19.03.2026 | 08:41
Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Μέση Ανατολή: Πόσοι άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τον πόλεμο ΗΠΑ – Ισραήλ – Ιράν
Κόσμος 19 Μαρτίου 2026, 09:15

Μέση Ανατολή: Πόσοι άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τον πόλεμο ΗΠΑ – Ισραήλ – Ιράν

Οι αριθμοί αυτοί βασίζονται κατά κύριο λόγο σε ανακοινώσεις κυβερνήσεων, στρατών, υγειονομικών αρχών και υπηρεσιών πρώτων βοηθειών των αντίστοιχων κρατών

Αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν σαρωτικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου, ο πόλεμος έχει εξαπλωθεί στην περιοχή, στοιχίζοντας τη ζωή ανθρώπων σε πολλά κράτη της Μέσης Ανατολής.

Εξαιτίας των περιορισμών που επιβάλλονται στα ΜΜΕ, το Γαλλικό Πρακτορείο τονίζει ότι δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο τους απολογισμούς που ακολουθούν.

Οι αριθμοί αυτοί βασίζονται κατά κύριο λόγο σε ανακοινώσεις κυβερνήσεων, στρατών, υγειονομικών αρχών και υπηρεσιών πρώτων βοηθειών των αντίστοιχων κρατών.

Ιράν

Το υπουργείο Υγείας είχε ανακοινώσει την 8η Μαρτίου ότι πάνω από 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους κάπου 200 γυναίκες και 200 παιδιά κάτω των 12 ετών, ενώ πάνω από 10.000 πολίτες τραυματίστηκαν.

Δεν έχει δημοσιοποιήσει απολογισμό των θυμάτων τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ HRANA («Human Rights Activists News Agency»), με έδρα τις ΗΠΑ, ως τη 17η Μαρτίου είχαν καταμετρηθεί πάνω από 3.114 νεκροί, εκ των οποίων 1.354 άμαχοι, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 207 παιδιών, και 1.138 στρατιωτικών και 622 ανθρώπων που δεν είναι σαφές ποιοι ήταν.

Ισραήλ

Οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας και οι αρχές έχουν κάνει λόγο για συνολικά 15 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων 13 ισραηλινών υπηκόων και μετανάστη εργαζόμενου από τις Φιλιππίνες. Χθες βράδυ, έκαναν λόγο για άλλον έναν «αλλοδαπό εργάτη» που σκοτώθηκε, χωρίς να διευκρινίσουν την εθνικότητά του.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, κάπου 250 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί στο Ισραήλ αφότου άρχισαν οι εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν εναντίον της ισραηλινής επικράτειας σε αντίποινα.

Ο ισραηλινός στρατός έχει από την πλευρά του ανακοινώσει τον θάνατο δυο μελών του κατά τη διάρκεια μαχών στον νότιο Λίβανο εναντίον της Χεζμπολάχ.

Παλαιστινιακά Εδάφη

Τουλάχιστον τρεις παλαιστίνιες γυναίκες σκοτώθηκαν χθες βράδυ εξαιτίας θραυσμάτων που έπληξαν κομμωτήριο κοντά στη Χεβρόνα, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

Λίβανος

Σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας, 968 άνθρωποι σκοτώθηκαν αφότου ξανάρχισαν οι εχθροπραξίες ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ τη 2η Μαρτίου, συμπεριλαμβανομένων 116 παιδιών και 40 μελών του υγειονομικού προσωπικού. Οι αρχές καταμετρούν επίσης 2.432 τραυματίες. Πάνω από ένα εκατομμύριο πολίτες του Λιβάνου έχει καταγραφεί πως αναγκάστηκαν να εκτοπιστούν. Ο στρατός του Λιβάνου έχει κάνει γνωστό πως 6 μέλη του σκοτώθηκαν.

Η Χεζμπολάχ δεν ανακοινώνει τις απώλειές της.

Κράτη του Κόλπου

Οι αρχές διαφόρων χωρών του Κόλπου και το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») έχουν κάνει λόγο για συνολικά 28 νεκρούς αφότου άρχισαν οι ιρανικές επιθέσεις αντιποίνων, συμπεριλαμβανομένων 15 αμάχων.

Οι υπόλοιποι δεκατρείς ήταν είτε στρατιωτικοί ή μέλη των δυνάμεών ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων επτά Αμερικανών.

Στο Κουβέιτ, ο στρατός και το υπουργείο Υγείας έχουν καταμετρήσει έξι θανάτους: δυο ανδρών του στρατού του εμιράτου, δυο συνοριοφυλάκων και δυο αμάχων, συμπεριλαμβανομένου κοριτσιού 11 ετών.

Στα ΗΑΕ, οι αρχές έχουν αναφερθεί σε οκτώ θανάτους: έξι αμάχων και δυο στρατιωτικών, που σκοτώθηκαν σε συντριβή ελικοπτέρου αποδοθείσα σε τεχνική βλάβη.

Η πολιτική προστασία στη Σαουδική Αραβία έχει αναφερθεί σε δυο θανάτους αμάχων.

Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν έχει επίσης ανακοινώσει δυο θανάτους.

Το κέντρο ασφάλειας της ναυσιπλοΐας του Ομάν έχει αναφερθεί στον θάνατο ναυτικού στη θάλασσα και δυο μεταναστών εργατών κατά τη διάρκεια επιδρομής μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων σε βιομηχανική ζώνη.

Στο Κατάρ, το υπουργείο Εσωτερικών έχει καταμετρήσει 32 τραυματισμούς. Δεν έχει κάνει λόγο για κανέναν θάνατο μέχρι σήμερα.

Ιράκ

Τουλάχιστον 64 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ιράκ αφότου ξέσπασε ο πόλεμος, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε ανακοινώσεις ενόπλων παρατάξεων και κυβερνητικών πηγών.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε την περασμένη Παρασκευή τον θάνατο Γάλλου υπαξιωματικού σε επίθεση με drones στην περιοχή της Αρμπίλ. Επρόκειτο για την πρώτη απώλεια των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων.

Έξι Αμερικανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν στη συντριβή αεροσκάφους την περασμένη Πέμπτη (πιο πλήρης αναφορά στις αμερικανικές απώλειες στις τελευταίες παραγράφους).

Ιρακινές παρατάξεις προσκείμενες στο Ιράν καταμετρούν 46 θανάτους μελών τους σε αεροπορικές επιδρομές που αποδίδουν στο Ισραήλ και στις ΗΠΑ.

Οργανώσεις Ιρανών Κούρδων ανταρτών ανακοίνωσαν τον θάνατο τουλάχιστον πέντε μελών τους σε πλήγματα αποδοθέντα στο Ιράν εναντίον θέσεών τους στο βόρειο Ιράκ.

Κουρδικές πηγές ανέφεραν ότι φύλακας σε αεροδρόμιο σκοτώθηκε σε επιδρομή μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στο αεροδρόμιο της Αρμπίλ.

Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι πολίτης σκοτώθηκε από θραύσματα πυραύλου σε πλήγμα στη νοτιοανατολική Βαγδάτη.

Σύμφωνα με πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου στις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν προχθές Τρίτη στη Βαγδάτη σε πλήγμα εναντίον σπιτιού όπου φέρονται να διέμεναν ιρανοί «στρατιωτικοί σύμβουλοι».

Ιορδανία

Σύμφωνα με τον στρατό του βασιλείου, 29 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σε διάφορες περιοχές της Ιορδανίας εξαιτίας της πτώσης συντριμμιών πυραύλων και drones του Ιράν. Δεν έχει αναφερθεί κανένας θάνατος.

Συρία

Σύμφωνα με συριακά κρατικά ΜΜΕ, οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν από θραύσματα κατά τη διάρκεια των ανταλλαγών πυρών του Ιράν και του Ισραήλ την 9η Μαρτίου.

ΗΠΑ

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν επιβεβαιώσει μέχρι σήμερα δεκατρείς απώλειες: έξι στο Κουβέιτ, έξι στη συντριβή αεροσκάφους εναέριου ανεφοδιασμού KC-135 στο δυτικό Ιράκ και μια στη Σαουδική Αραβία.

Έχουν επίσης κάνει λόγο για περίπου 200 τραυματίες στις τάξεις τους, συμπεριλαμβανομένων 10 που υπέστησαν «σοβαρά» τραύματα, από την έναρξη του πολέμου εναντίον του Ιράν.

Νέα κλιμάκωση μετά την επίθεση του Ισραήλ στο ιρανικό κοίτασμα South Pars

Νέα κλιμάκωση μετά την επίθεση του Ισραήλ στο ιρανικό κοίτασμα South Pars

inWellness
inTown
Stream newspaper
Πολιορκία xωρίς τέλος, αντοχή χωρίς όρια: Όταν η αμερικανική μέγγενη συναντά τις κουβανικές ρίζες
Κόσμος 19.03.26

Πολιορκία xωρίς τέλος, αντοχή χωρίς όρια: Όταν η αμερικανική μέγγενη συναντά τις κουβανικές ρίζες

Ο ασφυκτικός αποκλεισμός της Ουάσιγκτον συντρίβεται στην ιστορική μνήμη ενός έθνους που υπερασπίζεται αδιαπραγμάτευτα την ανεξαρτησία και τον πλούτο του.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Σπειροειδής αποσταθεροποίηση – Ο Λίβανος μεταξύ πολέμου, φόβων νέου εμφυλίου και πλήρους κατάρρευσης
Ναρκοπέδιο 19.03.26

Σπειροειδής αποσταθεροποίηση – Ο Λίβανος μεταξύ πολέμου, φόβων νέου εμφυλίου και πλήρους κατάρρευσης

Προ πολλού σε εύθραυστη κατάσταση, ο Λίβανος ωθείται σε οριακό σημείο από τον νέο πόλεμο Ισραήλ-Χεζμπολάχ, παράλληλο με αυτόν στο Ιράν, σε μια φλεγόμενη Μέση Ανατολή

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Νέα κλιμάκωση μετά την επίθεση του Ισραήλ στο ιρανικό κοίτασμα South Pars – Το Ιράν χτύπησε ξανά μονάδα LNG στο Κατάρ
20η μέρα πολέμου 19.03.26 Upd: 09:09

Νέα κλιμάκωση μετά την επίθεση του Ισραήλ στο ιρανικό κοίτασμα South Pars – Το Ιράν χτύπησε ξανά μονάδα LNG στο Κατάρ

Νέα κλιμάκωση μετά την ισραηλινή επίθεση στο ιρανικό κοίτασμα South Pars - «Θα το ανατινάξω» απειλεί ο Τραμπ - Το Ιράν απαντά με επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε χώρες του Κόλπου - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Εν μέσω κλιματικής κρίσης και πολέμων, πόσο ανθεκτικό είναι το επισιτιστικό σύστημα της Ευρώπης;
Κόσμος 19.03.26

Εν μέσω κλιματικής κρίσης και πολέμων, πόσο ανθεκτικό είναι το επισιτιστικό σύστημα της Ευρώπης;

Σε μία περίοδο διαρκών κρίσεων, ακόμη και οι πιο ανθεκτικές χώρες στην Ευρώπη φαίνονται ευάλωτες, καθώς ο κόσμος αγωνίζεται να θρέψει έναν πληθυσμό που προβλέπεται να φτάσει τα 10 δισεκατομμύρια ως το 2050

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μέση Ανατολή: Το υπερόπλο που εκτοξεύει 4.500 βλήματα το λεπτό και λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας στον πόλεμο
Φωτίζει τον νυχτερινό ουρανό 19.03.26

Το υπερόπλο που εκτοξεύει 4.500 βλήματα το λεπτό και λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας

Η υπερ-εξελιγμένη μορφή ενός όπλου με μακρά ιστορία που αποτελεί την τελευταία γραμμή άμυνας στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή (ειδικά κατά των επιθέσεων με drones και πυραύλους).

Σύνταξη
Ιράν: Ο Τραμπ απειλεί να «ανατινάξει» το Νότιο Παρς εάν εξαπολυθεί νέα επίθεση σε εγκατάσταση ΥΦΑ του Κατάρ
Ιράν 19.03.26

Ο Τραμπ απειλεί να «ανατινάξει» το Νότιο Παρς

«Αν το Ιράν αποφασίσει άμυαλα να επιτεθεί σε κάποιον πολύ αθώο, στην προκειμένη περίπτωση στο Κατάρ», δηλώνει ο Τραμπ, «οι ΗΠΑ (...) θα ανατινάξουν μαζικά ολόκληρο το κοίτασμα αερίου στη Νότια Παρς».

Σύνταξη
Ιράν: Ο Μακρόν ζητά από Τραμπ και αλ Θάνι moratorium στα πλήγματα εναντίον πολιτικών υποδομών
Συνομιλία 19.03.26

Ο Μακρόν ζητά moratorium από Τραμπ και αλ Θάνι

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι μίλησε με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι και τους ζήτησε να εφαρμοστεί moratorium στα πλήγματα εναντίον πολιτικών υποδομών στη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
Ιράν: Ενας άντρας σκοτώθηκε στο Ισραήλ και 4 γυναίκες στη Δυτική Οχθη σε ιρανική πυραυλική επίθεση
Και 6 τραυματίες 19.03.26

5 νεκροί στο Ισραήλ και τη Δυτική Οχθη από ιρανική πυραυλική επίθεση

Αλλοδαπός εργάτης, 30 ετών, σκοτώθηκε στο κεντρικό Ισραήλ και τέσσερις Παλαιστίνιες στη Δυτική Οχθη από ιρανικούς πυραύλους, σύμφωνα με ισραηλινές και παλαιστινιακές πηγές.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Απομακρύνθηκε ο επί 12 χρόνια υπουργός Άμυνας
Βλαντίμιρ Παντρίνο 18.03.26

Βενεζουέλα: Απομακρύνθηκε ο επί 12 χρόνια υπουργός Άμυνας

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας τον απέπεμψε και στη θέση του διόρισε τον επικεφαλής της προεδρικής φρουράς και της Γενικής Διεύθυνσης Στρατιωτικής Αντικατασκοπείας μετά τη σύλληψη του Μαδούρο.

Σύνταξη
Ο ανθρώπινος παράγοντας και όχι η τεχνητή νοημοσύνη ευθύνεται για την επίθεση στο σχολείο του Ιράν
Κόσμος 18.03.26

Ο ανθρώπινος παράγοντας και όχι η τεχνητή νοημοσύνη ευθύνεται για την επίθεση στο σχολείο του Ιράν

Παρότι η Τεχνητή Νοημοσύνη έγινε ο Νο1 ύποπτος, μετά την επίθεση στο σχολείο στη Μινάμπ, οι ειδικοί λένε πως δεν είναι σε θέση να κάνει ένα αντίστοιχο λάθος, ρίχνοντας την ευθύνη στο Πεντάγωνο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Οι εγκληματίες δολοφόνοι θα πρέπει να πληρώσουν σύντομα» προειδοποίησε ο Χαμενεΐ για τη δολοφονία Λαριτζανί
Κόσμος 18.03.26

«Οι εγκληματίες δολοφόνοι θα πρέπει να πληρώσουν σύντομα» προειδοποίησε ο Χαμενεΐ για τη δολοφονία Λαριτζανί

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ανέφερε πως «αναμφίβολα θα αποδοθεί δικαιοσύνη» για την δολοφονία Λαριτζανί και πως «κάθε σταγόνα αίματος έχει το τίμημά της».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Για τρίτη ημέρα στους δρόμους οι οδηγοί ταξί στην Αττική – Επέστρεψαν μέχρι νεοτέρας στην περιφέρεια
Ελλάδα 19.03.26

Για τρίτη ημέρα στους δρόμους οι οδηγοί ταξί στην Αττική - Επέστρεψαν μέχρι νεοτέρας στην περιφέρεια

Οι οδηγοί ταξί σε όλη τη χώρα, διαμαρτύρονται για το νέο νομοσχέδιο που αφορά την ηλεκτροκίνηση των επαγγελματικών οχημάτων, το δικαστικό ποινικό μητρώο και τις ειδικές άδειες λειτουργίας

Σύνταξη
