Το Al Araby TV με έδρα το Κατάρ ανακοίνωσε ότι το γραφείο του στην Τεχεράνη υπέστη ζημιές μετά από πλήγμα ισραηλινού πυραύλου.

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν, στο κτίριο προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές ενώ διεκόπη η ζωντανή μετάδοση και τα γραφεία εκκενώθηκαν.

Ο ανταποκριτής του καναλιού, Χάζεμ Κάλλας, μετέδιδε ζωντανά όταν η σύνδεση διεκόπη απότομα, καθώς ο πύραυλος έπληξε το κτίριο. Σε δήλωσή του περιέγραψε στιγμές χάους και πανικού: «Έκανα το ρεπορτάζ μέσα από το γραφείο όταν ξαφνικά πύραυλος χτύπησε το κτίριο. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη».

Βίντεο από το εσωτερικό του χώρου καταγράφουν σπασμένα παράθυρα, θραύσματα γυαλιού και διάσπαρτα συντρίμμια, αποτυπώνοντας την ένταση της έκρηξης.

Η στιγμή της εκκένωσης των γραφείων του Al Araby TV

لحظة إخلاء مكتب التلفزيون العربي في طهران بعد استهداف مبنى القناة بصاروخ pic.twitter.com/b0raifY6tj — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 29, 2026

Παράλληλα, ζημιές έχουν υποστεί και γειτονικά κτίρια, ενώ οι δρόμοι γύρω από το σημείο της επίθεσης είναι καλυμμένοι με μπάζα, εντείνοντας την εικόνα καταστροφής στο κέντρο της ιρανικής πρωτεύουσας.

Ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο, με τις αρχές να ανοίγουν τους δρόμους για την απομάκρυνση πολιτών και την απρόσκοπτη πρόσβαση των διασωστών.

Καταδίκη από το Al Araby TV

Σε ανακοίνωσή του, το Al Araby TV καταδίκασε την επίθεση, επισημαίνοντας τους κινδύνους για τους δημοσιογράφους σε εμπόλεμες ζώνες.

«Η έκθεση δημοσιογραφικών ομάδων σε κίνδυνο παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και τις Συμβάσεις της Γενεύης», ανέφερε, τονίζοντας ότι το δίκτυο θα συνεχίσει κανονικά την ενημέρωση.

Το πλήγμα σημειώνεται εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στην περιοχή, με την Τεχεράνη να δέχεται επανειλημμένα αεροπορικά χτυπήματα, ενώ σύμφωνα με το ιρανικό υπουργείο Υγείας οι απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και οι τραυματισμοί ανέρχονται σε χιλιάδες.