Λίβανος: Η στιγμή που πύραυλος του Ισραήλ πέφτει δίπλα σε δημοσιογράφο
Ο δημοσιογράφος βρίσκεται στο Λίβανο και την στιγμή που μεταδίδει το ρεπορτάζ, ένας πύραυλος από το Ισραήλ πέφτει ακριβώς πίσω του.
Ένα σοκαριστικό βίντεο κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο, στο οποίο καταγράφεται η στιγμή που πύραυλος πέφτει δίπλα σε δημοσιογράφο από την Ρωσία.
Ο δημοσιογράφος βρίσκεται στο Λίβανο και την στιγμή που μεταδίδει το ρεπορτάζ, ένας πύραυλος από το Ισραήλ πέφτει ακριβώς πίσω του.
Δείτε το βίντεο
‼ CHANCELARIA DA RÚSSIA REAGE A ATAQUE ISRAELENSE QUE ATINGIU CORRESPONDENTE DA RT NO LÍBANO
«Dificilmente isso pode ser considerado um feito acidental», declarou a porta-voz Maria Zakharova.
O jornalista Steve Sweeney e seu cinegrafista foram hospitalizados. https://t.co/Bmn8ffLBEL pic.twitter.com/r00QQXPmW5
— RT Brasil (@rtnoticias_br) March 19, 2026
Σύμφωνα με το Russia Today ο επικεφαλής του γραφείου του τηλεοπτικού καναλιού στο Λίβανο, Στηβ Σουίνι και ο εικονολήπτης της ομάδας του τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο έχοντας τις αισθήσεις τους.
Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα, όπως επισημαίνει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, είπε ότι «η Ρωσία αναμένει την αντίδραση των διεθνών οργανισμών».
«Αυτή η επίθεση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί τυχαία», πρόσθεσε.
- Λίβανος: Η στιγμή που πύραυλος του Ισραήλ πέφτει δίπλα σε δημοσιογράφο
