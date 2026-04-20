Ηλιούπολη: Αποκαλυπτικό βίντεο για το δυστύχημα με τον οδηγό μοτοσικλέτας – Τι ερευνούν οι Αρχές

Να βρουν στοιχεία για το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας του Πάσχα στην Ηλιούπολη αναζητούν οι Αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι από το τροχαίο, που έγινε κοντά στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, έχασε τη ζωή του ένας 64χρονος οδηγός μοτοσικλέτας.

Συγκεκριμένα, η Ελληνική Αστυνομία αναζητά πληροφορίες για ένα όχημα, πράσινου χρώματος, που ενδέχεται να έχει άμεση εμπλοκή στο θανατηφόρο τροχαίο.

«Οποιοσδήποτε γνωρίζει κάτι θα παρακαλούσα να επικοινωνήσει με την αρμόδια υπηρεσία να μας βοηθήσει», αναφέρει η σύζυγός του θύματος, που έχει απευθύνει έκκληση σε όποιον έχει πληροφορίες για το συμβάν.

Πρόκειται, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, για ΙΧ πράσινου χρώματος -εμφανώς ξεθωριασμένου- με πιθανό πρώτο έτος κυκλοφορίας το 1999. Έχει ακτινωτά καλύμματα τροχών και λείπει η τάπα στο ντεπόζιτο.

Βίντεο – ντοκουμέντο

Η τραγική πτώση του 64χρονου οδηγού της μοτοσικλέτας στην άσφαλτο έχει καταγραφεί σε βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας.

Εκεί φαίνεται τα δύο οχήματα να κινούνται παράλληλα, χωρίς να είναι ξεκάθαρο εάν ακουμπούν. Λίγο αργότερα, ο οδηγός της μοτοσικλέτας χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα.

Παρά το γεγονός ότι φορούσε κράνος, τραυματίζεται σοβαρά στο κεφάλι. Κάποιοι τρέχουν να βοηθήσουν αλλά και αστυνομικοί που βρίσκονται κοντά στον σταθμό του μετρό, του δίνουν τις πρώτες βοήθειες.

Σταμάτησε το πράσινο ΙΧ, όμως μετά… εξαφανίστηκε

Από το πράσινο ΙΧ που τώρα αναζητά η ΕΛ.ΑΣ. αποβιβάζονται τρεις άνδρες. Πλησιάζουν και κοιτούν στο σημείο. Παραμένουν εκεί για μερικά δευτερόλεπτα και φαίνονται να συζητούν.

Έπειτα ο οδηγός μπαίνει στο αυτοκίνητο και το σταθμεύει σε άλλη θέση, προτού απομακρυνθεί από το σημείο.

«Ο σύζυγός μου ήταν πολύ προσεκτικός και έμπειρος μοτοσικλετιστής. Σίγουρα κάτι έχει συμβεί, αποκλείεται να έχασε τις αισθήσεις του ή να έχασε τον έλεγχο. Κάτι τον έκανε να φύγει προς τα αριστερά» συμπλήρωσε η σύζυγος του θύματος.

Βαρύτατος τραυματισμός από την πτώση – «Και να ζήσει, θα είναι ‘φυτό’»

Ο 64χρονος αρχικά μεταφέρθηκε στο «Ασκληπιείο Βούλας» και έπειτα στο «Γενικό Κρατικό Νίκαιας» όπου οι γιατροί έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες να τον κρατήσουν στη ζωή, όμως η κατάστασή του ήταν ιδιαίτερα επιβαρυμένη.

«Έδειξε η αξονική ότι υπήρχαν σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, μου λέει δεν πρόκειται να συνέλθει, δηλαδή και να ζήσει θα είναι ‘φυτό’», συμπλήρωσε η χήρα του 64χρονου οδηγού.