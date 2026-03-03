newspaper
Τρίτη 03 Μαρτίου 2026
Σημαντική εξέλιξη:
02.03.2026 | 22:28
Το Ιράν έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ – «Θα βομβαρδίζουμε όλα τα πλοία» λένε οι Φρουροί της Επανάστασης
Ερήμωσαν 50 νησιά τα τελευταία πενήντα χρόνια – Αποκλειστικά στο in o πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών
Αυτοδιοίκηση 03 Μαρτίου 2026, 06:00

Ερήμωσαν 50 νησιά τα τελευταία πενήντα χρόνια – Αποκλειστικά στο in o πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών

«Την προηγούμενη 50ετια μας άδειαζε ένα νησί σχεδόν κάθε χρόνο». Αποκλειστική συνέντευξη του in του Προέδρου του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών Λευτέρη Κεχαγιόγλου.

Χρήστος Ράπτης
Συνέντευξη
Σε μια αποκλειστική του συνέντευξη στο in, ο πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών Λευτέρη Κεχαγιόγλου, αποκαλύπτει ότι σύμφωνα με συμπεράσματα έρευνας που πραγματοποίησε το δίκτυο, εάν δεν δράσουμε σήμερα, υπάρχει κίνδυνος τα επόμενα 30 χρόνια άλλα 16 μικρά νησιά μας να «αδειάσουν» από κατοίκους.

«Την προηγούμενη 50ετία μας άδειαζε ένα νησί σχεδόν κάθε χρόνο. Το σύνολο της έκτασης των μικρών μας νησιών που ερήμωσαν ήταν ίση με το άθροισμα της Πάρου και της Νάξου μαζί. Εάν συνεχίσουμε έτσι, τα επόμενα 30 χρόνια θα μας αδειάσουν άλλα 16 μικρά νησιά» δηλώνει μεταξύ άλλων στη συνέντευξη που ακολουθεί:

Ποια είναι τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας που πραγματοποίησε το Δίκτυο Μικρών Νησιών Ελλάδας σχετικά με τη δημογραφική εικόνα των μικρών νησιών της χώρας;

«Τα βασικά συμπεράσματα είναι ότι σε βάθος 50 ετών οι πολιτικές που αφορούσαν τα μικρά νησιά, δεν έδιναν την ανάλογη βαρύτητα στο Δημογραφικό με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την συνεχιζόμενη φθίνουσα πορεία. Μερικές φορές μεγάλα σημαντικά γεγονότα που επηρέαζαν το σύνολο της χώρας, είχαν ακόμη πιο αρνητικά αποτελέσματα για τα μικρά νησιά, λόγω της εύθραυστης κοινωνικής ζωής σε αυτά».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώσατε, πόσα μικρά νησιά της Ελλάδας έχουν ήδη ερημοποιηθεί πλήρως και πόσα παρουσιάζουν δραματική ή μεγάλη μείωση του πληθυσμού τους τα τελευταία χρόνια;

«Την προηγούμενη 50ετια μας άδειαζε ένα νησί σχεδόν κάθε χρόνο. Το Σύνολο της έκτασης των μικρών μας νησιών που ερήμωσαν ήταν ίση με το άθροισμα της Πάρου και της Νάξου μαζί. Εάν συνεχίσουμε έτσι, τα επόμενα 30 χρόνια θα μας αδειάσουν άλλα 16 μικρά νησιά. Το σύνολο της ακατοίκητης τότε έκτασης θα είναι ίση με το 30% της κατεχόμενης Κύπρου. Μπορεί εύκολα ο κάθε αναγνώστης να αντιληφθεί πολύ εύκολα πως τον εχθρό τον δημιουργούμε οι ίδιοι με λάθος πολιτικές».

Ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι που οδηγούν τους κατοίκους να εγκαταλείπουν τα μικρά νησιά και ποιες ηλικιακές ομάδες επηρεάζονται περισσότερο από αυτή τη μετακίνηση;

Οι λόγοι είναι πολλοί και ανά δεκαετία περίπου αλλάζουν. Βασικός λόγος της εγκατάλειψης είναι επειδή οι μικρονησιώτες δεν νοιώθουν ασφαλείς σε θέματα διοίκησης, Υγείας εκπαίδευσης και εργασίας. Ας θυμηθούμε ότι με την τελευταία νομοθετική ρύθμιση για την τοπική αυτοδιοίκηση που καταργήθηκαν οι νησιωτικές κοινότητες και έτσι ο Μικρονησιώτης έχασε τον κοινοτάρχη του, χάσαμε μόνο από τα τρία διαπόντια νησιά (βόρεια της Κέρκυρας) το 20% του χειμερινού μόνιμου πληθυσμού αυτών των νησιών.

Αντιλαμβάνεστε το πόσο σημαντικό για ένα μικρό νησί είναι να νοιώθει αυτή την ασφάλεια της διοίκησης, της υγείας, της εκπαίδευσης και της επιχειρηματικότητας.. ο Μικρονησιώτης δεν είναι Ευρωπαίος πολίτης Β η Γ κατηγορίας.. το αντίθετο μάλιστα.

Σημειώστε ακόμα ότι τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης προς τρίτες χώρες είναι μικρά νησιά ως επί το πλείστων. Ακόμα, προσέξτε το αυτό, τα δυο κρισιμότερα νησιά της ΕΕ , της Μεσογείου είναι και τα δυο μικρά και τα δυο Ελληνικά. Είναι το Καστελλόριζο που ενώνει την Ευρωπαϊκή ΑΟΖ από το Νοτιοανατολικό άκρο της ΕΕ μέχρι το Βόρειο δυτικό, και η Κάσος , η οποία λόγω της θέσεως της, δημιουργεί πιο ελεγχόμενο για την ΕΕ το πέρασμα πλοίων από τη Μεσόγειο προς τον Εύξεινο πόντο , Ουκρανία, Ρωσία, κλπ. Δεν σαν ανάφερα καθόλου ελληνικά θέματα, αλλα μονο Ευρωπαϊκά. Αυτό θα έπρεπε να ήταν για εμας ενας ακόμη λόγος μεγαλύτερης στήριξης των νησιων μας…».

Ποιες παρεμβάσεις θεωρείτε άμεσης προτεραιότητας από την Πολιτεία ώστε να ανακοπεί η πληθυσμιακή αποψίλωση και να δοθούν κίνητρα επανεγκατάστασης;

Το θέμα αυτό έχει φύγει πλέον από Εθνική υπόθεση και αγγίζει το σύνολο της ΕΕ. Η ΕΕ όρισε μάλιστα και επίτροπους που θα ασχοληθούν με αυτά τα θέματα. Μέσα σε όλα μας εμφανίσθηκε τα τελευταία χρόνια και το θέμα της έλλειψης κατοικιών… Σε Εθνικό Επίπεδο πρέπει αν περάσουμε σε μια πιο θεσμική διαδικασία, σε επίπεδο πρωθυπουργού για την χάραξη μιας Εθνικής Μικρονησιωτικής Πολιτικής. Αυτά τα παλεύουμε χρόνια εμείς. Πολλές φορές νοιώθαμε μόνοι.

Είναι αλήθεια ότι τώρα με την Κυπριακή προεδρία της ΕΕ αλλά , θέλουμε να πιστεύουμε, και με την δικη μας την Ελληνική προεδρία που ερχετε το Β εξάμηνο το 2027, θα γίνουν θεσμικές παρεμβάσεις όπως μας αξίζει. Σημειώστε ότι τίποτα δεν θα εχει αξία εάν η πολιτεία δεν αναγνωρίσει τον ρόλο των μικρονησιωτικών κοινωνιών και των φορέων που παλεύουν εδώ και δεκαετίες για αυτά.

Πριν μερικά χρόνια κάναμε μια έρευνα ( ερωτηματολόγια) σε μικρά νησιά Ποιο θεωρείτε το μεγαλύτερο πρόβλημα στο νησί σας. Οι Απαντήσεις που πήραμε ήταν συγκλονιστικές. Η πλειοψηφία των άνω των 60 ετών μας  δήλωναν ως κύριο πρόβλημα την έλλειψη εργασίας για τα νέα παιδιά και οι μικρότεροι των 25 έδιναν ως κύρια απάντηση τα θέματα Υγείας. Βλέπετε πόσο έντονη και αλληλένδετη είναι στα μικρά νησιά η κοινωνική ευαισθησία και αλληλεγγύη. Αυτή είναι που δημιουργεί και τον συνθετικό κρίκο στις μικρονησιωτικές μας κοινωνίες.

