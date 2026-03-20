Λίβανος: «Το Ισραήλ ήθελε να με σκοτώσει» – Τι λέει ο Ρώσος δημοσιογράφος μετά τον πύραυλο που έπεσε δίπλα του
Mε εμφανή τα τραύματά του από τον βομβαρδισμό, o Στιβ Σουίνι, είπε ως δεν έχει καμία αμφιβολία ότι αυτό έγινε σκόπιμα
«Σήμερα το Ισραήλ προσπάθησε να με σκοτώσει με στοχευμένη αεροπορική επιδρομή στο νότιο Λίβανο, την ώρα που κάλυπτα δημοσιογραφικά τις επιθέσεις σε γέφυρες και τον αναγκαστικό εκτοπισμό 1 εκατομμυρίου ανθρώπων – μια επιχείρηση εθνοκάθαρσης σε μεγαλύτερη κλίμακα από τη Νάκμπα» ανέφερε σε βίντεό του ο δημοσιογράφος του Russia Today Στιβ Σουίνι μετά τον πύραυλο που έπεσε δίπλα του την ώρα της live μετάδοσης από τον Λίβανο.
«Έγινε σκόπιμα» λέει ο Ρώσος δημοσιογράφος
Mε εμφανή τα τραύματά του από τον βομβαρδισμό, o Στιβ Σουίνι, είπε ως δεν έχει καμία αμφιβολία ότι αυτό έγινε σκόπιμα.
Παρά τους ισχυρισμούς, δεν υπήρξαν προειδοποιήσεις πριν από το χτύπημα ούτε ενημερώθηκε ο λιβανέζικος στρατός, ο οποίος μας είχε επιτρέψει να κινηματογραφούμε. Όπως έχουμε δει στη Γάζα, θέλουν να φιμώσουν τους δημοσιογράφους που καταγράφουν και αναδεικνύουν τα εγκλήματα πολέμου τους» συνεχίζει στο βίντεό του ο δημοσιογράφος του Russia Today.
«Είναι οι δυτικές δυνάμεις που παρέχουν πολιτική και στρατιωτική στήριξη στο Ισραήλ, εξοπλίζοντάς το πλήρως για να πραγματοποιεί γενοκτονία στη Γάζα και εθνοκάθαρση εδώ στον Λίβανο. Δεν είναι απλώς συνεργοί, αλλά ενεργοί συμμετέχοντες και θα πρέπει να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους.
Αλλά αν το Ισραήλ πιστεύει ότι το σημερινό χτύπημα θα μας φιμώσει και θα μας κρατήσει μακριά από το πεδίο, κάνει πολύ μεγάλο λάθος» καταλήγει ο επικεφαλής του γραφείου του RT στον Λίβανο.
- Λίβανος: «Το Ισραήλ ήθελε να με σκοτώσει» – Τι λέει ο Ρώσος δημοσιογράφος μετά τον πύραυλο που έπεσε δίπλα του
