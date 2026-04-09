Έγκριση δημοπράτησης έργου για την αντιμετώπιση της διάβρωσης του Πεταλιδίου
Με ανακοίνωση της η Περιφέρεια Πελοποννήσου γνωστοποίησε την έγκριση δημοπράτησης έργου 5,45 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση της διάβρωσης του Πεταλιδίου.
Παρέμβαση για την προστασία της ακτογραμμής στο Πεταλίδι Μεσσηνίας δρομολογεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου, μετά την έγκριση από την Περιφερειακή Επιτροπή της δημοπράτησης του έργου για την αντιμετώπιση των φαινομένων διάβρωσης, συνολικού προϋπολογισμού 5.450.000 ευρώ.
Το έργο «Έργα αντιμετώπισης των φαινομένων διάβρωσης στην ακτογραμμή Πεταλιδίου Μεσσηνίας», όπως προσθέτει στην επίσημη ανακοίνωση της η Περιφέρεια, αποτελεί μια κρίσιμη παρέμβαση για τη θωράκιση της παράκτιας ζώνης, την προστασία περιουσιών και υποδομών, καθώς και για τη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής, με δεδομένη και την τουριστική της σημασία.
«Η Περιφέρεια Πελοποννήσου συνεχίζει με στοχευμένες παρεμβάσεις να δίνει λύσεις σε ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα τις τοπικές κοινωνίες, με έμφαση στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την ασφάλεια των πολιτών και την ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής κάθε περιοχής»επισημαίνει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της Περιφέρειας.
*πηγή φωτογραφίας:https://www.ppel.gov.gr/egkrisi-dimopratisis-ergou-545-ekat-evro-gia-tin-antimetopisi-tis-diavrosis-tou-petalidiou-apo-tin-periferia-peloponnisou/
