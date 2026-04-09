Άννα Κορακάκη: Έγινε 30 χρόνων και ποζάρει αγκαλιά με την κορούλα της – Το μήνυμα της

Η Άννα Κορακάκη συμπλήρωσε τα 30 χρόνια και μοιράστηκε μαζί μας φωτογραφίες με το μωρό της και τον σύζυγό της.

Η αθλήτρια παντρεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2023 και ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της τον Δεκέμβριο του 2025. Η πρωταθλήτρια σκοποβολής και χρυσή Ολυμπιονίκης γέννησε στις αρχές του 2026.

«Γεννήθηκε η αγάπη αυτή, που ξεπερνάει τις λέξεις, όλες τις λέξεις. Και είμαστε έτοιμοι να ξεπεράσει και ν’ ανατρέψει και τα πάντα, στο πάντα μας…Ό,τι νομίζαμε πως ξέραμε, νιώθαμε, υπολογίζαμε, πράτταμε. Η κόρη μας» έγραψε στην τρυφερή ανάρτησή της στα social.

Η ανάρτηση για τα 30 χρόνια

«🎂30 και μία μικρή ανασκόπηση:

Νόμιζα ότι το δύσκολο ήταν οι Ολυμπιακοί.🏅

Μέχρι που γνώρισα το 3πμ τάισμα. 👶🏻😅

Από Ολυμπιονίκης…σε full-time μαμά με νέο άθλημα: ξενύχτι αντοχής, αλλαγή πάνας ταχύτητας και freestyle νανούρισμα!

Άννα Κορακάκη: Κάποτε μετρούσα βολές και δευτερόλεπτα.Τώρα μετράω χαμόγελα

«Πάνες και μικρές ανάσες που γεμίζουν και φουσκώνουν την καρδιά μου από ευτυχία. 🫠🫀🥹

Δύο μήνες μαμά και νιώθω ότι ζω σε αγώνισμα αντοχής χωρίς τερματισμό…αλλά κανένα βάθρο και καμία νίκη δε συγκρίνεται με αυτό το μικρό πλασματάκι που με κάνει να νιώθω πρωταθλήτρια κάθε μέρα…ακόμα κι όταν δεν έχω κοιμηθεί! 😅

Καλωσήρθες τέταρτη δεκαετία…σε βρίσκω πιο χαρούμενη, πιο γεμάτη και πιο ευγνώμων από ποτέ! ❤️», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Άννα Κορακάκη.