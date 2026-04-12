Ρουκετοπόλεμος στη Χίο: Η πιο «εκρηκτική» Ανάσταση στην Ελλάδα

Η νύχτα έγινε μέρα για μια ακόμη χρονιά το βράδυ της Ανάστασης στη Χίο με χιλιάδες ρουκέτες να φωτίζουν τον ουρανό στο Βροντάδο, αφού τελικά πραγματοποιήθηκε ο ετήσιος ρουκετοπόλεμος.

Ο ρουκετοπόλεμος, με τις ρίζες του να χάνονται στα βάθη των αιώνων, συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και εντυπωσιακά έθιμα του ελληνικού Πάσχα, προσελκύοντας κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες που επιθυμούν να ζήσουν από κοντά αυτή τη μοναδική εμπειρία στο νησί της Χίου.

Ο ρουκετοπόλεμος τράβηξε όλα τα βλέμματα

Ο φετινός ρουκετοπόλεμος, η πιο «εκρηκτική» Ανάσταση στην Ελλάδα, τράβηξε για μία ακόμη χρονιά τα βλέμματα, με εκατοντάδες επισκέπτες από την Τουρκία και άλλες χώρες του εξωτερικού να κατακλύζουν τον Βροντάδο, επιβεβαιώνοντας ότι το έθιμο εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους πόλους έλξης της αναστάσιμης περιόδου στη Χίο.

Την ίδια ώρα, δεκάδες ειδησεογραφικά πρακτορεία και δημοσιογραφικές αποστολές από ολόκληρο τον κόσμο βρέθηκαν ανάμεσα στις δύο ενορίες, προκειμένου να καταγράψουν το φαντασμαγορικό έθιμο και να μεταφέρουν εικόνες από μία από τις πιο ιδιαίτερες πασχαλινές παραδόσεις της Ελλάδας.

Η φετινή πραγματοποίηση του εθίμου αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, αν ληφθεί υπόψη το κλίμα που είχε προηγηθεί τις τελευταίες ημέρες. Για μεγάλο διάστημα, η διεξαγωγή του ρουκετοπόλεμου παρέμενε αβέβαιη, καθώς οι συσκέψεις των ρουκετατζήδων δεν είχαν οδηγήσει σε ξεκάθαρη απόφαση, με το ενδεχόμενο ματαίωσης να παραμένει ανοιχτό μέχρι και την τελευταία στιγμή.

Οι έντονες πιέσεις, οι έλεγχοι και το βαρύ κλίμα που είχε διαμορφωθεί μετά τις τελευταίες εξελίξεις είχαν προκαλέσει έντονο προβληματισμό στους εμπλεκόμενους, ενώ οι τελικές αποφάσεις μετατίθεντο διαρκώς. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που εκτιμούσαν ότι το βράδυ της Ανάστασης θα κρινόταν επιτόπου αν το έθιμο θα πραγματοποιηθεί ή όχι.

Τελικά, η οριστική απόφαση, σύμφωνα με πληροφορίες από το politischios, ελήφθη το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου, οπότε ξεκαθάρισε ότι ο ρουκετοπόλεμος θα διεξαχθεί κανονικά.

Στις 18:00 ξεκίνησε από το Πετροκάραβο η κοινή παρέλαση των συνεργείων του Αγίου Μάρκου και της Παναγίας Ερειθιανής, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της φετινής αναστάσιμης διαδικασίας.

Το συμβάν που άλλαξε το κλίμα

Πίσω από τη φετινή ένταση βρισκόταν το συμβάν με την ανάφλεξη σε χώρο κατασκευής ρουκετών, το οποίο είχε προκαλέσει εγκαύματα και είχε οδηγήσει σε συλλήψεις και ποινικές διώξεις. Συνολικά επτά άτομα συνελήφθησαν για παραβάσεις της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, καθώς και για εμπρησμό από αμέλεια και κατά συναυτουργία, με τρεις από αυτούς να οδηγούνται στην Εισαγγελία και τους υπόλοιπους να παραμένουν στο Νοσοκομείο Χίου.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στον Βροντάδο, με κατοίκους και επαγγελματίες να συγκεντρώνονται τόσο έξω από την Αστυνομική Διεύθυνση όσο και στην Εισαγγελία Χίου, προκειμένου να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στους διωκόμενους ρουκετατζήδες. Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο, ενώ δεν έλειψαν οι φωνές που έκαναν λόγο για ένα ασφυκτικό πλαίσιο γύρω από το έθιμο.