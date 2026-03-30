«Η γη της ελιάς»: Ε’ κύκλος – Δευτέρα 30 Μαρτίου στις 23:00
Οι εξελίξεις στη σειρά «Η γη της ελιάς» αποκτούν όλο και πιο σκοτεινή ένταση, με τη συμπεριφορά της Ισμήνης να ανησυχεί βαθιά τον Λυκούργο και τον Κωνσταντίνο.
Την ίδια ώρα, η Αλεξάνδρα αμφισβητεί όσα πίστευε για τον θάνατο του Ορέστη, ενώ ένα ατύχημα θα ανατρέψει δραματικά τη ζωή της Ερωφίλης.
Αναλυτικά η περίληψη του σημερινού επεισοδίου που θα μεταδοθεί στις 23:00, στο MEGA:
Η εμμονή της Ισμήνης με το μωρό έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις. Ο Κωνσταντίνος κι ο Λυκούργος την πηγαίνουν στον ψυχίατρο με το ζόρι κι εκείνος της δίνει αγωγή.
Η Αλεξάνδρα κοιτάζει το σημείωμα του Ορέστη με το οποίο υποτίθεται ότι της ανακοίνωσε πως την εγκαταλείπει και της μπαίνουν διάφορες σκέψεις στο μυαλό. Έτσι, βρίσκει κάποιες ευχητήριες κάρτες που της είχε στείλει στο παρελθόν και παρατηρεί ότι ο γραφικός του χαρακτήρας δεν μοιάζει καθόλου.
Ο Τζον βλέπει στον ύπνο του ότι η Αθηνά τον απατάει με τον Μιχάλη και την ξυπνάει στη μέση της νύχτας για να της κάνει καβγά.
Η δίκη της Ασπασίας συνεχίζεται και, όταν γίνεται η ανάγνωση της επιστολής της Ζωής, μια μεγάλη έκπληξη την περιμένει αφού η αδελφή της παίρνει το μέρος της και κατηγορεί τον Δημοσθένη. Στη συνέχεια, καταθέτει ως μάρτυρας η Χάιδω και αποκαλύπτει στο δικαστήριο όλη την ιστορία για την παράνομη σχέση της Ασπασίας με τον πρώην σύζυγό της, τον Πέτρο Στεφανέα.
Η Ερωφίλη συναντά τον Στάθη σε μια καφετέρια και του δίνει εξηγήσεις για την εγκυμοσύνη της. Την ώρα που φεύγουν, όμως, ένα αυτοκίνητο πέφτει πάνω τους κι ο Στάθης, προσπαθώντας να προστατέψει την Ερωφίλη, άθελά του την σπρώχνει απότομα με δυσάρεστες συνέπειες.
Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου
Σενάριο: Βάνα Δημητρίου
Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη
Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Στεφανία Καλομοίρη, Αλεξάνδρα Ντούνη
Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ
Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου
Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος
Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης
Και οι: Στέλα Φυρογένη, Βάσια Παναγοπούλου, Μάριος Αθανασίου
Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου
Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου
Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη
Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου
Guest star, Μάρω Κοντού
Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA
#GiTisElias
