Σύγχρονη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού αποκτά το νοσοκομείο Καρπάθου, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, το έργο «Αναβάθμιση Υποδομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου» εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021-2027».

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 620.000,01 ευρώ, αφορά στην ίδρυση και λειτουργία Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου, ενός κρίσιμου και εξειδικευμένου τμήματος υγείας που μέχρι σήμερα δεν υφίστατο στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου με τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

«Η υλοποίησή του έρχεται να ενισχύσει ουσιαστικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στο νησί της Καρπάθου, εξασφαλίζοντας την κάλυψη ζωτικών αναγκών για ασθενείς που χρήζουν αιμοκάθαρσης, στον τόπο τους, χωρίς την ανάγκη μετακίνησής τους. Η νέα υποδομή εκτιμάται ότι θα εξυπηρετεί έως και 4.200 άτομα ετησίως, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αναβάθμιση της δημόσιας υγείας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού θα αποτελέσει αυτοτελή και πλήρως εξοπλισμένη υγειονομική δομή, με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και ιδιαίτερες συνθήκες πρόσβασης και επικοινωνίας με τα υπόλοιπα τμήματα και υπηρεσίες του νοσοκομείου. Η δημιουργία της καλύπτει ένα σημαντικό κενό που υπήρχε από την αρχική κατασκευή του νοσοκομείου, καθώς δεν είχε προβλεφθεί κατάλληλος χώρος που να πληροί τις σύγχρονες προδιαγραφές λειτουργίας αντίστοιχων μονάδων» προσθέτει η ανακοίνωση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει:

Αναδιαρρύθμιση και διαμόρφωση χώρων στο ισόγειο της νοτιοδυτικής πτέρυγας του νοσοκομείου, ώστε να δημιουργηθούν κατάλληλοι χώροι που να πληρούν τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές για τη λειτουργία ΜΤΝ. Οι εργασίες περιλαμβάνουν καθαιρέσεις, κατασκευή νέων εσωτερικών χωρισμάτων, καθώς και πλήρεις ηλεκτρομηχανολογικές παρεμβάσεις για την υποστήριξη των αναγκών της μονάδας (ηλεκτροδότηση, παροχή οξυγόνου, ύδρευση κ.ά.).

Προμήθεια και εγκατάσταση εξειδικευμένου εξοπλισμού επεξεργασίας νερού, με σύστημα διπλής αντίστροφης όσμωσης, απαραίτητο για τη διασφάλιση της ποιότητας των διαδικασιών αιμοκάθαρσης.

Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, που περιλαμβάνει επτά (7) μηχανήματα αιμοκάθαρσης, επτά (7) ειδικά κλινοκαθίσματα για ασθενείς, καθώς και τον απαραίτητο συνοδό εξοπλισμό για την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία της μονάδας.

Χώρος αιμοκάθαρσης πέντε θέσεων

Η Μονάδα, όπως προσθέτει η ανακοίνωση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ολοκληρωμένη θα διαθέτει κύριο χώρο αιμοκάθαρσης πέντε θέσεων, θάλαμο απομόνωσης δύο θέσεων, καθώς και πλήρεις υποστηρικτικούς χώρους, όπως αίθουσα αναμονής, γραφεία προσωπικού, αποδυτήρια, αποθηκευτικούς χώρους και ειδικό χώρο επεξεργασίας νερού.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας «Ανάπτυξη και βελτίωση κοινωνικών υποδομών», του Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» 2021 – 2027.

Δικαιούχος της πράξης είναι το Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου «Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος», ενώ η υλοποίησή της αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.