Θραύσματα πυραύλου έπεσαν κοντά στα τείχη της Παλιάς Πόλης της Ιερουσαλήμ

Θραύσματα πυραύλου έπεσαν σήμερα το απόγευμα στα τείχη της Παλιάς Πόλης της Ιερουσαλήμ. Λίγο μετά την ενεργοποίηση συναγερμού στο Ισραήλ για εισερχόμενους ιρανικούς πυραύλους, δύο πολύ ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στον ουρανό της Ιερουσαλήμ, ακολουθούμενες από μια ισχυρή πρόσκρουση στο έδαφος.

Επιπλέον, κατά μήκος των τειχών της Παλιάς Πόλης, ένα βλήμα έπεσε σε δίπλα στην Αρμενική Συνοικία και την Εβραϊκή Συνοικία, μόλις μερικές εκατοντάδες μέτρα από την Πλατεία των Τεμενών και το τέμενος Αλ Ακσά, τον τρίτο ιερότερο τόπο του Ισλάμ, καθώς και το Τείχος των Δακρύων, τον ιερότερο τόπο προσκυνήματος των Εβραίων, και τον Ναό της Αναστάσεως, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο Λορέντζο Τόντο του Guardian μετέδωσε: «Πριν από λίγα λεπτά σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη στην Ιερουσαλήμ. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίνονται σε αναφορές για πρόσκρουση στην Παλιά Πόλη, μετά την τελευταία βαλλιστική πυραυλική επίθεση του Ιράν.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του, πλάνα από τον τόπο του συμβάντος δείχνουν ορατές ζημιές, αν και οι ιατρικές αρχές αναφέρουν ότι δεν έχουν καταγραφεί θύματα, ενώ η έκρηξη φαίνεται να έπληξε έναν χώρο στάθμευσης στην Εβραϊκή Συνοικία, περίπου 350 μέτρα από το Όρος του Ναού, γνωστό στους μουσουλμάνους ως Χαράμ αλ-Σαρίφ».

Footage shows the moment a fragment from an Iranian ballistic missile struck Jerusalem’s Old City. According to the IDF, the missile was intercepted, and fragments fell down, causing damage at a parking lot in the Jewish Quarter, around 400 meters from the Western Wall and… pic.twitter.com/jBdygrBZTs — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 20, 2026

Τηλεοπτικές εικόνες από το ισραηλινό δίκτυο Channel 12 δείχνουν έναν δρόμο με μια τρύπα, νότια της Παλιάς Πόλης, στο Όρος Σιών.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί από Ισραηλινούς στρατιώτες και αστυνομικούς.

Το Ισραήλ κατήγγειλε «την παραφροσύνη του ιρανικού καθεστώτος».

«Το “δώρο” του Ιράν για το Ιντ αλ Φιτρ (σ.σ. γιορτή που σηματοδοτεί το τέλος του ραμαζανιού, που γιορτάζεται σήμερα Παρασκευή): πύραυλοι στο (τέμενος) Αλ Ακσά», τον τρίτο ιερότερο τόπο του Ισλάμ, μόλις λίγες εκατοντάδες μέτρα από το σημείο πρόσκρουσης, έγραψε στο X ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ.

«Η ιρανική επίθεση σε ιερούς τόπους, ιερούς για τρεις θρησκείες, αποκαλύπτει την παραφροσύνη του ιρανικού καθεστώτος, το οποίο ισχυρίζεται ότι είναι θρησκευτικό», πρόσθεσε.