Ένα σοκαριστικό βίντεο κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο, στο οποίο καταγράφεται η στιγμή που πύραυλος πέφτει δίπλα σε δημοσιογράφο από την Ρωσία.

Ο δημοσιογράφος βρίσκεται στο Λίβανο και την στιγμή που μεταδίδει το ρεπορτάζ, ένας πύραυλος από το Ισραήλ πέφτει ακριβώς πίσω του.

‼ CHANCELARIA DA RÚSSIA REAGE A ATAQUE ISRAELENSE QUE ATINGIU CORRESPONDENTE DA RT NO LÍBANO «Dificilmente isso pode ser considerado um feito acidental», declarou a porta-voz Maria Zakharova. O jornalista Steve Sweeney e seu cinegrafista foram hospitalizados. https://t.co/Bmn8ffLBEL pic.twitter.com/r00QQXPmW5 — RT Brasil (@rtnoticias_br) March 19, 2026

Σύμφωνα με το Russia Today ο επικεφαλής του γραφείου του τηλεοπτικού καναλιού στο Λίβανο, Στηβ Σουίνι και ο εικονολήπτης της ομάδας του τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο έχοντας τις αισθήσεις τους.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα, όπως επισημαίνει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, είπε ότι «η Ρωσία αναμένει την αντίδραση των διεθνών οργανισμών».

«Αυτή η επίθεση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί τυχαία», πρόσθεσε.