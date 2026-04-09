Πέμπτη 09 Απριλίου 2026
weather-icon 17o
Stream
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Βρετανία: Δεν είναι ΑΙ – Εικόνα από 250 σκυλιά που βρέθηκαν στριμωγμένα μέσα σε ένα σπίτι
Pet Stories 09 Απριλίου 2026, 19:17

Βρετανία: Δεν είναι ΑΙ – Εικόνα από 250 σκυλιά που βρέθηκαν στριμωγμένα μέσα σε ένα σπίτι

Η εικόνα δείχνει δεκάδες κανίς, τα περισσότερα μπεζ, στριμωγμένα σε ένα σαλόνι, με τα κεφάλια τους στραμμένα προς τον φωτογράφο.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Πάνω από 250 σκυλιά εντοπίστηκαν στριμωγμένα σε σπίτι με τη βρετανική οργάνωση προστασίας των ζώων RSPCA να αναγκάζεται να διαψεύσει τους ισχυρισμούς ότι οι εικόνες ήταν πλαστές και είχαν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη.

Μάλιστα χρήστες του διαδικτύου πίστεψαν ότι οι φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από έναν διασώστη μέσα από το σπίτι ήταν προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η εικόνα δείχνει δεκάδες κανίς, τα περισσότερα μπεζ, στριμωγμένα σε ένα σαλόνι, με τα κεφάλια τους στραμμένα προς τον φωτογράφο.

Οι διασώστες κλήθηκαν από τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι δεν υπέφεραν άλλο την κατάσταση.

«Ο αριθμός των σκύλων και οι συνθήκες διαβίωσής τους έγινε γρήγορα μη διαχειρίσιμος εξαιτίας ιδιαίτερα δύσκολων οικογενειακών συνθηκών», τόνισε η οργάνωση RSPCA σε ανακοίνωσε που δημοσιεύθηκε χθες.

Δεν παρείχε λεπτομέρειες για τους ιδιοκτήτες, αλλά ανέφερε ότι ήταν «πολύ ευάλωτοι» άνθρωποι.

Η φωτογραφία των σκύλων «είναι τόσο σοκαριστική που η RSPCA αναγκάστηκε να αρνηθεί τους ισχυρισμούς ότι η φωτογραφία ήταν προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης», δήλωσε η οργάνωση.

«Κατανοούμε ότι ο κόσμος είναι τόσο συγκλονισμένος που δεν πιστεύει αυτό που βλέπει. Όμως αυτή η φωτογραφία δεν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, είναι αληθινή. Αυτή είναι η συγκλονιστική πραγματικότητα του τι μπορεί να συμβεί όταν ακόμη και ιδιοκτήτες με καλές προθέσεις αναγκάζονται να παραδοθούν – η υπερβολική αναπαραγωγή μπορεί να πάρει το πάνω χέρι και οι συνθήκες να ξεφύγουν από τον έλεγχο», ανέφερε η οργάνωση.

Η RSPCA έχει καταγράψει αύξηση 70% περιστατικών που αφορούν νοικοκυριά με 10, 20 ή ακόμα και 100 ζώα στην Αγγλία και την Ουαλία από το 2021.

«Οι περιπτώσεις όπου ένας μεγάλος αριθμός ζώων διατηρείται σε μία μόνο κατοικία μπορούν να συνδεθούν με προβλήματα ψυχικής υγείας (…) ή με εκτροφείς που χρησιμοποιούν ακατάλληλες πρακτικές», σύμφωνα με την οργάνωση.

«Ακόμα και άτομα με τις καλύτερες των προθέσεων συχνά διαπιστώνουν ότι η κατάσταση ξεφεύγει από τον έλεγχο», τόνισε.

Η RSPCA ανέλαβε 87 από τα 250 σκυλιά. Τα άλλα διασώθηκαν από το Dogs Trust.

Ανάμεσά τους είναι ο Στίβι και η Σάντι, για τα οποία η RSPCA εξακολουθεί να αναζητά ανάδοχη οικογένεια. Αυτά τα δύο σκυλιά θα πρέπει να μείνουν μαζί, καθώς η Σάντι έχει γίνει ο σκύλος-οδηγός για τον Στίβι, ένα τυφλό και κωφό κόκερ σπάνιελ, είπε η οργάνωση.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ποντοπόρος
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Κόσμος
inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Pet Stories
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σύνταξη
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 09 Απριλίου 2026
Cookies