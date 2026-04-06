Ευρείας κλίμακας άσκηση δασοπροστασίας σε Παπάγο και Χολαργό

Ολοκληρώθηκε η διήμερη εκπαιδευτική άσκηση της Εθελοντικής Ομάδας Δασοπροστασίας Παπάγου–Χολαργού, δείχνοντας ότι οι εθελοντικές ομάδες της περιοχής επενδύουν σταθερά στη συνεχή εκπαίδευση και την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα.

Η άσκηση πραγματοποιήθηκε σε δύο διαφορετικά σημεία, στον Παπάγο και τον Χολαργό, με τη συμμετοχή πλήθους εθελοντών. Η διαδικασία ανέδειξε τη σημασία της διαρκούς εκπαίδευσης, ως βασικό εργαλείο για την αποτελεσματική ανταπόκριση σε κρίσιμες καταστάσεις.

Οι εθελοντές βρίσκονται σε επιφυλακή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, συνδράμοντας όπου υπάρχει ανάγκη τόσο εντός του Δήμου όσο και σε ολόκληρη την Αττική.

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Ηλίας Αποστολόπουλος ανέφερε: «Θα ήθελα να εκφράσω για μια ακόμα φορά τις θερμές και ειλικρινείς μου ευχαριστίες σε όλους τους εθελοντές για την αφοσίωση, την υπευθυνότητα και το υψηλό αίσθημα προσφοράς που επιδεικνύουν.

Η συμβολή σας είναι καθοριστική για την προστασία του Υμηττού, ενός πολύτιμου πνεύμονα ζωής για την πόλη μας. Όπως έχουμε ξαναπεί, η παρουσία και η δράση τους δεν περιορίζονται μόνο στην αντιπυρική περίοδο.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου στέκονται δίπλα στον Δήμο μας, προσφέροντας πολύτιμο έργο και ενισχύοντας την ασφάλεια και την προστασία της τοπικής μας κοινωνίας. Σας ευχαριστούμε για όλα όσα κάνετε».

«Δίπλα τους σε ότι χρειαστεί»

Σε δήλωσή του, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Σιαμάνης τόνισε:

«Ολοκληρώθηκε χθες η διήμερη εκπαιδευτική άσκηση της Εθελοντικής Δασοπροστασίας Παπάγου Χολαργού την οποία παρακολούθησα και ομολογώ ότι εντυπωσιάστηκα από την πολυπληθή παρουσία και την κατάρτηση των εθελοντών μας

Η άσκηση έλαβε χώρα σε 2 διαφορετικά σημεία του Δήμου μας στον Παπάγο και τον Χολαργό. Οι εθελοντές μας βρίσκονται συνεχώς σε ετοιμότητα όλο το χρόνο επιχειρώντας και συνδράμοντας στον Δήμο μας αλλά και όπου αλλού χρειαστεί στην Αττική. Ο Δήμαρχος μας κι εγώ αλλά και όλος ο Δήμος θα στεκόμαστε δίπλα τους σε ότι χρειαστεί όπως κάνουν και αυτοί ακούραστα με συνέπεια και υψηλό αίσθημα ευθύνης».