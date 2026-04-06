magazin
Δευτέρα 06 Απριλίου 2026
weather-icon 19o
Stream

in
magazin

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Pet Shop Boys: Volume – 600 σελίδες με όσα δεν ήξερες για το θρυλικό συγκρότημα
Music 06 Απριλίου 2026, 09:30

Pet Shop Boys: Volume – 600 σελίδες με όσα δεν ήξερες για το θρυλικό συγκρότημα

Το νέο βιβλίο των Pet Shop Boys αποκαλύπτει σε 600 σελίδες την αισθητική, τα μυστικά και τις στιγμές που άλλαξαν την ποπ σκηνή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Με ένα ογκώδες βιβλίο που ξεπερνά τις 600 σελίδες, οι Pet Shop Boys ανοίγουν το αρχείο τους και επανασυστήνουν το οπτικό τους σύμπαν: από εξώφυλλα και βίντεο μέχρι σκηνικά που έγιναν εξίσου εμβληματικά με τα τραγούδια τους.

Ο Νιλ Τέναντ και ο Κρις Λόου μιλούν ανοιχτά για τις επιλογές τους, για το πώς κράτησαν τον έλεγχο της εικόνας τους από την αρχή, αλλά και για τις στιγμές που προκάλεσαν τη δισκογραφική τους.

Η ποπ ως «ολόκληρο πακέτο»

Για το δίδυμο, η μουσική δεν ήταν ποτέ μόνο ήχος. Η εικόνα –από τα εξώφυλλα μέχρι τα ρούχα και τα βίντεο– είχε την ίδια βαρύτητα.

«Μας ενδιέφερε πάντα η συνολική εμπειρία», λέει ο Τέναντ, περιγράφοντας μια φιλοσοφία που πλησιάζει την ιδέα του «ολικού έργου τέχνης», χωρίς όμως να το δηλώνουν τόσο… βαριά.

Δεν είναι τυχαίο ότι δημιουργοί όπως ο Βόλφγκανγκ Τίλμανς και ο Αλασντέρ ΜακΛέλαν επηρεάστηκαν από την αισθητική τους πριν καν συνεργαστούν μαζί τους.

Το μυστικό: απόλυτη ελευθερία

Από πολύ νωρίς είχαν εξασφαλίσει κάτι που λίγοι καλλιτέχνες είχαν τότε: πλήρη καλλιτεχνική αυτονομία.

«Στο συμβόλαιο είχαμε ξεκάθαρα ότι αποφασίζουμε εμείς», λέει ο Λόου.

Έτσι εξηγούνται και οι επιλογές που πήγαιναν κόντρα στην εμπορική λογική της εποχής: εξώφυλλα σχεδόν άδεια, έντονος μινιμαλισμός και εμφανίσεις χωρίς καμία διάθεση εντυπωσιασμού.

Όταν το «τίποτα» έγινε στυλ

Σε μια εποχή που η ποπ απαιτούσε υπερβολή, οι Pet Shop Boys έκαναν το αντίθετο.

Στις τηλεοπτικές εμφανίσεις τους συχνά στέκονταν σχεδόν ακίνητοι, προκαλώντας αμηχανία στους ανθρώπους της βιομηχανίας.

«Υπήρξε ανησυχία, γιατί δεν ‘έδιναν’ θέαμα», θυμάται ο Τέναντ.

Αλλά αυτό ακριβώς τους διαφοροποίησε.

YouTube thumbnail

Καμία διάθεση να γίνουν «συμπαθείς»

Η στάση τους δεν ήταν τυχαία. Ήταν συνειδητή επιλογή να αποφύγουν το κλασικό προφίλ του ποπ σταρ.

Ακόμη και σε επίσημες εμφανίσεις, όπως σε βασιλική εκδήλωση, αρνήθηκαν να ακολουθήσουν το τυπικό πρωτόκολλο – απλώς δεν συμμετείχαν στο «τελικό χαιρετισμό».

«Δεν μας ταίριαζε αυτό», λέει ο Λόου.

YouTube thumbnail

Το βίντεο που ενόχλησε

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές συγκρούσεις τους με τη δισκογραφική ήρθε το 1990.

Στο βίντεο του Being Boring, σε σκηνοθεσία του Μπρους Βέμπερ, η πρώτη εικόνα ήταν ένας γυμνός άνδρας σε τραμπολίνο. Η EMI αντέδρασε έντονα.

«Μας έκαναν παρατήρηση για το περιεχόμενο», θυμάται ο Τέναντ, τονίζοντας ότι τότε τέτοιες εικόνες υπήρχαν ήδη στη μαζική κουλτούρα.

Χρόνια αργότερα διαπίστωσαν ότι η επίμαχη σκηνή είχε αφαιρεθεί από επίσημη κυκλοφορία.

YouTube thumbnail

Μακριά από ταμπέλες

Οι ίδιοι απέφευγαν για χρόνια να μπουν σε «κουτάκια», ακόμη και σε ό,τι αφορά την ταυτότητά τους.

«Μείναμε σκόπιμα απροσδιόριστοι», λέει ο Τέναντ, σημειώνοντας ότι σήμερα η ανάγκη για σαφείς ορισμούς είναι πολύ πιο έντονη.

Από τα ποντίκια στο μετρό μέχρι τα μεγάλα venues

Η αντισυμβατική τους ματιά φάνηκε έντονα και στο βίντεο του Home and Dry, που γύρισε ο Τίλμανς: σχεδόν όλο αποτελείται από πλάνα ποντικιών στο μετρό.

Η εταιρεία το απέρριψε ως «μη βίντεο», αλλά εκείνοι το στήριξαν.

Την ίδια στιγμή, η περιοδεία τους συνεχίζει να γεμίζει χώρους, αποδεικνύοντας ότι μπορούν να είναι ταυτόχρονα εναλλακτικοί και απόλυτα mainstream.

YouTube thumbnail

Ένα βιβλίο που τα εξηγεί όλα

Το νέο βιβλίο λειτουργεί σαν ένας πλήρης χάρτης της πορείας τους: όχι μόνο μουσικά, αλλά και αισθητικά.

Και ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι αυτό που λέει ο Τέναντ στο τέλος: «Πολλοί νομίζουν ότι τα σχεδιάζουμε όλα. Στην πραγματικότητα, πολλά γίνονται από ένστικτο».

Κάπως έτσι, οι Pet Shop Boys συνεχίζουν να κινούνται ανάμεσα στο ποπ και το απρόβλεπτο — χωρίς ποτέ να γίνονται «τυπικοί».

*Με πληροφορίες από: The Guardian 

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πετρέλαιο
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κόσμος
inWellness
Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing
Τελετουργία 06.04.26

Σύνταξη
inTown
Stream magazin
Ο Κιρ Στάρμερ δεν θέλει τον Κάνιε Γουέστ στο Λονδίνο
Ο κόσμος καίγεται 05.04.26

Το Πάσχα έχει τη δική του μουσική υπόκρουση, όπως και τα Χριστούγεννα – Γιατί δεν την ακούμε ποτέ;
Ντο Ρε Μι 05.04.26

Dramachine: Επιστροφή με νέο άλμπουμ – Ένας σκοτεινός «χορός του θανάτου» από την αθηναϊκή underground σκηνή
Music 03.04.26

Σύνταξη
Απασφάλισε (ξανά) ο Τραμπ κατά του Σπρίνγκστιν: Κάλεσμα για μποϊκοτάζ συναυλιών
«Ξεραμένο δαμάσκηνο» 02.04.26

Αντιδράσεις για την παρουσία του Κάνιε Γουέστ στο Λονδίνο
Η συγγνώμη 01.04.26

Τέιλορ Σουίφτ: Αντιμέτωπη με αγωγή για το «The Life of a Showgirl»
Music 31.03.26

inStream - Ροή Ειδήσεων
Το τηλεοπτικό μήνυμα του Μητσοτάκη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 06.04.26

Σύνταξη
Με την πλάτη στον τοίχο λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση – Βαρύ το κλίμα στο «γαλάζιο» στρατόπεδο, φουντώνει η εκλογολογία
Πολιτική Γραμματεία 06.04.26

Σύνταξη
Παρίσι: Μήνυση για εγκλήματα πολέμου στη Βηρυτό από καλλιτέχνη που έχασε τους γονείς του
Από ισραηλινά πυρά 06.04.26

Greece Launches Fuel Pass Subsidy Monday
English edition 06.04.26

Σύνταξη
«Ο Μητσοτάκης είναι βαρίδι για τη χώρα, άμεσα εκλογές» λέει ο Τσουκαλάς
Πολιτική 06.04.26

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Άρση της ασυλίας του ζητά ο βουλευτής Πέλλας της ΝΔ Λάκης Βασιλειάδης
Πολιτική 06.04.26

Σύνταξη
Η Μέριλ Στριπ δεν εμπνεύστηκε από την Άννα Γουίντουρ για τον ρόλο της Μιράντα Πρίστλεϊ αλλά από 2 άνδρες
Ξεκαθάρισμα 06.04.26

Ελληνικοί Patriot κατέρριψαν drone στη Σαουδική Αραβία – Τι λέει το ΓΕΕΘΑ
Κόσμος 06.04.26

Σύνταξη
Με «δεδηλωμένη υποδίκων» και κύριο επιχείρημα δεν έχετε εναλλακτική κάνεις τη Δημοκρατία να μοιάζει φυλακή
in Confidential 06.04.26

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
O Ομπράντοβιτς για το πότε θα επιστρέψει στους πάγκους – Τι είπε για τον Παναθηναϊκό
Μπάσκετ 06.04.26

Σύνταξη
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 06 Απριλίου 2026
Απόρρητο