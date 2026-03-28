Βουλιαγμένη: Σήμερα η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του 34χρονου δύτη από το «πηγάδι του Διαβόλου»

Μετά από ημέρες αγωνίας, η τραγική ιστορία του δύτη που χάθηκε στο «Πηγάδι του Διαβόλου» στη Βουλιαγμένη φτάνει στο τέλος της, καθώς σήμερα, 28 Μαρτίου, ξεκινά η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του.

Μία εξαιρετικά απαιτητική και επικίνδυνη επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα, 28 Μαρτίου, στο λεγόμενο «Πηγάδι του Διαβόλου», στη Λίμνη Βουλιαγμένης.

Πέντε ειδικά εκπαιδευμένοι σπηλαιοδύτες ετοιμάζονται να καταδυθούν στο υποθαλάσσιο σπήλαιο, με στόχο την ανάσυρση της σορού του 34χρονου δύτη που παρασύρθηκε από ισχυρά ρεύματα τις προηγούμενες ημέρες.

Πρόκειται για μια αποστολή που χαρακτηρίζεται από τους ίδιους τους επαγγελματίες ως ιδιαίτερα σύνθετη και υψηλού ρίσκου, καθώς οι συνθήκες στο συγκεκριμένο σημείο είναι από τις πιο δύσκολες που μπορεί να αντιμετωπίσει κανείς στη σπηλαιοκατάδυση.

Τα επικίνδυνα ρεύματα και ο εγκλωβισμός

Σύμφωνα με μαρτυρίες έμπειρων δυτών, το κρίσιμο σημείο βρίσκεται εκεί όπου το «πηγάδι» καταλήγει σε ένα στενό πέρασμα που οδηγεί στο εσωτερικό του σπηλαίου.

Σε αυτό το σημείο αναπτύσσονται ιδιαίτερα ισχυρά ρεύματα, ικανά να παρασύρουν ακόμη και έμπειρους δύτες.

Όπως εξηγείται, ο 34χρονος δεν φαίνεται να μπλέχτηκε σε σχοινιά ή εξοπλισμό, αλλά πιθανότατα παρασύρθηκε βίαια από το ρεύμα και οδηγήθηκε σε σημείο από το οποίο ήταν αδύνατη η επιστροφή.

Ο εγκλωβισμός του αποδίδεται κυρίως στη μορφολογία του σπηλαίου, που περιλαμβάνει στενές στοές και απότομα περάσματα, τα οποία δεν αφήνουν περιθώρια αντίδρασης όταν κάποιος χάσει τον έλεγχο.

Προσεκτική προετοιμασία για την επιχείρηση

Η επιχείρηση ανάσυρσης δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Εδώ και τέσσερις ημέρες, η ομάδα των σπηλαιοδυτών εργάζεται συστηματικά για τη δημιουργία ενός όσο το δυνατόν ασφαλέστερου πλαισίου δράσης.

Έχουν τοποθετηθεί ειδικοί πάσσαλοι και μεταλλικές κατασκευές, πάνω στις οποίες θα στερεωθούν σκοινιά υψηλής αντοχής. Αυτά τα σημεία στήριξης θα λειτουργήσουν ως οδηγοί μέσα στο σκοτεινό και θολό περιβάλλον του σπηλαίου, όπου η ορατότητα είναι σχεδόν μηδενική. Κάθε κίνηση των δυτών θα πρέπει να είναι απόλυτα ελεγχόμενη, καθώς ακόμη και το παραμικρό λάθος μπορεί να αποβεί μοιραίο.

Η διάρκεια της επιχείρησης εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τη μιάμιση ώρα, ωστόσο παραμένει αβέβαιη. Παράγοντες όπως οι καιρικές συνθήκες, η ένταση των ρευμάτων και η θολότητα του νερού μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την εξέλιξη της προσπάθειας.

Παράλληλα, καθοριστικό ρόλο θα παίξει και η αποτελεσματικότητα των κατασκευών που έχουν ήδη τοποθετηθεί. Οι δύτες καλούνται να κινηθούν σε ένα περιβάλλον όπου ο χρόνος και η ασφάλεια βρίσκονται σε συνεχή διαπραγμάτευση.

Η βαριά ιστορία του σημείου

Το «Πηγάδι του Διαβόλου» δεν απέκτησε τυχαία τη φήμη του.

Τον Σεπτέμβριο του 1978, τρεις νεαροί Αμερικανοί επιχείρησαν να εξερευνήσουν το ίδιο υποθαλάσσιο σπήλαιο χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό και την εμπειρία που απαιτούνται για τέτοιες συνθήκες.

Η απόφασή τους αποδείχθηκε μοιραία, καθώς δεν επέστρεψαν ποτέ στην επιφάνεια. Παρά τις εκτεταμένες έρευνες που ακολούθησαν, δεν εντοπίστηκαν τότε ίχνη τους. Χρειάστηκαν δεκαετίες για να βρεθούν κάποια αντικείμενα και, τελικά, ανθρώπινα οστά το 2006, τα οποία ταυτοποιήθηκαν έναν χρόνο αργότερα.

Η ιστορία αυτή έχει χαραχθεί βαθιά στη συλλογική μνήμη και αποτελεί διαρκή υπενθύμιση των κινδύνων που κρύβει το συγκεκριμένο σημείο. Σήμερα, η νέα επιχείρηση έρχεται να προστεθεί σε αυτή τη βαριά παρακαταθήκη, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη σκληρή πραγματικότητα της σπηλαιοκατάδυσης και τα όρια της ανθρώπινης αντοχής απέναντι στη φύση.