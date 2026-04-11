Κυριακή 12 Απριλίου 2026
Ο Μπέζος «κλέβει» ταλαντούχο στέλεχος από την OpenAI
AI 11 Απριλίου 2026, 23:50

Ο Κάιλ Κόσιτς εντάσσεται στο Project Prometheus, την… μυστηριώδη, νεοφυή επιχείρηση που εργάζεται σε συστήματα που μπορούν να κατανοήσουν τον φυσικό κόσμο

Μια εταιρεία που ανήκει στον Τζεφ Μπέζος απέσπασε έναν συνιδρυτή της xAI από μια θέση στην OpenAI, καθώς η νεοφυής επιχείρηση του δισεκατομμυριούχου της τεχνολογίας προσλαμβάνει γρήγορα προσωπικό για να κυνηγήσει την φιλοδοξία του να δημιουργήσει συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να μεταμορφώσουν τον βιομηχανικό τομέα.

Ο Κάιλ Κόσιτς εντάχθηκε στο Project Prometheus, μια κωδική ονομασία για τη νέα εταιρεία με επικεφαλής τον Μπέζος και το πρώην στέλεχος της Google, Βίκραμ Μπατζάτζ, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν σε σχετικό τους δημοσίευμα οι Financial Times.

Συνιδρυτής της xAI μαζί με τον Ίλον Μασκ, ο Κόσιτς ηγήθηκε της ομάδας υποδομής πίσω από τον υπερυπολογιστή Colossus πριν επιστρέψει στον πρώην εργοδότη του, την OpenAI, το 2024. Θα συνεχίσει να εργάζεται σε έργα υποδομής τεχνητής νοημοσύνης στην Prometheus, ανέφεραν οι πηγές του δημοσιεύματος.

Η κίνησή του είναι η τελευταία σε έναν ιλιγγιώδη γύρο αλλαγών εργασίας στελεχών, καθώς τα εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης ανταγωνίζονται σκληρά για κορυφαία ταλέντα, προσφέροντας συχνά σημαντικούς μισθούς για να προσελκύσουν προσωπικό από τους ανταγωνιστές. Ο Μασκ έχει δει και τους 11 συνιδρυτές του στην xAI να αποχωρούν, αρκετοί από τους οποίους αποχώρησαν τους τελευταίους μήνες, και κάποιοι με παράπονα για τη διοίκηση του Μασκ. Οι δύο τελευταίοι, ο Μανουέλ Κρόις και ο Ρος Νόρντιν, έφυγαν από την εταιρεία στα τέλη Μαρτίου, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το Business Insider.

Εν τω μεταξύ, η Prometheus έχει προσλάβει εκατοντάδες υπαλλήλους στα κεντρικά της γραφεία στο Σαν Φρανσίσκο και στα γραφεία της στο Λονδίνο και τη Ζυρίχη. Έχει επικεντρωθεί στην πρόσληψη μηχανικών, ερευνητών Τεχνητής Νοημοσύνης και ατόμων με εμπειρία στην «κατασκευή μαζικών έργων υποδομής», δήλωσε ανώνυμη πηγή στους Financial Times.

Η νεοφυής επιχείρηση, που ξεκίνησε ο Μπέζος πέρυσι, εργάζεται σε συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης που μπορούν να λειτουργούν στον φυσικό κόσμο και να υπερβαίνουν τα συστήματα που βασίζονται σε γλώσσες πίσω από τα chatbots, όπως το ChatGPT ή τα εργαλεία κωδικοποίησης όπως το Claude Code.

Η εταιρεία επικεντρώνεται ιδιαίτερα στον βιομηχανικό τομέα. Οραματίζεται ένα μοντέλο που μπορεί να κατανοήσει τους νόμους της φυσικής και εκπαιδεύεται σε δεδομένα από συγκεκριμένους τομείς, όπως ο σχεδιασμός κινητήρων τζετ.

Δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια

Οι πηγές των Financial Times σημείωσαν ότι η εταιρεία είχε ήδη «συγκεντρώσει το μεγαλύτερο σύνολο δεδομένων για τη μηχανική» και τον τρόπο λειτουργίας τέτοιων συστημάτων.

Η Prometheus σχεδιάζει επίσης να συγκεντρώσει μερίδια σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως η μηχανική, η αεροπορία, η αρχιτεκτονική και ο σχεδιασμός. Αυτές οι συμφωνίες θα περιλαμβάνουν τη συλλογή δεδομένων από αυτές τις εταιρείες, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση του μοντέλου Τεχνητής Νοημοσύνης της startup. Οι Μπέζος και Μπατζάτζ ηγούνται προσωπικά των προσπαθειών της Prometheus να συγκεντρώσει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια ή και περισσότερα για ένα «μόνιμο κεφαλαιακό όχημα» που θα αποκτούσε μετοχικό κεφάλαιο σε εταιρείες που είναι πιθανό να διαταραχθούν από την Τεχνητή Νοημοσύνη στο μέλλον.

Μία πηγή των Financial Times το συνέκρινε με μια «εταιρεία χαρτοφυλακίου τύπου Berkshire Hathaway». «Η Prometheus θέλει να υποστηρίξει την πρόοδο αυτών των βιομηχανιών, κάτι που τελικά θα συμβεί με την Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά δεν θέλει να διαρκέσει 10 χρόνια», καταλήγει η πηγή.

Η Prometheus σχεδιάζει να έχει το προσωπικό της να εργάζεται σε αυτές τις εταιρείες, συχνά γνωστό ως «μηχανικοί προκεχωρημένης ανάπτυξης». Η επένδυση και η συμβολή του προσωπικού, ελπίζει η εταιρεία, θα βελτιώσουν τα περιθώρια κέρδους και τις λειτουργίες στις εταιρείες.

Η βιομηχανία της Τεχνητής Νοημοσύνης δυσκολεύεται να δημιουργήσει μοντέλα που κατανοούν πραγματικά τον φυσικό χώρο λόγω έλλειψης δεδομένων υψηλής ποιότητας που αντιπροσωπεύουν τον πραγματικό κόσμο, αντί για πιο εύκολα διαθέσιμο κείμενο και κώδικα υπολογιστή.

Οι τρέχουσες προσπάθειες των ανταγωνιστών περιλαμβάνουν εκπαίδευση σε δεδομένα βίντεο και προσομοιώσεις για την μίμηση πραγματικών περιβαλλόντων.

Η Prometheus συζητά επίσης επενδύσεις σε αυτό το όχημα με κρατικά επενδυτικά κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένων από τη Σιγκαπούρη και τα κράτη του Κόλπου, αναφέρουν οι Financial Times.

Ανάσταση με την ελπίδα να μπει τέλος στην καθοδική πορεία της χώρας

Πετρέλαιο: Σε χάος η φυσική αγορά – Στα ύψη οι τιμές και οι προειδοποιήσεις για ελλείψεις

Γιατί οι Big Tech και ο λαϊκισμός έχουν έναν κοινό εχθρό: τον δημοκρατικό έλεγχο
Τεχνητή νοημοσύνη 11.04.26

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη συγκεντρώνει την εξουσία σε μια χούφτα τεχνολογικών κολοσσών, τα δομικά συμφέροντα αυτών των εταιρειών και της λαϊκιστικής πολιτικής συγκλίνουν αθόρυβα γύρω από μια κοινή εχθρότητα προς τους θεσμικούς περιορισμούς

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τεχνητή νοημοσύνη και ψυχική υγεία: Μια νέα πραγματικότητα ανάμεσα σε αλγόριθμους και ανθρώπινες ανάγκες
AI 11.04.26

Η Google.org ανακοίνωσε χρηματοδότηση ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση γραμμών βοήθειας διεθνώς, ενώ επενδύει και στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας

Δεν είναι μόνο η ανεργία: Τα μόνιμα σημάδια της απόλυσης λόγω AI
Τεχνητή Νοημοσύνη 10.04.26

Οι απολύσεις λόγω AI κοστίζουν περισσότερο από έναν μισθό. Νέα έρευνα αποκαλύπτει τις μακροχρόνιες συνέπειες: από μόνιμα μειωμένα εισοδήματα μέχρι καθυστερήσεις στην απόκτηση σπιτιού και οικογένειας.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Από τον ενθουσιασμό στην καχυποψία – Πώς και γιατί η Gen Z έφτασε να σαμποτάρει την AI
Έρευνες 10.04.26

Η Gen Z που υποτίθεται ότι θα ηγούνταν της ψηφιακής επανάστασης, φαίνεται να αντιστέκεται στην AI φρενάροντας μια τεχνολογία που νιώθει ότι σε έναν βαθμό την απειλεί

Ιωάννα Κουμπαρέλη
AI: Τι πρέπει να μάθουμε στα παιδιά για να είναι έτοιμα για ένα μέλλον που διαμορφώνεται απ’την τεχνητή νοημοσύνη;
AI 06.04.26

Με βάση την τρέχουσα πορεία, φαίνεται πολύ πιθανό ότι οδεύουμε προς ένα μέλλον «σταδιακής αποδυνάμωσης», όπως το περιγράφουν ορισμένοι ερευνητές στον τομέα της AI

Με τεχνητή νοημοσύνη τα μοντέλα πρόβλεψης πλημμύρας στη Θεσσαλία
AI 06.04.26

Το σύστημα βασίζεται σε σύγχρονες τεχνικές Τεχνητής Νοημοσύνης, με μοντέλα τα οποία έχουν εκπαιδευτεί χρησιμοποιώντας ιστορικά δεδομένα πέντε ετών, ώστε να αποτυπώνεται με ακρίβεια η σχέση μεταξύ της καταγεγραμμένης βροχόπτωσης και της απόκρισης της στάθμης των ποταμών.

Φρουτο-δυστοπία, AI slop και μισογυνισμός: Τι είναι το «fruit drama» που έχει καταλάβει το TikTok;
Viral 02.04.26

Μια φράουλα με πουκάμισο με βαθύ ντεκολτέ και μίνι φούστα σκύβει να σηκώσει ένα στυλό από το πάτωμα. Μια ομάδα από μπανάνες με κοστούμια την παρακολουθεί. Αυτό το βίντεο στο TikTok έχει σχεδόν 900.000 προβολές

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τεχνητή Νοημοσύνη: Συμφωνία δισεκατομμυρίων για την ανάπτυξη AI φαρμάκων – Μια παγκόσμια συνεργασία
Φάρμακα με TN 31.03.26

Η Τεχνητή Νοημοσύνη απλώνει τα «πλοκάμια» σε νέους κλάδους με τον αμερικανικό φαρμακευτικό κολοσσό Eli Lilly να καταλήγει σε συμφωνία ύψους 2,75 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την εταιρεία Insilico Medicine, με έδρα το Χονγκ Κονγκ, για την προώθηση φαρμάκων που αναπτύχθηκαν με τη χρήση ΤΝ.

Στράτος Ιωακείμ
Φέρνει η AI το τέλος του καπιταλισμού; Καμπανάκι από κορυφαίο τραπεζίτη – Στο στόχαστρο η μεσαία τάξη
Η πρόκληση AGI 30.03.26

Τι είναι το «μέρισμα παραγωγικότητας» που προτείνει ως λύση ο Τζέι Κόλινς, διευθυντικό στέλεχος της Citi - Πού τοποθετείται χρονικά ο μεγάλος αντίκτυπος της AI στις χειρωνακτικές εργασίες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Νέος Κόσμος: Σακούλες με μολότοφ κατέσχεσαν λίγο πριν το Χριστός Ανέστη – Αποκλειστικές εικόνες
Ελλάδα 12.04.26

Ούτε ένα μπαμ δεν ακούστηκε φέτος στο Νέο Κόσμο παρά τις προθέσεις των νεαρών που πήγαν «οπλισμένοι» με την Αστυνομία να κατάσχει μεγάλες μαύρες σακούλες γεμάτες με μολότοφ. Αποκλειστικές εικόνες και βίντεο στο in.

Το φάντασμα της «ανοκρατίας» – Οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν μια κρίση που κάποτε διαγνώστηκε σε άλλους
Κόσμος 11.04.26

Οι ιστορικοί και οι πολιτικοί επιστήμονες υποστηρίζουν ότι οι ΗΠΑ εμφανίζουν τα ίδια προειδοποιητικά σημάδια που κάποτε παρακολουθούσαν σε εύθραυστα κράτη του εξωτερικού

Η Björk ετοιμάζει ένα rave στην Ισλανδία με φόντο την ηλιακή έκλειψη
Μαγεία 11.04.26

Εκτός από το DJ set της Björk, οι θαυμαστές μπορούν να περιμένουν μια εμφάνιση από τον επίσης διακεκριμένο καλλιτέχνη Arca, καθώς και από τους τοπικούς καλλιτέχνες.

Ο Ολυμπιακός, ο νέος Έλληνας ποδοσφαιριστής, το CIES και η απόφαση που δεν αλλάζει
Ποδόσφαιρο 11.04.26

Η έρευνα του CIES δείχνει ότι στην Ελλάδα μόνο ο Ολυμπιακός (6,2%) και ο ΠΑΟΚ (6.1%) δίνουν χρόνο συμμετοχής σε παίκτες Κ21. Ο στόχος των Πειραιωτών φάνηκε από τις αλλαγές και τις σημαντικές επενδύσεις στα τμήματα υποδομής ακόμη και μεσούσης της σεζόν. Και αυτό θα συνεχιστεί, με στόχο τους νέους «Μουζακίτηδες».

Γιανάι: «Ο Βασίλιε Μίτσιτς έχασε πέντε κιλά λόγω της κοπέλας του»
Μπάσκετ 11.04.26

Ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι αποκάλυψε ότι ο Βασίλιε Μίσιτς έχασε πέντε κιλά από τότε που η κοπέλα του άρχισε να του μαγειρεύει. Μάλιστα ένιωσε την ανάγκη να την ευχαριστήσει.

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον θεωρεί παράξενη υπόθεση το «Twilight»
2008 11.04.26

«Υπήρχε ρεαλισμός, κάτι που είναι παράξενο για μια ταινία που αφορά έναν ρομαντικό δεσμό με βρικόλακα», δήλωσε πρόσφατα ο Ρόμπερτ Πάτινσον, αναφερόμενος στο «Twilight».

Μπαρτσελόνα – Εσπανιόλ 4-1: Στο +9 οι «Μπλαουγκράνα» κι αγκαλιά με τον τίτλο στη La Liga
Ποδόσφαιρο 11.04.26

Η Μπαρτσελόνα είπε «ευχαριστώ» στην Τζιρόνα που έκοψε βαθμούς από τη Ρεάλ «κλείδωσε» τον τίτλο στη La Liga επί της ουσίας και πλέον σκέφτεται τον επαναληπτικό με την Ατλέτικο Μαδρίτης

Λίβερπουλ – Φούλαμ 2-0: «Κλείδωσαν» τη νίκη από το πρώτο ημίχρονο οι «κόκκινοι»
Ποδόσφαιρο 11.04.26

Η Λίβερπουλ επικράτησε 2-0 της Φούλαμ στο Άνφιλντ, με τον 17χρονο διεθνή Άγγλο Ενγκουμόχα να ανοίγει το σκορ στο 36' και τον Σαλάχ να «σφραγίζει» τη νίκη με εντυπωσιακό τελείωμα στο 40'.

Πακιστάν: «Βαριέμαι μέχρι θανάτου» – Οι δημοσιογράφοι περιμένουν άπρακτοι μια είδηση για τις συνομιλίες Ιράν και ΗΠΑ
Κόσμος 11.04.26

Οι αρχές του Πακιστάν λένε ότι διευκολύνουν το έργο των μέσων ενημέρωσης, όμως οι δημοσιογράφοι που βρίσκονται μέσα στο «Συνεδριακό Κέντρο Τζίνα» αγνοούν τι συμβαίνει έξω από αυτό

Ντε Τζέρμπι: «Θέλω να δω ξανά την Τότεναμ που έβλεπα όταν είχε τον Ποστέκογλου»
Ποδόσφαιρο 11.04.26

Ο Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι έφερε ως παράδειγμα την ομάδα επι ημερών του Ποστέκογλου προκειμένου να εξηγήσει πώς θέλει να παίζει η Τότεναμ προκειμένου να πετύχει τη σωτηρία της.

ΗΠΑ: Δύο αντιτορπιλικά πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο της διαδικασίας αποναρκοθέτησης
Κόσμος 11.04.26

Σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal, τα πλοία που πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ ήταν δύο αντιτορπιλικά των ΗΠΑ. Ωστόσο, υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος διέψευσε τις πληροφορίες αυτές

Η μάχη του τίτλου στην Premier League: Το πρόγραμμα των Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι ως το φινάλε
Ποδόσφαιρο 11.04.26

H ήττα της Άρσεναλ με 1-2 από τη από την Μπόρνμουθ έβαλε για τα καλά στο... κόλπο της κατάκτησης του πρωταθλήματος τη Μάντσεστερ Σίτι. Το πρόγραμμα των δυο διεκδικητών ως το φινάλε της Premier League.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

