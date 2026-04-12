Κυριακή του Πάσχα με σούβλες και μαζικό ψήσιμο του οβελία σε κάθε γειτονιά και πόλη

Από νωρίς το πρωί στήθηκαν οι σούβλες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, για το καθιερωμένο ψήφιμο του οβελία που κυριαρχεί στο παραδοσιακό τραπέζι του Πάσχα, σύμφωνα με το έθιμο.

Στην Αθήνα, την τιμητική του είχε το Μοναστηράκι όπου αναμένεται να σουβλιστούν συνολικά περισσότερα από 150 αρνιά. Το μαζικό ψήσιμο ξεκίνησε από τα ξημερώματα, με σούβλες να έχουν στηθεί ακόμα και στην κάτω πλευρά της πλατείας Συντάγματος, αλλά και στο Κολωνάκι, ενώ οι πρώτοι μεζέδες βγήκαν νωρίς το μεσημέρι.

Η χαρακτηριστική μυρωδιά της τσίκνας είναι έντονη και η κίνηση αρχίζει να αυξάνεται σταδιακά όσο περνάει η ώρα, ενώ οι τουρίστες κοντοστέκονται και απαθανατίζουν το σκηνικό με τις φωτογραφικές τους μηχανές.

Αυτοσχέδια γλέντια στήνονται σε ταράτσες, μπαλκόνια, αυλές, ακόμα και σε πεζοδρόμια, όσο ο οβελίας ετοιμάζεται στη σούβλα

Αρνιά, κατσίκια, κοντοσούβλια, κοκορέτσια και συκωταριές τοποθετούνταν στις σούβλες, που ήταν στημένες η μία δίπλα στην άλλη, τα κάρβουνα άναβαν και η χαρακτηριστική κάπνα άρχισε να αναδίδεται σιγά σιγά στον αέρα, «καλώντας» τους περαστικούς για έναν μεζέ.

Οι καταστηματάρχες κερνούν τους περαστικούς πασχαλινά εδέσματα, υπό τους ήχους λαϊκής μουσικής. Αν και ο καιρός είναι συννεφιασμένος, αυτό δεν εμπόδισε πολλούς να βγουν για μια βόλτα στην άδεια Αθήνα και να απολαύσουν το μαζικό ψήσιμο στο Κέντρο, που έχει αναδειχθεί και σε τουριστική ατραξιόν.

Εξάλλου, η θερμοκρασία αγγίζει τους 20°C, δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για αυτό το ιδιαίτερο πασχαλινό αντάμωμα στο κέντρο της πόλης.

Μαζικό ψήσιμο στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις της περιφέρειας

Από τις 3:00 τα ξημερώματα γυρίζουν οι σούβλες και στη Θεσσαλονίκη, με τις επιχειρήσεις να προσπαθούν να ανταποκριθούν στον αυξημένο όγκο παραγγελιών. Οι κρατήσεις είχαν ξεκινήσει από νωρίς, ακόμα και από την περίοδο των Χριστουγέννων, ενώ τα καταστήματα λειτουργούν συνεχώς για να εξυπηρετήσουν τόσο take away όσο και γεμάτα τραπέζια.

Πολλοί Θεσσαλονικείς τιμούν και τη φετινή Κυριακή του Πάσχα στήνοντας αυτοσχέδια γλέντια σε ταράτσες, μπαλκόνια, αυλές, ακόμα και σε πεζοδρόμια, όσο ο οβελίας ετοιμάζεται στη σούβλα.

Όσοι έμειναν στην πόλη το γιορτάζουν με καλό φαγητό και αναστάσιμη διάθεση, ενώ οι πλανόδιοι οργανοπαίκτες ενισχύουν απρόσμενα το κέφι. Συρτά, τσιφτετέλια και παραδοσιακά, ολοκληρώνουν την Κυριακή του Πάσχα στη συμπρωτεύουσα.

Στη γραφική Σύμη το γιορτινό σκηνικό στήθηκε από νωρίς στην κεντρική πλατεία. Όπως ανέφερε ο δήμαρχος του νησιού, Λευτέρης Παπακαλοδούκας στην ΕΡΤ, στήθηκαν περισσότερες από 25 σούβλες για κατοίκους και επισκέπτες.

Τα εδέσματα προσφέρονται δωρεάν και το γλέντι εξελίσσεται σε μια ανοιχτή γιορτή, με μουσική, χορό και μαζική συμμετοχή που ξεπερνάει τους 3.000 ανθρώπους.

Από το παραδοσιακό ψήσιμο δεν λείπει και το Ναύπλιο, όπου από το πρωί της Κυριακής η χαρακτηριστική τσίκνα από το πατροπαράδοτο ψήσιμο του οβελία έχει πλημμυρίσει ολόκληρη την πόλη. Δεκάδες είναι οι σούβλες που γυρίζουν έξω από τις ταβέρνες, με το λαχταριστό κοκορέτσι να δελεάζει και τους πιο «δύσκολους» καταναλωτές.