Βροχή έπεσαν και φέτος οι μπότηδες στην Κέρκυρα κατά το έθιμο, λίγο μετά την Πρώτη Ανάσταση, μεταφέροντας το μήνυμα για ελπίδα και αναγέννηση και προαναγγέλοντας παράλληλα την καθολική χαρά που θα κορυφωθεί το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου.

Τον ενθουσιασμό του πλήθους, ωστόσο, διέκοψε ένα μικρό ατύχημα, καθώς μια γυναίκα που βρισκόταν στον πεζόδρομο επί της Λεωφόρου Ελευθερίας, στο Λιστόν, τραυματίστηκε – ευτυχώς ελαφρά – όταν ένας από τους μπότηδες έπεσε στο κεφάλι της.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα μηχανή του ΕΚΑΒ, η οποία βρισκόταν σε επιφυλακή για πρώτες βοήθειες δεδομένου του μεγάλου πλήθους που συγκεντρώνεται μετά την Πρώτη Ανάσταση προκειμένου να παρακολουθήσει το έθιμο, χωρίς ωστόσο να χρειαστεί μεταφορά της γυναίκας στο νοσοκομείο.

Όπως σημειώνει το kerkyrasimera.gr, αυτές τις ημέρες η παρουσία διασωστικών δυνάμεων του ΕΚΑΒ Κέρκυρας είναι ιδιαίτερη αυξημένη, για την ασφάλεια κατοίκων του νησιού και επισκεπτών.

Η γυναίκα βρισκόταν στον πεζόδρομο επί της Λεωφόρου Ελευθερίας όταν την βρήκε ο μπότης στο κεφάλι

Το έθιμο

Ένα μείγμα από καθολικές και ορθόδοξες χριστιανικές θρησκευτικές παραδόσεις, με επιρροές από τα βενετικά πρότυπα και τα τοπικά πολιτιστικά χαρακτηριστικά, συνθέτουν το σκηνικό του Πάσχα στην Κέρκυρα. Οι εκδηλώσεις – με κυρίαρχο το έθιμο των μπότηδων, των πύλινων κανατιών – ξεκινούν από το Σάββατο του Λαζάρου και προσελκύουν κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.

Στις 11:00 το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου με το σήμα της πρώτης Ανάστασης και όταν ο Μητροπολίτης ψάλλει το «Ἀνάστα, ὁ Θεός, κρῖνον την γῆν», οι καμπάνες όλων των εκκλησιών του νησιού χτυπούν χαρμόσυνα και οι κάτοικοι από τα μπαλκόνια τους ή τα παράθυρά τους ρίχνουν τα γεμάτα νερό πήλινα κανάτια, που είναι δεμένα με κόκκινες κορδέλες.

Σύμφωνα με την παράδοση, μετά την ολοκλήρωση του εθίμου, καθένας πρέπει να πάρει μαζί του ένα κομματάκι από τους σπασμένους μπότηδες για να έχει καλή τύχη όλον τον χρόνο.

Πρόκειται για ένα έθιμο που έχει τις ρίζες του από τα ενετικά χρόνια της κατοχής του νησιού. Οι Βενετοί τότε καθολικοί έσπαγαν τις παλιές στάμνες την Πρωτοχρονιά, ως «φόρο» στον νέο χρόνο, προκειμένου να τους φέρει καινούργια αγαθά στο σπιτικό τους. Παρ’ όλο το εντυπωσιακό του θεάματος, όμως, όσοι το παρακολουθούν οφείλουν να είναι πολύ προσεκτικοί και σίγουρα να στέκονται σε απόσταση ασφαλείας.