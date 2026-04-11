Σάββατο 11 Απριλίου 2026
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ελλάδα 11 Απριλίου 2026, 14:32
Πρώτη Ανάσταση: Κρότοι, δάφνες και βυζαντινές ψαλμωδίες – Το τελετουργικό και τα έθιμα

Η Ελλάδα γιόρτασε από άκρου εις άκρον το προανάκρουσμα της μεγάλης νύχτας της Αναστάσεως με ιδιαίτερες εκδηλώσεις και έθιμα - Η πρώτη Ανάσταση «σήμανε» στον Ιερό Ναό των Ξένων στην Κέρκυρα

Στρες: Αυτό το είδος «κοστίζει» ακριβά στην υγεία μας

Ξεχωριστά έθιμα που σηματοδοτούν τη μετάβαση από το πένθος της Μεγάλης Παρασκευής στη χαρά και από τη σιωπή στην αναγέννηση του Μεγάλου Σαββάτου έλαβαν χώρα σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, λίγο μετά την Πρώτη Ανάσταση και το «Ανάστα ο Θεός, κρίνον την γην».

Η Ελλάδα γιόρτασε από άκρου εις άκρον το προανάκρουσμα της μεγάλης νύχτας της Αναστάσεως με ιδιαίτερες εκδηλώσεις και έθιμα, όπως οι Μπότηδες στην Κέρκυρα, ενώ ο «ιπτάμενος» ιερέας στην Χίο έκλεψε και πάλι την παράσταση, πραγματοποιώντας το καθιερωμένο του «σάλτο» προτού σκορπίσει δάφνες στους πιστούς.

Στην Κέρκυρα, κάτοικοι και επισκέπτες έδωσαν, όπως κάθε χρόνο, θεαματικό παρών, με «βροχή» από μπότηδες – τα πύλινα δοχεία – να σκάνε με κρότο στα πλακόστρωτα από τα γύρω μπαλκόνια και να σηματοδοτούν έτσι την έναρξη της αναστάσιμης χαράς. Το έθιμο, βαθιά ριζωμένο στη βενετική παράδοση του νησιού, αναπαριστά συμβολικά τον σεισμό που τίναξε την πέτρα από τον τάφο του Χριστού.

Χίος: Ο «ιπτάμενος» ιερέας

Στη Χίο, το αναστάσιμο μήνυμα φτάνει στους πιστούς με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο. Αυτόν του π. Χριστόφορου Γουρλή που πραγματοποιεί «σάλτο» από την Ωραία Πύλη του Ναού της Παναγίας Ευαγγελιστρίας, σκορπίζοντας δάφνες από καλάθι, ενώ χτυπούν χαρμόσυνα οι καμπάνες και οι πιστοί κάνουν τον παραδοσιακό θόρυβο με τα στασίδια.

Η δάφνη – σύμβολο νίκης από την αρχαιότητα – εδώ μετατρέπεται σε σύμβολο της ανάστασης: «Ο Χριστός ανασταίνεται και ο Άδης τρέμει», κατά τη λαϊκή ερμηνεία.

Η τελετουργική αναστάτωση εκφράζει με άμεσο, σχεδόν χειροπιαστό τρόπο την αναπαράσταση μιας κοσμικής ανατροπής. Η Μικρή Ανάσταση σηματοδοτεί το πρώτο «άνοιγμα» προς τη χαρά συνδέοντας το θρησκευτικό βίωμα με τον κοινωνικό βίο.

Τα δαφνόφυλλα, σύμβολα της νίκης του Χριστού, σκορπίζονται την ώρα που οι πολυέλαιοι της εκκλησίας κουνιούνται σαν σε σεισμό, σηματοδοτώντας την Ανάσταση του Κυρίου.

Αθήνα: Ιδιαίτερο τελετουργικό στη Ρωσική Εκκλησία

Στο κέντρο της Αθήνας, στην Αγία Τριάδα της οδού Φιλελλήνων – γνωστή ως Ρωσική Εκκλησία -, η Πρώτη Ανάσταση έγινε μέσα σε κλίμα μοναδικής πνευματικότητας. Λίγο πριν τις 9:00 το πρωί, ο ναός άρχισε να δονείται από τους κρότους σπασμένων «μπότιων», το ρυθμικό χτύπημα καθισμάτων και σκευών.

Τα βάγια και οι επευφημίες των πιστών – Ελλήνων, Ρώσων, αλλά και μερικών τουριστών που είχαν βρεθεί εκεί – δημιουργούσαν μια μοναδική ατμόσφαιρα, υπό τους μαγευτικούς ήχους της περίφημης χορωδίας της Αγίας Τριάδας.

Τον χαρμόσυνο τόνο έδωσε ο προϊστάμενος του ναού, π. Συνέσιος Βικτωράτος. Μετά τη Θεία Λειτουργία, πολλοί έσπευσαν να μαζέψουν θραύσματα από τις σπαστές στάμνες «για καλοτυχία», ενώ έξω από τον ναό οι ιερείς ευλόγησαν τα πασχαλινά αυγά και τα εδέσματα των πιστών.

Η Ρωσική Εκκλησία, αφιερωμένη στην Αγία Τριάδα, είναι ένα από τα σημαντικότερα μεσαιωνικά μνημεία της Αττικής. Σύμφωνα με την παράδοση, στη θέση αυτή υπήρχε αρχαίο ιερό του Λυκείου Απόλλωνα, πάνω στα ερείπια του οποίου ανεγέρθηκε η βυζαντινή εκκλησία, αφιερωμένη αρχικά στην Παναγία Σώτειρα, απ’ όπου και η δεύτερη γνωστή ονομασία του μνημείου, Σώτειρα του Λυκοδήμου.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών τον 19ο αιώνα, ο αρχιμανδρίτης Αντωνίνος κατέγραψε μια σπουδαία ανακάλυψη: σε βάθος πέντε μέτρων κάτω από το δάπεδο βρέθηκε μια καλυμμένη δεξαμενή, η οποία αποτελούσε τμήμα του περίφημου αρχαίου Πεισιστράτειου Υδραγωγείου, συνδέοντας έτσι το βυζαντινό μνημείο απευθείας με το ένδοξο παρελθόν της κλασικής Αθήνας.

Το κάψιμο του Ιούδα

Το κάψιμο του Ιούδα είναι από τα πιο διαδεδομένα πασχαλινά έθιμα, απλωμένο σε δεκάδες περιοχές της Ελλάδας, κυρίως στην Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα και τα νησιά. Το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά την Πρώτη Ανάσταση, οι κάτοικοι καίνε στην κεντρική πλατεία ή μπροστά από την εκκλησία ένα ομοίωμα του Ιούδα, συνήθως κατασκευασμένο από ρούχα παλιά γεμιστά με άχυρο ή χαρτί.

Ο Ιούδας τιμωρείται δημόσια για την προδοσία του και, με το κάψιμο του ομοιώματος, η κοινότητα εκφράζει συλλογικά τη νίκη του καλού επί του κακού. Σε πολλά μέρη το ομοίωμα γεμίζεται με βεγγαλικά ή πυροτεχνήματα, ώστε να «εκραγεί» εντυπωσιακά. Στην Καλαμάτα το έθιμο έχει ιδιαίτερα μεγάλη παράδοση και συγκεντρώνει πλήθος κόσμου.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το έθιμο αναβιώνει και σε άλλες ορθόδοξες χώρες στην Ευρώπη αλλά και σε καθολικές κοινότητες στη Λατινική Αμερική.

Ακίνητα: Έκρηξη τιμών σε Ελλάδα και Ευρώπη [πίνακες]

Στρες: Αυτό το είδος «κοστίζει» ακριβά στην υγεία μας

Ολοκληρώθηκαν οι ξεχωριστές συναντήσεις Βανς και Γκαλιμπάφ με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν

Βάρη: Βίντεο ντοκουμέντο από την επεισοδιακή καταδίωξη διαρρηκτών με πυροβολισμούς
Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, οι δράστες επιχείρησαν να εμβολίσουν τη μηχανή της Αστυνομίας στη συμβολή των οδών 2ας Μεραρχίας και Χαραυγής, στη Βάρη

Με λαμπρότητα η τελετή αφής Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα – Το απόγευμα η άφιξή του στην Αθήνα
Το Άγιο Φως θα μεταφέρουν στην Αθήνα ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα και εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου

Μόρνος: Τριπλασιάστηκαν τα αποθέματα νερού – Βυθίστηκε ξανά το χωριό Κάλλιο
«Εντυπωσιακές βροχές και χιονοκάλυψη βελτίωσαν αισθητά την κατάσταση», λέει ο μετεωρολόγος και Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος

«Προσγειωσούλα αβαβά» – Ξαναχτύπησε ο Έλληνας πιλότος με τις viral εκφράσεις
Ο πιλότος με χαλαρή διάθεση και αυτοσαρκασμό, εξηγεί πως όσα λέει δεν είναι υπερβολή, αλλά… απλώς η πραγματικότητα, προκαλώντας για ακόμη μία φορά γέλια και θερμή αντίδραση από το κοινό.

Προκλητικός ο Τσιάρας: Δεν είναι ρουσφέτι να υπερασπίζεσαι τον αδύναμο πολίτη – Θα είμαι υποψήφιος στις εκλογές
Ο Κώστας Τσιάρας μίλησε για την εμπλοκή του ονόματός στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ υπεραμυνόμενος της παρέμβασής του υπέρ πολίτη, η οποία κατά τον ίδιο δεν ήταν ρουσφέτι. Ξεκαθάρισε δε ότι θα είναι ξανά υποψήφιος στις εκλογές

Βάρη: Βίντεο ντοκουμέντο από την επεισοδιακή καταδίωξη διαρρηκτών με πυροβολισμούς
Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, οι δράστες επιχείρησαν να εμβολίσουν τη μηχανή της Αστυνομίας στη συμβολή των οδών 2ας Μεραρχίας και Χαραυγής, στη Βάρη

Συλλυπητήρια από ΕΠΟ, ΠΑΟΚ και Ηρακλή για τον Στέφανο Μπορμπόκη
Το ελληνικό ποδόσφαιρο πενθεί τον χαμό του Στέφανου Μπορμπόκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών, με την ΕΠΟ και τις ΠΑΕ Ηρακλή και ΠΑΟΚ να εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια.

Στην έδρα της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης ο Δένδιας – «Σας ευχαριστώ για αυτό που κάνετε εκ μέρους της κυβέρνησης και του λαού»
«Θέλω με την παρουσία μου κάθε χρόνο σε μία από τις ακριτικές περιοχές της χώρας, να υπογραμμίζω την προσφορά σας προς την ελληνική κοινωνία», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μιλώντας στα στελέχη της ΑΣΔΙΘ στην Ξάνθη

Γεροξεκούτης, παλιάτσος, «απολύεσαι!»: 12 φορές που οι παγκόσμιοι ηγέτες τα έβαλαν ανοιχτά με τον Τραμπ
Στις δύο θητείες του Τραμπ, ξένοι αξιωματούχοι τον έχουν προσβάλει, τον έχουν τρολάει, έχουν διαφωνήσει μαζί του σε ζωντανή μετάδοση και έχουν πιαστεί από ανοιχτό μικρόφωνο να τον κουτσομπολεύουν

Με λαμπρότητα η τελετή αφής Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα – Το απόγευμα η άφιξή του στην Αθήνα
Το Άγιο Φως θα μεταφέρουν στην Αθήνα ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα και εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου

Η κρίση στη Μέση Ανατολή γεννά φόβο στους καταναλωτές στην Ελλάδα – Η στροφή σε νέες καταναλωτικές συνήθειες
Αυξημένα επίπεδα φόβου, άγχους και ανασφάλειας καταγράφονται στους καταναλωτές εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, υπερβαίνοντας αντίστοιχους δείκτες που είχαν σημειωθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με έρευνα του ΙΕΛΚΑ

LIVE: Άρσεναλ – Μπόρνμουθ
LIVE: Άρσεναλ – Μπόρνμουθ. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Μπόρνμουθ για την 32η αγωνιστική της Premier League.

Σαμπαντέλ – Ολυμπιακός 12-17: Σπουδαία νίκη και προβάδισμα πρόκρισης στο Final-4 για τις «ερυθρόλευκες»
Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε τεράστια εμφάνιση και νίκησε 17-12 τη Σαμπαντέλ στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για τα προημιτελικά του Champions League και πήρε προβάδισμα πρόκρισης στο Final Four της διοργάνωσης.

Κατασχέθηκαν πάνω από 2.000 κροτίδες και φωτοβολίδες στη Σαλαμίνα – Πέντε συλλήψεις
Ειδικότερα, αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων εντόπισαν, χθες το μεσημέρι, ύποπτο όχημα με τρεις επιβαίνοντες στη Σαλαμίνα και το κάλεσαν σε έλεγχο.

Σερβία: Τα εκρηκτικά που βρέθηκαν στον αγωγό ίσως αποτελούν «ρωσική εμπλοκή», σύμφωνα με εμπειρογνώμονα
Πρώην Ουκρανός υποστράτηγος υποστηρίζει ότι τα 4 κιλά εκρηκτικών που βρέθηκαν στη Σερβία αποτελούσαν απόπειρα επηρεασμού των εκλογών της Ουγγαρίας από τη Ρωσία

Η μοναξιά δεν συμφέρει τις ΗΠΑ – Τρεις λόγοι που οι Αμερικανοί θα παραμείνουν στο NATO
Οι ΗΠΑ επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να απαγάγουν ηγέτες κρατών, να βομβαρδίζουν χώρες, αλλά να αποχωρήσουν από την ισχυρότερη στρατιωτική συμμαχία του πλανήτη, το NATO, θα ήταν ίσως μια τρέλα.

«Ο Θεός δεν ευλογεί κανέναν πόλεμο»: Ο Πάπας εκφράζει εκ νέου αποδοκιμασία για τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή
Η ανάρτηση στα social media επικρίνει τις προσπάθειες εργαλειοποίησης της θρησκείας για την εξύμνηση του πολέμου των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Κέρκυρα: «Βροχή» από μπότηδες στην πρώτη Ανάσταση – Πύλινο κανάτι έπεσε στο κεφάλι γυναίκας
Στο σημείο έσπευσε μηχανή του ΕΚΑΒ, που βρισκόταν σε επιφυλακή δεδομένου του μεγάλου πλήθους που συγκεντρώνεται στην Κέρκυρα για το έθιμο, αλλά δεν χρειάστηκε η μεταφορά της γυναίκας σε νοσοκομείο

Τεχνητή νοημοσύνη και ψυχική υγεία: Μια νέα πραγματικότητα ανάμεσα σε αλγόριθμους και ανθρώπινες ανάγκες
Η Google.org ανακοίνωσε χρηματοδότηση ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση γραμμών βοήθειας διεθνώς, ενώ επενδύει και στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας

Σε ποια περιοχή της Κρήτης γίνεται Ανάσταση σε έξι εκκλησιές με έξι φωτιές και έξι "Ιούδες" να καίγονται
Στ’ Ανώγεια η βραδιά της Ανάστασης είναι ιδιαίτερη και υπάρχει κι ένας άτυπος ανταγωνισμός μεταξύ των ενοριών ενώ μέρες πριν ξεκινάει η προετοιμασία

Undertourism: Η άλλη όψη του υπερτουρισμού – Προορισμοί που υπόσχονται ταξίδια με χαρακτήρα
Στόχος του undertourism είναι να φέρει στο προσκήνιο λιγότερο γνωστούς προορισμούς που, ωστόσο, συνδυάζουν φυσικό κάλλος, πολιτισμό, αυθεντικότητα και χαμηλότερο κόστος από το συνηθισμένο

Ρωσική Εκκλησία: Μπότια, κρότοι, βάγια και χορωδία – Η ξεχωριστή πρώτη Ανάσταση
Λίγο πριν από τις 9:00, κατά την πρώτη Ανάσταση, η Ρωσική Εκκλησία άρχισε να δονείται από τους κρότους που προκάλεσαν τα σπασμένα «μπότια», το ρυθμικό χτύπημα των καθισμάτων και των σκευών

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

