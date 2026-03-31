Συνεργασία πολιτείας και δικτύου δήμων για την ανθεκτικότητα των πόλεων

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων, θέτοντας τις βάσεις για έναν νέο, σύγχρονο και αποτελεσματικό μηχανισμό συνεργασίας.

Η υπογραφή του Μνημονίου πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026, στην αίθουσα «Άρης Γαρουφαλής» του Ωδείου Αθηνών.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, όπως αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του δικτύου, επιβεβαιώθηκε από όλες τις πλευρές – τον Πρόεδρο του Δικτύου, τον Υπουργό και τους Δημάρχους – ότι η αγαστή συνεργασία κράτους και Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορεί πλέον να αποκτήσει ουσιαστικό περιεχόμενο, μέσα από τεκμηριωμένες και κοστολογημένες προτάσεις, στοχευμένες παρεμβάσεις και ένα νέο επιχειρησιακό μοντέλο που ήδη αποτυπώνεται στο νομοσχέδιο «Ενεργή Μάχη». Ένα μοντέλο που, για πρώτη φορά, εστιάζει στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε Δήμου, λαμβάνοντας υπόψη τα γεωγραφικά, κοινωνικά και αναπτυξιακά του χαρακτηριστικά.

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων και Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος, δήλωσε: «Μέσα σε μόλις δύο χρόνια από την πρώτη του παρουσίαση, το Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων αφήνει ήδη ένα ισχυρό και μετρήσιμο αποτύπωμα σε έναν τομέα κρίσιμο για το παρόν και το μέλλον των τοπικών κοινωνιών: τη θωράκιση, την ανθεκτικότητα και την πολιτική προστασία.

Σήμερα, με την παρουσία 150 Δημάρχων από κάθε γωνιά της Ελλάδας, στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ενότητας, ευθύνης και αποφασιστικότητας.

Πρόκειται για μια σημαντική στιγμή για την Αυτοδιοίκηση, καθώς για πρώτη φορά διαμορφώνεται ένα κοινό, θεσμικό και επιχειρησιακό πλαίσιο συνεργασίας με το κράτος, που δεν μένει στη θεωρία αλλά περνά στην πράξη.

Σήμερα, αποδεικνύεται ότι όσα μας ενώνουν είναι πολύ περισσότερα από αυτά που θέλουμε κατά καιρούς, να βρίσκουμε ως σημεία σύγκρουσης και διαφωνίας.

Με το μνημόνιο συνεργασίας, οι πόλεις μας αποκτούν φωνή, ρόλο και εργαλεία για να γίνουν πραγματικά ανθεκτικές και ασφαλείς για τους πολίτες τους.

Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη γιατί η συμβολή του ήταν καθοριστική, άκουσε, συζήτησε με όλους τους φορείς της αυτοδιοίκησης και στάθηκε στο πλευρό μας και στις διεκδικήσεις μας.

Θέλουμε Δήμους οργανωμένους, με σύγχρονα Κέντρα Διαχείρισης Κρίσεων, επικαιροποιημένα σχέδια, εκπαιδευμένο προσωπικό και δημιουργική σχέση με τους πολίτες τους. Θέλουμε συντονισμό και αποτελεσματικότητα σε κάθε κρίση.

Αν στην επόμενη δύσκολη στιγμή είμαστε πιο έτοιμοι, πιο συντονισμένοι και πιο αποτελεσματικοί, αν καταφέρουμε να προστατεύσουμε ανθρώπινες ζωές και περιουσίες, τότε θα μπορούμε να πούμε ότι πετύχαμε».

Η Πολιτική Προστασία να αποκτήσει συνέχεια, δομή και αποτέλεσμα

Στην ομιλία του, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, όπως προσθέτει η σχετική ανακοίνωση του Δικτύου, ανέδειξε τη σημασία του Μνημονίου ως ενός θεσμικού βήματος με ουσιαστικό περιεχόμενο, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία μεταξύ κεντρικής διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν μπορεί πλέον να εξαντλείται σε ένα γραμμικό μοντέλο μεταφοράς οδηγιών από το κέντρο προς την περιφέρεια.

Τόνισε ότι, σε συνθήκες κλιματικής κρίσης, η εμπειρία, η γνώση και η ιδιαιτερότητα κάθε τόπου πρέπει να ενσωματώνονται στον σχεδιασμό, ώστε η Πολιτική Προστασία να αποκτήσει συνέχεια, δομή και αποτέλεσμα.

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης δήλωσε: «Με το Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων, κατοχυρώνεται κάτι πολύ πιο ουσιαστικό από μια πρόθεση: μια ήδη δοκιμασμένη συνεργασία στην πράξη.

Περνάμε από τον κατακερματισμό στη διαλειτουργικότητα, από τον αυτοσχεδιασμό στη διαδικασία και από την αντίδραση στην πρόληψη.

Το νομοσχέδιο «Ενεργή Μάχη» που ψηφίσαμε πριν λίγο καιρό έρχεται να βάλει τάξη, συνοχή και σαφήνεια σε ένα πεδίο κρίσιμο για την ασφάλεια των πολιτών: την Πολιτική Προστασία.

Δεν πρόκειται για μια θεωρητική άσκηση. Είναι μια αναγκαία θεσμική πρωτοβουλία, που γεννήθηκε από την εμπειρία της πρώτης γραμμής και από τη συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, εκεί όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται με ευθύνη και πίεση.

Η πρώτη μεγάλη πρόκληση είναι η ουσιαστική ενίσχυση των Δήμων με προσωπικό. Για πρώτη φορά, προβλέπεται η πρόσληψη από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και η διάθεση 350 επιτελικών στελεχών στους Ο.Τ.Α., ώστε να ενισχυθούν ο σχεδιασμός, η πρόληψη και η επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Η δεύτερη πρόκληση είναι η χρηματοδοτική ενίσχυση των Δήμων. Το νέο «ΑΙΓΙΣ» δεν μπορεί να είναι ένα πρόγραμμα από το κέντρο προς την περιφέρεια. Πρέπει να αποτυπώνει τις πραγματικές ανάγκες κάθε περιοχής, με στοχευμένη και αναλογική χρηματοδότηση, μέσα σε έναν ενιαίο εθνικό σχεδιασμό.

Στόχος μας είναι ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και ενιαίο σύστημα Πολιτικής Προστασίας, με ισχυρούς Δήμους, κοινή επιχειρησιακή γλώσσα, σαφείς ρόλους και αποφάσεις που στηρίζονται στα δεδομένα, όχι στη διαίσθηση».

Μέσα από το μνημόνιο συνεργασίας περιλαμβάνονται η τροφοδότηση της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Πολιτικής Προστασίας, η ανάπτυξη Τοπικών Κέντρων Διαχείρισης Κινδύνου, καθώς και η εκπόνηση και επικαιροποίηση τοπικών σχεδίων πρόληψης και δράσης.

Παράλληλα, προβλέπεται ενεργός ρόλος του Δικτύου στη διαμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου, στην εκπαίδευση και επιμόρφωση των στελεχών, στην ενίσχυση του εθελοντισμού και στη συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις. Ιδιαίτερη σημασία έχει η δημιουργία Παρατηρητηρίου Πολιτικής Προστασίας και η προώθηση της ψηφιοποίησης και της μοντελοποίησης δεδομένων. Για πρώτη φορά τίθενται οι βάσεις για κοινά εργαλεία, κοινά πρότυπα και ενιαία επιχειρησιακή λογική για όλους τους Δήμους.