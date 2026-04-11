Ο Μπέζος «κλέβει» ταλαντούχο στέλεχος από την OpenAI

Μια εταιρεία που ανήκει στον Τζεφ Μπέζος απέσπασε έναν συνιδρυτή της xAI από μια θέση στην OpenAI, καθώς η νεοφυής επιχείρηση του δισεκατομμυριούχου της τεχνολογίας προσλαμβάνει γρήγορα προσωπικό για να κυνηγήσει την φιλοδοξία του να δημιουργήσει συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να μεταμορφώσουν τον βιομηχανικό τομέα.

Ο Κάιλ Κόσιτς εντάχθηκε στο Project Prometheus, μια κωδική ονομασία για τη νέα εταιρεία με επικεφαλής τον Μπέζος και το πρώην στέλεχος της Google, Βίκραμ Μπατζάτζ, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν σε σχετικό τους δημοσίευμα οι Financial Times.

Συνιδρυτής της xAI μαζί με τον Ίλον Μασκ, ο Κόσιτς ηγήθηκε της ομάδας υποδομής πίσω από τον υπερυπολογιστή Colossus πριν επιστρέψει στον πρώην εργοδότη του, την OpenAI, το 2024. Θα συνεχίσει να εργάζεται σε έργα υποδομής τεχνητής νοημοσύνης στην Prometheus, ανέφεραν οι πηγές του δημοσιεύματος.

Εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης

Η κίνησή του είναι η τελευταία σε έναν ιλιγγιώδη γύρο αλλαγών εργασίας στελεχών, καθώς τα εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης ανταγωνίζονται σκληρά για κορυφαία ταλέντα, προσφέροντας συχνά σημαντικούς μισθούς για να προσελκύσουν προσωπικό από τους ανταγωνιστές. Ο Μασκ έχει δει και τους 11 συνιδρυτές του στην xAI να αποχωρούν, αρκετοί από τους οποίους αποχώρησαν τους τελευταίους μήνες, και κάποιοι με παράπονα για τη διοίκηση του Μασκ. Οι δύο τελευταίοι, ο Μανουέλ Κρόις και ο Ρος Νόρντιν, έφυγαν από την εταιρεία στα τέλη Μαρτίου, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το Business Insider.

Εν τω μεταξύ, η Prometheus έχει προσλάβει εκατοντάδες υπαλλήλους στα κεντρικά της γραφεία στο Σαν Φρανσίσκο και στα γραφεία της στο Λονδίνο και τη Ζυρίχη. Έχει επικεντρωθεί στην πρόσληψη μηχανικών, ερευνητών Τεχνητής Νοημοσύνης και ατόμων με εμπειρία στην «κατασκευή μαζικών έργων υποδομής», δήλωσε ανώνυμη πηγή στους Financial Times.

Η νεοφυής επιχείρηση, που ξεκίνησε ο Μπέζος πέρυσι, εργάζεται σε συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης που μπορούν να λειτουργούν στον φυσικό κόσμο και να υπερβαίνουν τα συστήματα που βασίζονται σε γλώσσες πίσω από τα chatbots, όπως το ChatGPT ή τα εργαλεία κωδικοποίησης όπως το Claude Code.

Η εταιρεία επικεντρώνεται ιδιαίτερα στον βιομηχανικό τομέα. Οραματίζεται ένα μοντέλο που μπορεί να κατανοήσει τους νόμους της φυσικής και εκπαιδεύεται σε δεδομένα από συγκεκριμένους τομείς, όπως ο σχεδιασμός κινητήρων τζετ.

Δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια

Οι πηγές των Financial Times σημείωσαν ότι η εταιρεία είχε ήδη «συγκεντρώσει το μεγαλύτερο σύνολο δεδομένων για τη μηχανική» και τον τρόπο λειτουργίας τέτοιων συστημάτων.

Η Prometheus σχεδιάζει επίσης να συγκεντρώσει μερίδια σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως η μηχανική, η αεροπορία, η αρχιτεκτονική και ο σχεδιασμός. Αυτές οι συμφωνίες θα περιλαμβάνουν τη συλλογή δεδομένων από αυτές τις εταιρείες, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση του μοντέλου Τεχνητής Νοημοσύνης της startup. Οι Μπέζος και Μπατζάτζ ηγούνται προσωπικά των προσπαθειών της Prometheus να συγκεντρώσει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια ή και περισσότερα για ένα «μόνιμο κεφαλαιακό όχημα» που θα αποκτούσε μετοχικό κεφάλαιο σε εταιρείες που είναι πιθανό να διαταραχθούν από την Τεχνητή Νοημοσύνη στο μέλλον.

Μία πηγή των Financial Times το συνέκρινε με μια «εταιρεία χαρτοφυλακίου τύπου Berkshire Hathaway». «Η Prometheus θέλει να υποστηρίξει την πρόοδο αυτών των βιομηχανιών, κάτι που τελικά θα συμβεί με την Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά δεν θέλει να διαρκέσει 10 χρόνια», καταλήγει η πηγή.

Η Prometheus σχεδιάζει να έχει το προσωπικό της να εργάζεται σε αυτές τις εταιρείες, συχνά γνωστό ως «μηχανικοί προκεχωρημένης ανάπτυξης». Η επένδυση και η συμβολή του προσωπικού, ελπίζει η εταιρεία, θα βελτιώσουν τα περιθώρια κέρδους και τις λειτουργίες στις εταιρείες.

Η βιομηχανία της Τεχνητής Νοημοσύνης δυσκολεύεται να δημιουργήσει μοντέλα που κατανοούν πραγματικά τον φυσικό χώρο λόγω έλλειψης δεδομένων υψηλής ποιότητας που αντιπροσωπεύουν τον πραγματικό κόσμο, αντί για πιο εύκολα διαθέσιμο κείμενο και κώδικα υπολογιστή.

Οι τρέχουσες προσπάθειες των ανταγωνιστών περιλαμβάνουν εκπαίδευση σε δεδομένα βίντεο και προσομοιώσεις για την μίμηση πραγματικών περιβαλλόντων.

Η Prometheus συζητά επίσης επενδύσεις σε αυτό το όχημα με κρατικά επενδυτικά κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένων από τη Σιγκαπούρη και τα κράτη του Κόλπου, αναφέρουν οι Financial Times.

