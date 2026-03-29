Κόσμος 29 Μαρτίου 2026, 17:52

Ιράν: Πύραυλος έπληξε το Al Araby TV το Al Araby TV – Διεκόπη η live μετάδοση

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν, στο κτίριο του Al Araby TV προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές και τα γραφεία εκκενώθηκαν - Βίντεο από το εσωτερικό του χώρου καταγράφουν σπασμένα παράθυρα, θραύσματα γυαλιού και διάσπαρτα συντρίμμια

Το Al Araby TV με έδρα το Κατάρ ανακοίνωσε ότι το γραφείο του στην Τεχεράνη υπέστη ζημιές μετά από πλήγμα ισραηλινού πυραύλου.

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν, στο κτίριο προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές ενώ διεκόπη η ζωντανή μετάδοση και τα γραφεία εκκενώθηκαν.

Ο ανταποκριτής του καναλιού, Χάζεμ Κάλλας, μετέδιδε ζωντανά όταν η σύνδεση διεκόπη απότομα, καθώς ο πύραυλος έπληξε το κτίριο. Σε δήλωσή του περιέγραψε στιγμές χάους και πανικού: «Έκανα το ρεπορτάζ μέσα από το γραφείο όταν ξαφνικά πύραυλος χτύπησε το κτίριο. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη».

Βίντεο από το εσωτερικό του χώρου καταγράφουν σπασμένα παράθυρα, θραύσματα γυαλιού και διάσπαρτα συντρίμμια, αποτυπώνοντας την ένταση της έκρηξης.

Η στιγμή της εκκένωσης των γραφείων του Al Araby TV

Παράλληλα, ζημιές έχουν υποστεί και γειτονικά κτίρια, ενώ οι δρόμοι γύρω από το σημείο της επίθεσης είναι καλυμμένοι με μπάζα, εντείνοντας την εικόνα καταστροφής στο κέντρο της ιρανικής πρωτεύουσας.

Ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο, με τις αρχές να ανοίγουν τους δρόμους για την απομάκρυνση πολιτών και την απρόσκοπτη πρόσβαση των διασωστών.

Καταδίκη από το Al Araby TV

Σε ανακοίνωσή του, το Al Araby TV καταδίκασε την επίθεση, επισημαίνοντας τους κινδύνους για τους δημοσιογράφους σε εμπόλεμες ζώνες.

«Η έκθεση δημοσιογραφικών ομάδων σε κίνδυνο παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και τις Συμβάσεις της Γενεύης», ανέφερε, τονίζοντας ότι το δίκτυο θα συνεχίσει κανονικά την ενημέρωση.

Το πλήγμα σημειώνεται εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στην περιοχή, με την Τεχεράνη να δέχεται επανειλημμένα αεροπορικά χτυπήματα, ενώ σύμφωνα με το ιρανικό υπουργείο Υγείας οι απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και οι τραυματισμοί ανέρχονται σε χιλιάδες.

Καύσιμα: Φόβοι για ελλείψεις και πετρέλαιο πάνω από 100 δολάρια

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Πακιστάν: Συνομιλίες με Τουρκία, Αίγυπτο και Σαουδική Αραβία με επίκεντρο το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ
Μέση Ανατολή 29.03.26

Συνομιλίες με Τουρκία, Αίγυπτο και Σαουδική Αραβία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ φιλοξένησε το Πακιστάν

Το Πακιστάν, το οποίο όπως και η Τουρκία συνορεύει με το Ιράν, έχει αξιοποιήσει τους στενούς δεσμούς του τόσο με την Τεχεράνη όσο και με την Ουάσινγκτον για να αναδειχθεί βασικός διπλωματικός δίαυλος στη σύγκρουση

Ελβετία: Υπέρ της θέσπισης αυστηρότερων κανόνων για τη χρήση των social media από ανήλικους
Κόσμος 29.03.26

Ελβετία: Υπέρ της θέσπισης αυστηρότερων κανόνων για τη χρήση των social media από ανήλικους

Δημοσκόπηση στην Ελβετία δείχνει ότι η πλειοψηφία των πολιτών πιστεύει ότι οι ανήλικοι θα πρέπει να είναι καλύτερα προστατευμένοι απέναντι στις καταστροφικές επιπτώσεις των social media

Γαλλία: Καταδικάζει τις επιθέσεις των Χούθι κατά του Ισραήλ – «Ανεύθυνη ενέργεια, αυξάνει τις εντάσεις»
Πόλεμος στο Ιράν 29.03.26

Γαλλία: Καταδικάζει τις επιθέσεις των Χούθι κατά του Ισραήλ – «Ανεύθυνη ενέργεια, αυξάνει τις εντάσεις»

«Οι Χούθι πρέπει να απέχουν από οποιαδήποτε επίθεση», τονίζει η Γαλλία, προτρέποντας να γίνει ό,τι είναι δυνατόν «για να αποφευχθεί μια περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης»

Ρωσία: Ξύπνησε το ηφαίστειο Σιβελούτς στην Καμτσάτκα – Εκτόξευσε τέφρα σε ύψος 11.000 μέτρων
Ρωσία 29.03.26

Ξύπνησε το ηφαίστειο Σιβελούτς στην Καμτσάτκα - Εκτόξευσε τέφρα σε ύψος 11.000 μέτρων

Σύννεφα τέφρας πάνω από οικισμούς - Για την αεροπορία το Σιβελούτς έχει πλέον «κόκκινο» κωδικό κινδύνου - Πριν από δύο εβδομάδες, το Σιβελούτς είχε ήδη δώσει προειδοποιητικά σημάδια - Τότε η τέφρα εκτινάχθηκε σε ύψος 8.000 μέτρων

Πρόεδρος Βουλής Ιράν: Ο εχθρός στέλνει δημόσια μηνύματα διαλόγου, ενώ κρυφά σχεδιάζει χερσαία επίθεση
Μέση Ανατολή 29.03.26

Πρόεδρος Βουλής Ιράν: Ο εχθρός στέλνει δημόσια μηνύματα διαλόγου, ενώ κρυφά σχεδιάζει χερσαία επίθεση

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι μπορούμε να τιμωρήσουμε τις ΗΠΑ, να τις κάνουμε να μετανιώσουν για την επίθεση στο Ιράν και να διεκδικήσουμε σθεναρά τα νόμιμα δικαιώματά μας», λέει ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ

Το Ισραήλ απαγόρευσε την είσοδο των θρησκευτικών ηγετών των Καθολικών στον Πανάγιο Τάφο
Κόσμος 29.03.26

Το Ισραήλ απαγόρευσε την είσοδο των θρησκευτικών ηγετών των Καθολικών στον Πανάγιο Τάφο

Είναι «η πρώτη φορά εδώ και αιώνες» που οι ιερείς της Εκκλησίας εμποδίστηκαν να γιορτάσουν την Κυριακή των Βαΐων στον τόπο όπου οι Χριστιανοί πιστεύουν ότι σταυρώθηκε ο Ιησούς

Βατικανό: Ο Θεός δεν ακούει τις προσευχές ηγετών που κάνουν πολέμους, λέει ο Πάπας
Κόσμος 29.03.26

Ο Θεός δεν ακούει τις προσευχές ηγετών που κάνουν πολέμους, λέει ο Πάπας - «Τα χέρια σου είναι βαμμένα με αίμα»

Ο Πάπας δεν κατονόμασε συγκεκριμένα κάποιους παγκόσμιους ηγέτες, αλλά έχει αυξήσει την κριτική του για τον πόλεμο στο Ιράν τις τελευταίες εβδομάδες.

ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο προετοιμάζεται για εβδομάδες χερσαίων επιχειρήσεων στο Ιράν
Κόσμος 29.03.26

Το Πεντάγωνο προετοιμάζεται για εβδομάδες χερσαίων επιχειρήσεων στο Ιράν

Εάν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εγκρίνει τα σχέδια, μια τέτοια προσπάθεια θα σηματοδοτούσε μια νέα φάση του πολέμου που θα μπορούσε να είναι σημαντικά πιο επικίνδυνη για τα αμερικανικά στρατεύματα

Aspides: Αμερικανικά και ισραηλινά πλοία να αποφεύγουν την Υεμένη – Το Ιράν απειλεί με πλήγματα στο αεροπλανοφόρο «Λίνκολν»
Ένας μήνας πολέμου 29.03.26 Upd: 17:46

Aspides: Αμερικανικά και ισραηλινά πλοία να αποφεύγουν την Υεμένη - Το Ιράν απειλεί με πλήγματα στο αεροπλανοφόρο «Λίνκολν»

Ο πόλεμος στο Ιράν μπήκε στον δεύτερο μήνα και τα σενάρια κλιμάκωσης περιέχουν ακόμα και χερσαίες επιχειρήσεις - Δείτε live τις εξελίξεις στο in

Κορυφώνεται η αγωνία για το Τσερνόμπιλ
Διεθνής ανησυχία 29.03.26

Κορυφώνεται η αγωνία για το Τσερνόμπιλ

Το προστατευτικό τόξο έχει υποστεί σοβαρή ζημιά μετά από επίθεση drone – Στα 500 εκατ. ευρώ η αποκατάσταση, σε επιφυλακή η διεθνής κοινότητα

«Νόμιμοι στόχοι» τα ισραηλινά και αμερικανικά πανεπιστήμια για το Ιράν
Ισφαχάν - Τεχεράνη 29.03.26

«Νόμιμοι στόχοι» τα ισραηλινά και αμερικανικά πανεπιστήμια για το Ιράν

Σε αντίποινα για τον βομβαρδισμό δύο πανεπιστημίων στο Ισφαχάν και την Τεχεράνη, το Ιράν ανακοίνωσε πως θα χτυπήσει δύο ισραηλινά ή αμερικανικά πανεπιστήμια στη Μέση Ανατολή.

O Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολουθεί νέο τεθωρακισμένο και τεστ για κινητήρα στερεού καυσίμου για πυραύλους
Κόσμος 29.03.26

O Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολουθεί νέο τεθωρακισμένο και τεστ για κινητήρα στερεού καυσίμου για πυραύλους

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολούθησε επιδείξεις των ειδικών δυνάμεων της χώρας, ένα νέο τεθωρακισμένο και ένα τεστ για κινητήρα στερεού καυσίμου για βαλλιστικούς πυραύλους.

Αγρίνιο: Συνελήφθησαν 3 ανήλικοι για την επίθεση με μαχαίρι σε 16χρονο – Προσωπικές διαφορές τα κίνητρα
Ελλάδα 29.03.26

Αγρίνιο: Συνελήφθησαν 3 ανήλικοι για την επίθεση με μαχαίρι σε 16χρονο – Προσωπικές διαφορές τα κίνητρα

Ο 16χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο στο Αγρίνιο και σήμερα αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση του τραύματός του -

Και γιατί να μάθουμε ποιος είναι ο Banksy;
Leave Banksy alone? 29.03.26

Και γιατί να μάθουμε ποιος είναι ο Banksy;

Νέα έρευνα επιχειρεί να λύσει το μυστήριο γύρω από τον Banksy, όμως η αξία της αποκάλυψης αμφισβητείται, με ειδικούς να τονίζουν ότι η ανωνυμία είναι κομμάτι του ίδιου του έργου του

Επεισοδιακή καταδίωξη 19χρονου στο Χαλάνδρι – Τράκαρε με τους αστυνομικούς, οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ
Ελλάδα 29.03.26

Επεισοδιακή καταδίωξη 19χρονου στο Χαλάνδρι – Τράκαρε με τους αστυνομικούς, οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ

Ο 19χρονος δεν σταμάτησε σε έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ. και ακολούθησε επεισοδιακή καταδίωξη - Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, απείθεια και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Premier League: Τα 10 πιο «ηχηρά» ονόματα που μένουν χωρίς συμβόλαιο το καλοκαίρι
Ποδόσφαιρο 29.03.26

Premier League: Τα 10 πιο «ηχηρά» ονόματα που μένουν χωρίς συμβόλαιο το καλοκαίρι

To transfermarkt παρουσιάζει τους 10 πιο ακριβούς ποδοσφαιριστές της Premier League, το συμβόλαιο των οποίων εκπνέει στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου. Κονατέ, Μπερνάρντο Σίλβα, Μπισουμά κι ακόμη 7.

Συνελήφθη 19χρονος που εκβίαζε ανήλικους και τους αποσπούσε χρήματα – Από έναν 14χρονο είχε πάρει 10.000 ευρώ
Ελλάδα 29.03.26

Συνελήφθη 19χρονος που εκβίαζε ανήλικους και τους αποσπούσε χρήματα – Από έναν 14χρονο είχε πάρει 10.000 ευρώ

Ο δράστης σύχναζε σε πάρκα και έξω από σχολεία στη βορειοανατολική Αττική αναζητώντας υποψήφια θύματα - Εξιχνιάστηκαν τρεις περιπτώσεις με τον 19χρονο να έχει αποσπάσει συνολικά 11.300 ευρώ

Κόντρα Σδούκου-Αποστολάκη για τους «πελάτες» της Δεξιάς: «Εποχές γερμανοτσολιάδων» – «Πανικόβλητη κυβερνητική προπαγάνδα»
Πολιτική Γραμματεία 29.03.26

Κόντρα Σδούκου-Αποστολάκη για τους «πελάτες» της Δεξιάς: «Εποχές γερμανοτσολιάδων» – «Πανικόβλητη κυβερνητική προπαγάνδα»

Μια φράση της Μιλένας Αποστολάκη για τους «πελάτες της Δεξιάς» ενόχλησε τη ΝΔ, με την εκπρόσωπο Αλεξάνδρα Σδούκου να κατηγορεί την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ ότι προσβάλλει τους πολίτες που ψηφίζουν τη «γαλάζια» παράταξη - «Οι στρατιές των 'ημετέρων', τα καρτέλ και τα ολιγοπώλια είναι πελάτες, όχι οι ψηφοφόροι» απαντά η Μιλένα Αποστολάκη

Tι προτιμά η Ούμα Θέρμαν; Ρόλους καλών ή κακών γυναικών;
«Πονηρό χιούμορ» 29.03.26

Tι προτιμά άραγε η Ούμα Θέρμαν; Ρόλους καλών ή κακών γυναικών;

Η Ούμα Θέρμαν κατέκτησε τον κινηματογράφο με ρόλους όπως η The Bride στη σειρά ταινιών «Kill Bill» - Αλλά της αρέσει πράγματι να υποδύεται αιματοβαμμένους χαρακτήρες στην οθόνη;

Ολυμπιακός – ΔΕΚΑ 94-85: Πρώτοι οι «ερυθρόλευκοι» στο Gen A Stars U16 με Σπανούλη, Χριστοδούλου
Μπάσκετ 29.03.26

Ολυμπιακός – ΔΕΚΑ 94-85: Πρώτοι οι «ερυθρόλευκοι» στο Gen A Stars U16 με Σπανούλη, Χριστοδούλου

Ο Ολυμπιακός κατέλαβε την πρωτιά στο τουρνουά Gen A Stars U16, καθώς με 30 πόντους του Χριστοδούλου κι άλλους 14 του Σπανούλη, επικράτησε της ΔΕΚΑ με 94-85 και πήρε το τρόπαιο.

Μυστηριώδη κρίση αφασίας ανάγκασε τη NASA να φέρει αστροναύτη επειγόντως στη Γη
NASA 29.03.26

«Ξαφνικά δεν μπορούσα να μιλήσω» - Μυστηριώδη κρίση αφασίας ανάγκασε αστροναύτες να επιστρέψουν επειγόντως στη Γη

Το περιστατικό αφορούσε τον αστροναύτη της NASA Μάικ Φίνκε, ο οποίος παρουσίασε αιφνίδια συμπτώματα ενώ βρισκόταν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Η Μαρινέλλα μέσα από τα μάτια του Χρήστου Νικολόπουλου
«Πρωτοπόρα σε όλα» 29.03.26

«Ήταν μία κυρία πραγματικά»: Η Μαρινέλλα μέσα από τα μάτια του Χρήστου Νικολόπουλου

«Μακάρι να αντιγράψουν τον τρόπο ζωής, της αξιοπρέπειας και της φωνής της και οι υπόλοιποι καλλιτέχνες», είπε μεταξύ άλλων ο Χρήστος Νικολόπουλος για τη Μαρινέλλα

Κρήτη: Καρέ-καρέ η στιγμή που ο δράστης πυροδοτεί τον εμπρηστικό μηχανισμό στην καφετέρια του Ηρακλείου
Στην Κρήτη 29.03.26

Καρέ-καρέ η στιγμή που ο δράστης πυροδοτεί τον εμπρηστικό μηχανισμό στην καφετέρια του Ηρακλείου

Με την πυροδότηση δημιουργήθηκε ένα πύρινο «σιντριβάνι» και ο δράστης τράπηκε σε φυγή - Ο αυτοσχέδιος μηχανισμός δεν λειτούργησε όπως πιθανότατα είχε σχεδιαστεί

Μπαρτομέου: «Γελάω όταν με αποκαλούν τον χειρότερο πρόεδρο στην ιστορία της Μπαρτσελόνα»
Ποδόσφαιρο 29.03.26

Μπαρτομέου: «Γελάω όταν με αποκαλούν τον χειρότερο πρόεδρο στην ιστορία της Μπαρτσελόνα»

Ο Γιόζεπ Μαρία Μπαρτομέου, πρώην πρόεδρος της Μπαρτσελόνα χαρακτήρισε επιτυχημένο το πέρασμα του από τον σύλλογο σε συνέντευξή του, κατακρίνοντας όσους το αμφισβητούν.

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Πανηγυρίζει για την αύξηση του κατώτατου, όταν η ακρίβεια έχει ήδη υπερσκελίσει οποιαδήποτε αύξηση
Επικαιρότητα 29.03.26

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Πανηγυρίζει για την αύξηση του κατώτατου, όταν η ακρίβεια έχει ήδη υπερσκελίσει οποιαδήποτε αύξηση

«Ο κατώτατος μισθός πρέπει να συνδεθεί με την αγοραστική δύναμη», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, υπενθυμίζοντας τη δημοσκόπηση της Metron Analysis στο Mega, όπου το 52% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι βρισκόταν σε καλύτερη οικονομική κατάσταση το 2019 σε σχέση με τη σημερινή εποχή

Greek PM on Tempi Trial, Fuel Pass etc. in Weekly Post
English edition 29.03.26

Greek PM on Tempi Trial, Fuel Pass etc. in Weekly Post

Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis pledged continued support for households facing rising costs, as his government prepares fresh fuel subsidies and broader relief measures amid the fallout from tensions in the Middle East. In his weekly social media briefing, Mitsotakis said authorities are working to launch the “Fuel Pass” subsidy platform within days, with payments […]

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

