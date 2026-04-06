Αντιπλημμυρική παρέμβαση στον Παλαιό Οικισμό Αχαρνών

Στον Δήμο Αχαρνών βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, όπου κατά την επίσκεψή του στην περιοχή, πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με τον Δήμαρχο Αχαρνών Σπύρο Βρεττό και υπηρεσιακά στελέχη στο δημαρχιακό μέγαρο. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η πορεία υλοποίησης των έργων που χρηματοδοτούνται από πόρους της Περιφέρειας Αττικής, η επίλυση τεχνικών και διοικητικών εκκρεμοτήτων, καθώς και ο σχεδιασμός νέων παρεμβάσεων, με έμφαση στην αντιπλημμυρική θωράκιση, την ενίσχυση των υποδομών και τη συνολική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Όπως τονίζει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της Περιφέρειας, κεντρική θέση στη σύσκεψη κατέλαβε το μεγάλο έργο αντιπλημμυρικής προστασίας της ευρύτερης περιοχής του Παλαιού Οικισμού Αχαρνών, συνολικού προϋπολογισμού 22.579.361 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), το οποίο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

Εντάσσεται σε ένα ευρύτερο στρατηγικό σχέδιο θωράκισης της Ανατολικής Αττικής έναντι των ακραίων καιρικών φαινομένων και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την κατασκευή εκτεταμένων δικτύων αποχέτευσης ομβρίων στον Παλαιό Οικισμό και στην περιοχή Αγίου Αθανασίου, καθώς και τη δημιουργία δεξαμενής ανάσχεσης υψηλής χωρητικότητας, με πλήρη λειτουργική υποστήριξη (αντλιοστάσιο εκκένωσης, σύστημα έκπλυσης, διατάξεις μερισμού, αγωγούς προσαγωγής και εξόδου).

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε παράλληλα στην πρόοδο του έργου κατασκευής συλλεκτήρα ομβρίων και δεξαμενής ανάσχεσης στον Παλαιό Οικισμό Αχαρνών, συνολικού προϋπολογισμού 6.735.600 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), που χρηματοδοτείται επίσης από την Περιφέρεια Αττικής.

Το έργο αφορά την ανάπτυξη εκτεταμένου δικτύου αγωγών ομβρίων, το οποίο βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησης. Ωστόσο, καταγράφηκαν επιμέρους τεχνικές δυσκολίες σε συγκεκριμένα τμήματα, για την αντιμετώπιση των οποίων δρομολογούνται στοχευμένες παρεμβάσεις. Ο συλλεκτήρας αποτελεί κρίσιμη υποδομή αποστράγγισης για το βορειοδυτικό τμήμα του Παλαιού Οικισμού και εξυπηρετεί την περιοχή μεταξύ των οδών Αγίας Τριάδος, Αριστοτέλους και Κολοκοτρώνη. Περιλαμβάνει ορθογωνικό οχετό από οπλισμένο σκυρόδεμα μήκους 900 μέτρων, καθώς και σωληνωτούς αγωγούς συνολικού μήκους 3.600 μέτρων.

Σε δηλώσεις του, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς υπογράμμισε μεταξύ άλλων τα εξής:

«Προχωράμε με ταχύτητα και μεθοδικότητα στην ωρίμανση και υλοποίηση έργων που απαντούν στα πραγματικά προβλήματα της καθημερινότητας. Δεν μας αρκεί απλώς να εντάσσουμε έργα σε προγράμματα. Αξία έχει να δεσμευόμαστε και να λέμε με σαφήνεια ποια έργα θα γίνουν, πότε θα ξεκινήσουν, πώς θα χρηματοδοτηθούν και πότε θα παραδοθούν. Οι πολίτες έχουν κουραστεί από τα μεγάλα λόγια, αυτό που θέλουν είναι αποτέλεσμα – κι έχουν απόλυτο δίκιο. Ευθύνη δική μας είναι να παραδίδουμε έργα με μετρήσιμο αντίκτυπο που θα κάνουν τη ζωή τους καλύτερη».