότι μπορούσε να κατεβάσει ολόκληρη τη λίστα χρηστών απλώς πληκτρολογώντας μια συγκεκριμένη διεύθυνση URL.

Η έρευνα απέδειξε ότι το WhiteDate είχε περισσότερους από 6.500 χρήστες, με το 86% αυτών να είναι άνδρες. «Μια αναλογία φύλου που κάνει το χωριό των Στρουμφ να μοιάζει με φεμινιστική ουτοπία», σχολίασε σκωπτικά η Μάρτα.

Μετά τη διαγραφή των διακομιστών, η χάκερ δημιούργησε την ιστοσελίδα okstupid.lol, όπου δημοσίευσε έναν διαδραστικό χάρτη με τη γεωγραφική τοποθεσία των χρηστών, την οποία εντόπισε μέσω των μεταδεδομένων (metadata) των φωτογραφιών που είχαν αναρτήσει.

Τα υπόλοιπα δεδομένα παραδόθηκαν στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Distributed Denial of Secrets για περαιτέρω ανάλυση από επαληθευμένους δημοσιογράφους.

Η πρωτοβουλία της θεωρείται κορυφαίο παράδειγμα του πώς η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποδόμηση των ψηφιακών echo chambers του μίσους.

Η ανταπόκριση μετά την επίθεση ήταν συγκλονιστική. Αν και η Μάρτα προετοιμαζόταν για το χειρότερο, η πραγματικότητα τη διέψευσε ευχάριστα.

«Περίμενα μια “θύελλα” αντιδράσεων μετά, αλλά το 95% των σχολίων ήταν πραγματικά θετικά», είπε στο podcast του Guardian για την κίνηση της που δεν ήταν μόνο ένας τεχνικός άθλος αλλά και μια δήλωση. Η Μάρθα Ρουτ απέδειξε ότι ο ψηφιακός χώρος δεν χρειάζεται να είναι ένα ασφαλές καταφύγιο για τον ρατσισμό.

Κλείνοντας την παρουσίασή της, έστειλε ένα μήνυμα ελπίδας και δράσης σε όλους όσοι νιώθουν ανήμποροι μπροστά στην άνοδο της ακροδεξιάς στο διαδίκτυο.

«Πιστεύω ότι αυτό δείχνει πως αν αφιερώσεις λίγο χρόνο και προσπάθεια, υπάρχει κάτι που μπορείς να κάνεις ενάντια σε αυτές τις ιστοσελίδες και αυτά τα δίκτυα. Αυτό το ρατσιστικό παραλήρημα μπορεί να σταματήσει στο τέλος».

Η Μάρτα Ρουτ κατάφερε πολλά πέρα από το να εξασφαλίσει τη θέση της στην ιστορία του χάκινγκ. «Η γνώση είναι η ισχυρότερη άμυνα απέναντι στο μίσος» είπε και κώδικας; Υπερόπλο!

Λαγκάρντ: Η διπλή αβεβαιότητα από τον πόλεμο στο Ιράν – Τι μας δείχνει ο Χέγκελ και ο Γκαίτε

Τραμπ: Η συμφωνία που συνάπτουμε με το Ιράν είναι πολύ καλύτερη από αυτή των Ομπάμα και Μπάιντεν

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Περιτριγυρισμένη από τα σχέδιά της και τα κεραμικά της, η Ράμα Ντουβάτζι, μιλάει στο Hyperallergic για την εξελισσόμενη καλλιτεχνική της πορεία και τη νέα της ζωή ως πρώτη κυρία της Νέας Υόρκης.

Ο Τριανταφυλλίδης κατώρθωσε να χαρίση στο έθνος του μια γλώσσα που είναι μέσα στους κανόνες της επιστήμης και συγχρόνως εναρμονισμένη με τη γλωσσική μας πραγματικότητα

Το Muthaiga Country Club του Ναϊρόμπι, που άνοιξε το 1913 για την βρετανική ελίτ, έχει εμπλακεί σε μια έντονη συζήτηση σχετικά με το αν πρέπει να επιτρέψει την είσοδο γυναικών στο Member’s Bar του.

«Πολέμησέ το — θα τους τελειώσεις. Απλώς αρνήσου τα πάντα και πολέμα» θα ήταν το δόγμα του Τραμπ στην επαγγελματική του ζωή, αλλά και στην προεδρική του συμπεριφορά.

Ένα σκάνδαλο του 1885 αποκάλυψε ένα οργανωμένο δίκτυο εκμετάλλευσης ανήλικων κοριτσιών στη βικτωριανή Αγγλία, οδηγώντας σε αλλαγές στη νομοθεσία — χωρίς όμως να λογοδοτήσουν οι ισχυροί

«Αυτό που δεν γνωρίζαμε ήταν ότι πριν από τα 80s η Κένυα δεν είχε αναδειχθεί σε παγκόσμια υπερδύναμη του στίβου και όλα ξεκίνησαν από τις επιτυχίες στην Αθήνα το 1986» λέει ο Γιώργος Παπασταμούλος.

Ο Μάθιου Στάργκις εξερευνά τις ζωές του Γουίλι Oυάιλντ, της Μέιμπελ Μπίαρντσλεϊ και του Χάουαρντ Στάργκις -των λιγότερο γνωστών αδελφών τριών διάσημων προσωπικοτήτων της βικτοριανής εποχής, στο βιβλίο «Relative Failures».

Εκβιασμοί, όργια και κορσικανοί γκάνγκστερ: στο βιβλίο «Murder in Paris ’68», ο συγγραφέας Έντουαρντ Τσίσολμ διερευνά αν ο πιο «κουλ» σταρ του γαλλικού κινηματογράφου των 60s ήταν ένοχος για φόνο.

«Ο Ψαρρός επλήρωσε με την ζωήν του την πίστιν του προς την αληθινήν Δημοκρατίαν και τον πραγματικόν απελευθερωτικόν αγώνα»

Ένα βιβλίο φέρνει στο φως τις φωτογραφίες που τράβηξε ο Γερμανός καλλιτέχνης Άλμπερτ Σκόπιν στα τέλη της δεκαετίας του 1960 στο καταφύγιο των καλλιτεχνών της Νέας Υόρκης, το Chelsea Hotel.

Πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ, αλλά και δημοσιογράφοι στο στόχαστρο του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Οι νέες του αναρτήσεις στο Truth Social για το ενδεχόμενο υπογραφής συμφωνίας με το Ιράν

Ολα όσα πρέπει να γνωρίζουν τόσο οι αγρότες όσο και οι ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων σε 10 ερωτήσεις - απαντήσεις, με όλες τις πληροφορίες για το ισχύον πολεοδομικό πλαίσιο στην εκτός σχεδίου δόμηση αποθηκών

Οι παίκτες που φιγουράρουν στην 10άδα των σημαντικότερων στατιστικών κατηγοριών μετά την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου της Euroleague. Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Κεντρικ Ναν, αλλά και Μάικ Τζέιμς φιγουράρουν στις περισσότερες.

Ο καθηγητής Δημήτρης Καρώνης είναι ο συντάκτης του πορίσματος για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, στο οποίο απέδιδε τη δημιουργία της πυρόσφαιρας στα έλαια σιλικόνης.

Ο Τι Τζέι Σορτς μίλησε για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με αντίπαλο τη Μονακό για τα play-in αναφέροντας πως δεν έχουν σημασία όσα έγιναν στο παρελθόν, αλλά μόνο το μέλλον.

Το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει γνωρίσει ποτέ η Ιαπωνία ανάγκασε την τοπική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA) να επινοήσει μια νέα λέξη για να περιγράψει θερμοκρασίες άνω των 40 °C.

Μετά από χρόνια που ήταν η πιο αυστηρή κριτής του εαυτού της, η πρωταγωνίστρια του «Ο Διάβολος φοράει Prada 2» είναι -και φαίνεται- στα καλύτερά της. Η Αν Χάθαγουεϊ έπιασε το νόημα.

Κυβερνητικές πηγές απάντησαν στο ΠΑΣΟΚ για το βιογραφικό του νέου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης λαμβάνοντας άμεσα απάντηση σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους.

Η φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα κοντά στην Λέσχη της Πανεπιστημιούπολης στου Ζωγράφου και όπως διαπιστώθηκε το αυτοκίνητο ανήκει στον καθηγητή ΕΜΠ Δημήτρη Καρώνη

Δέκα μήνες μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Ίντερ, ο Κριστιάν Κίβου είναι έτοιμος να καταρρίψει το στοιχειωμένο ρεκόρ του Αρμάντο Καστελάτσι – Η ατάκα α λα Μουρίνιο που τον έκανε… Special Κίβου.

Ο ανήλικος με καταγωγή από το Σουδάν είχε συλληφθεί τον Δεκέμβριο του 2014 με δεκάδες δόσεις ναρκωτικών που είχε ετοιμάσει προς διακίνησης για την πενταήμερη εκδρομή του σχολείου στην Κυψέλη

Περισσότερο από 4 ώρες διήρκησε η κατάθεση του 66χρονου άνδρα που το μοιραίο βράδυ είχε επικοινωνία με τη Μυρτώ, που βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο στη Κεφαλονιά ενώ στη συμπληρωματική κατάθεση που κλήθηκε να δώσει παρέδωσε στις αρχές και το κινητό του τηλέφωνο,

Ο Στίβεν Τζέραρντ παρακολούθησε το ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ με φίλους σε μαγαζί με μπιλιάρδα. Η αντίδραση του θρύλου της Λίβερπουλ στο νικητήριο γκολ του Φαν Ντάικ στο 100ο λεπτό είναι χαρακτηριστική.

Οι εικόνες από το πάρκο Γεωργιάδη παρουσιάζουν εικόνες «ζούγκλας» με το πράσινο όχι μόνο να μην είναι περιποιημένο αλλά να έχει πλέον μετατραπεί σε άγρια βλάστηση από την εγκατάλειψη

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

