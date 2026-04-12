Με λαμπρότητα και κατάνυξη γιορτάστηκε η Ανάσταση σε πόλεις και χωριά της Ελλάδας

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και σε κλίμα βαθιάς κατάνυξης γιορτάστηκε και φέτος η Ανάσταση του Κυρίου σε πόλεις και χωριά της Ελλάδας, με χιλιάδες πιστούς να κατακλύζουν τις εκκλησίες για να τιμήσουν τη μεγαλύτερη γιορτή της Ορθοδοξίας.

Ακριβώς στις 12:00 τα μεσάνυχτα, οι καμπάνες ήχησαν χαρμόσυνα και το «Χριστός Ανέστη» αντήχησε παντού, συνοδευόμενο από αγκαλιές, φιλιά, την ανταλλαγή ευχών και το παραδοσιακό τσούγκρισμα κόκκινων αυγών όταν ο κόσμος επέστρεψε στα σπίτια του.

Στην Αθήνα, το αναστάσιμο μήνυμα μεταδόθηκε σε κάθε γειτονιά, με δεκάδες βεγγαλικά και φωτοβολίδες να φωτίζουν τον Αττικό ουρανό και τους πιστούς που είχαν συγκεντρωθεί στις ενορίες τους να ανταλλάσσουν μηνύματα ελπίδας, ειρήνης και αγάπης.

Στη Θεσσαλονίκη, οι ναοί πλημμύρισαν από ανθρώπους κάθε ηλικίας, με λαμπάδες στα χέρια που περίμεναν υπομονετικά να υποδεχθούν το Άγιο Φως, το οποίο έφτασε από τα Ιεροσόλυμα με ειδική πτήση στην Αθήνα και από εκεί λίγο μετά τις 9 το βράδυ στο αεροδρόμιο Μακεδονία, όπου πολλοί πιστοί είχαν συγκεντρωθεί για να το λάβουν πρώτοι.

Με το άκουσμα του «Δεύτε λάβετε φως», η φλόγα άρχισε να μεταδίδεται από κερί σε κερί, φωτίζοντας τα πρόσωπα των πιστών και μεταφέροντας το μήνυμα νίκης της ζωής απέναντι στον θάνατο.

Οι καμπάνες χτυπούσαν χαρμόσυνα και χιλιάδες βεγγαλικά φώτισαν τον ουρανό, προσφέροντας ένα φαντασμαγορικό θέαμα. Εντυπωσιακό ήταν και το κάψιμο του ομοιώματος του Ιούδα στη Μακεδονία, στην Πλατεία Πανοράματος, όπου είχαν συρρεύσει πολλοί πιστοί για να το παρακολουθήσουν.

Πρόκειται για ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και διαδεδομένα έθιμα του Πάσχα, το οποίο αναβιώνει σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, κυρίως στην Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα και τα νησιά. Ο Ιούδας τιμωρείται δημόσια για την προδοσία του και, με το κάψιμο του ομοιώματος, η κοινότητα εκφράζει συλλογικά τη νίκη του καλού επί του κακού.

Πάρος: Ανάσταση στην Παναγία Εκατονταπυλιανή

Σε πανηγυρικό κλίμα γιορτάστηκε και φέτος η Ανάσταση του Κυρίου στην Παναγία Εκατονταπυλιανή της Πάρου.

Ο ιστορικός ναός φωτίζεται από εκατοντάδες κεριά και δημιουργεί μια ατμόσφαιρα βαθιάς κατάνυξης, συνδυάζοντας τη βυζαντινή παράδοση με τη νησιώτικη απλότητα.

Το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, πλήθος πιστών συγκεντρώθηκε στον προαύλιο χώρο και στα στενά γύρω από τον ναό. Τη στιγμή που ακούστηκε το «Δεύτε λάβετε φως», το Άγιο Φως μεταδόθηκε από κερί σε κερί ως είθισται, ενώ οι καμπάνες άρχισαν να χτυπούν χαρμόσυνα και βεγγαλικά φώτισαν τον ουρανό.

Πλήθος πιστών στην Κέρκυρα

Διάχυτη ήταν η συγκίνηση και η χαρά κατά τον εορτασμό της Ανάστασης στις εκκλησίες του νησιού και φέτος. Πλήθος πιστών, ντόπιων και επισκεπτών, συγκεντρώθηκαν στους ναούς και τις πλατείες για να συμμετέχουν στη μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης.

Με το άκουσμα του «Δεύτε λάβετε Φως» στα μεσάνυχτα, ο κόσμος έγινε αποδέκτης του αναστάσιμου μηνύματος και οι λαμπάδες άρχισαν να ανάβουν η μία μετά την άλλη καθώς οι άνθρωποι αντάλλασσαν μεταξύ τους μηνύματα αγάπης.

Οι καμπάνες ηχούσαν χαρμόσυνα, την ώρα που τα πυροτεχνήματα φώτιζαν τον ουρανό και αντηχούσαν σε κάθε γωνιά.

Συγκινητική η ατμόσφαιρα σε όλη την ηπειρωτική ύπαιθρο

Με τη δέουσα λαμπρότητα και τη συμμετοχή χιλιάδων πιστών, το οικουμενικό μήνυμα της Ανάστασης αντήχησε σε κάθε γωνιά της Ηπείρου, αναφέρουν τα τοπικά μέσα.

Από το κέντρο των Ιωαννίνων μέχρι το πιο απομακρυσμένο ορεινό χωριό, η νύχτα πλημμύρισε από το Άγιο Φως και τους ήχους κάθε καμπάνας που χτυπούσε χαρμόσυνα.

Στο κέντρο της πόλης, οι ενορίες είχαν αρχίσει να γεμίζουν ασφυκτικά λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, με τους πιστούς να κρατούν τις πασχαλινές λαμπάδες για να πάρουν το φως. Με το «Δεύτε Λάβετε Φως», οι φλόγες των κεριών δημιούργησαν λίγα λεπτά αργότερα ένα εντυπωσιακό «φωτεινό ποτάμι» στους προαύλειους χώρους των ναών.

Η στιγμή που το «Χριστός Ανέστη» αντήχησε από τα χείλη των ιερέων συνοδεύτηκε από τους ήχους της καμπάνας, με την ατμόσφαιρα να είναι εξίσου συγκινητική σε όλη την ηπειρωτική ύπαιθρο.

Από το ακριτικό και ορεινό Δίστρατο στην Κόνιτσα, μέχρι την ιστορική Κόκκινη Εκκλησιά στην Άρτα και τα παράλια της Θεσπρωτίας και της Πρέβεζας, οι ηπειρώτες γιόρτασαν την Ανάσταση τηρώντας τις παραδόσεις και επιστρέφοντας στις ρίζες τους για τη μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης.

Κρήτη: Μαγευτική Ανάσταση στον Άγιο Νικόλαο

Το αδιαχώρητο επικράτησε στην Ανάσταση που γιορτάζεται με μοναδικό τρόπο στον Άγιο Νικόλαο, στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, όπου συρρέουν όχι μόνο ντόπιοι αλλά και πολλοί επισκέπτες.

Αμέσως μετά το «Χριστός Ανέστη», ακολούθησε το κάψιμο του Ιούδα, με το ομοίωμα να έχει στηθεί στο κέντρο της λίμνης και παίρνοντας φωτιά να δημιουργεί ένα φαντασμαγορικό θέαμα. Την ίδια στιγμή, δεκάδες πολύχρωμα πυροτεχνήματα γέμισαν τον ουρανό.